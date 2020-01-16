Profesörün biri... "Kanal İstanbul'un yapılması erkeklerin cinsel yaşamını etkiler" dedi:

-Erkekler kısırlaşırlar... Çocukları olmaz.

Siyasetçinin biri... Profesörün bu bilimsel görüşünü(!) çok beğendi.

Sosyal medyada paylaştı...

Herkesin duymasını istedi.

İşin garibi...

Üniversitelerden, siyasi partilerden, kanaat önderlerinden, sivil toplum liderlerinden kimse çıkıp da "Bu nasıl bilim adamlığı?... Bu nasıl siyasetçilik?" demedi.

Ve... Bütün bunlar...

"Yıllar önce yaşanan" bir tartışmayı aklımıza getirdi.

Olay... "Balıkların cinsel yaşamıyla" ilgiliydi.

***



Bodrum'a Havaalanı

Başbakan Turgut Özal, Bakanlar Kurulu'nu topladı ve karar aldı:

Turizm gelişiyor... Bodrum turistlerin ilgisini çekiyor...

Bodrum'a havaalanı şart.

Türkiye'yi yeni bir modelle tanıştıracağım...

Yap-İşlet-Devret... Bodrum havaalanı böyle yapılacak.

Özal... Güçlüydü... Partisi (Anavatan) tek başına iktidardaydı.

Ama... Karşısında güçlü bir "İstemezük" cephesi vardı.

***



Ve... "İş yattı"

İngiliz ortak...

"Yaşananları" görünce...

"Ben bu işte yokum" dedi... Çekildi.

Ve...

Bodrum havaalanı projesi "Yattı." Yeni bir ihale de yapılmadı.

***



İhale

Turgut Özal iddialıydı... Geri adım atmadı.

Önce "Yer" belirlendi... Yer "Şimdiki havaalanının bulunduğu yer." Sonra "İhaleye" çıkıldı.

Bir "Türk-İngiliz ortaklığı" ihaleyi aldı.

Model... "Yap-İşlet-Devret."

***



Bodrum Çalıştayı

Çevreciler... Mühendis ve Mimarlar Odası... Bazı bilim insanları... "Bayrak açtılar." Bildiriler... Gösteriler...

Basın açıklamaları...

Eylemler.

"Havaalanı bahane...

Özal'a tepki şahane." Tepkiler durmak bilmeyince Bodrum'da bir "Toplantı" yapıldı... Şimdi "Çalıştay" diyorlar.

Çevreciler... Mühendis ve Mimarlar Odası temsilcileri... Profesörler...

Türk ve İngiliz ortaklığının yetkilileri... "Herkes" oradaydı.

Bilimsel raporlar(!) açıklandı.

Havaalanı için seçilen yer sakıncalıydı... Zira;

O bölge bataklıktı... Bataklıkta dünyada eşi benzeri olmayan kuşlar yaşıyorlardı... Eğer havaalanı yapılırsa o kuşların nesli yok olacaktı.

Havaalanının yapılacağı yer denize yakındı... Uçakların kalkış ve inişleri sırasında yapacakları gürültü, balıkların cinsel yaşamını etkileyecekti.

Üreme mevsiminde... Yavru balıklar öleceklerdi.

Ayrıca... Bodrum dediğin küçük bir ilçeydi...

Havaalanı gerekmezdi...

Kaynak israfı.

***



Yeni dönem

Aradan yıllar geçti... "Anavatan iktidarı" sona erdi.

"Yeni bir hükümet" göreve geldi:

Süleyman Demirel-Erdal İnönü ortaklığı... DoğruYol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonu.

Hükümet... "Özal'ın projesini" raftan indirdi.

"Yer" aynı yer... Bodrum Havaalanı inşaatı başladı.

Çevrecilerden... Mühendis ve Mimarlar Odasından...

Profesörlerden... "Karşı çıkan olmadı."

***



Duygusallık (!)

Çalıştayın en ateşli konuşmacılarından biri... "Profesördü." "Rapor" bile vermişti... "Yer seçiminin sakıncalarına" dair.

Fakat... Toplantıda ilginç bir şey oldu... Profesör "Yeri görmemişti...

Bilmiyordu... Haritada gösteremiyordu." Anlaşıldı ki... Profesör "Duygusal nedenle" rapor yazmış... Eee, paranın yüzü sıcak.

Sonra... Ne oldu, biliyor musunuz?...

Aynı Profesör "Yeni bir rapor" yazdı.

Bu defa... Tam tersi...

Havaalanının yapılmasından yanaydı... Al sana yine bir "Duygusal" neden.

***



Sahi... "Onlar" şimdi nerede?

Bodrum-Milas Havaalanı... 1997'de açıldı...

"23 yıl önce." Sonra... Büyütüldü.

Özellikle yaz mevsiminde uçağın biri iniyor, biri kalkıyor... İç hat... Dış hat... Yüzlerce uçak.

Ne kuşların bir şikâyeti var, ne de balıkların...

"Denizdeki cinsel yaşamda" sorun yok.

Sahi... Dün "İstemezük" diye bayrak açanlar, bilimsel rapor (!) yazanlar...

Çevreciler... Mühendisler mimarlar...

"Nerelerdeler?"

***



İsim

Sonunda... Prof. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde "Bodrum Havaalanı" açıldı.

Milaslılar... Tepki gösterdiler:

-Havaalanı Milas sınırları içinde... Adı "Milas" olsun.

"Orta yol" bulundu.

İsim... "Milas-Bodrum Havaalanı."

***



Meraklısına... "Özel not"

Yazdıklarımız... "Olup bitenlerin" KDV'si bile değil.

İsteyen... Erdal Eren'i arayabilir... Mühendis... Türk Müteahhitler Birliği'nin eski başkanı.

Özal döneminde yapılan ihalede "Türk-İngiliz ortaklığının" temsilcisiydi.

"Bodrum kurultayının bildirileri" onda... Duygusal nedenlerle(!) yazılan raporlar da... "İstemezük cephesindekilerin" eylemlerine dair bilgiler de... İsim isim.