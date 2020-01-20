Türk sanayinin merkez üssü... 13 Organize Sanayi Bölgesi... 5 Teknopark... 35 liman...

Türkiye'nin otomobilinin (TOGG) doğum yeri... Milli gelirde Türkiye birincisi.

Ah... Keşke... Türkiye'de "10 Kocaeli... 10 Gaziantep" olsa.

Türkiye... "Sınıf atlar."

***



Ortak akıl

Gaziantep... Gittik... Gezdik...Yazdık... "Ortak akılla yönetilen şehir."

Kocaeli... "Ortak akılla" yükselişini sürdürüyor.

Vali Hüseyin Aksoy.

Türkiye'nin "En kıdemli" valisi.

"Aralıksız" 19 yıldır görevde...

Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır... Ve Kocaeli.

Tahir Büyükakın...

Büyükşehir Belediye Başkanı.

Vali...

Belediye Başkanı... Sivil toplum liderleri...

"Uyum içinde." Öyle olunca...

Kim tutabilir Kocaeli'ni?

Gaziantep gibi.

***



Moral

Türkiye'nin "Dış ticaretinin" yüzde 18.8'i...

"Kocaeli gümrüklerinden." Türk otomotiv sektörü...

Otomobil fabrikası... Yan sanayi...

"Yüzde 37'si Kocaeli'de." Sanayide elektrik tüketimi...

"Kocaeli, Türkiye birincisi." Özetle... Kocaeli'ne gel, moralin yükselsin.

***



İş bilenin...

Sığınmacı... Elbette var... "55 bin 600."

Fakat...

"Dilenci" yok.

Kırmızı ışıkta "Mendil satan" yok.

Demek... "Şehir yönetimi" işi ciddi tutunca... Her şey yoluna giriyor.

***



Pişmaniye

Yemeyen pişman... "Ah, keşke tadına baksaydım." Yiyen de pişman... "Hay Allah, üstüme başıma döküldü." Kocaeli'de... Yüzlerce "Pişmaniye dükkânı" var.

"Onlarca" da... "Marka." Hepsini sayamayız...

Ama... İşte birkaçı:

Yıldızcan... Özcan...

İzmitcan... İpek... Boğaziçi...

Üçcan... Simay... Davut Önder.

Bazıları... "Üçüncü kuşakta." Örneğin...

Yıldızcan... İpek... Boğaziçi...

Davut Önder.

Kocaeli'nden geçerken...

Almalısınız.

Ama... Dikkat...

Üstünüze başınıza çok dökülmesin.

***



Tebrikler

Suriyeli sığınmacıların çocukları çok.

Bu çocukların "Yüzde 76'sı okula gidiyor." "Bunu" görünce... Vilayete gittik.

Vali Hüseyin Aksoy'u tebrik ettik.

***



Kadın İzleme Merkezi

Altyapı tamam... Açılışa hazır.

Şiddete uğrayan kadın "Kapı kapı" dolaşmayacak.

Bütün işlemler "Tek merkezde" olacak. Polis... Savcı... Psikolog... Hepsi "Aynı yerde." Gecikmeden açılmalı.

***



Banka

Kocaeli'de... "Engelli bilgi bankası" gördük.

Hangi ilçede, hangi mahallede kaç engelli var?

Ne tür bir engel?

İhtiyaçları nedir?

Hepsi kontrol altında.

***



Model

Beğendik... Hayran kaldık.

"Model" olmalı.

Bütün yurtta uygulanmalı.

Vali Hüseyin Aksoy'un talimatı:

Her ilçede bir "Pilot okul" olacak.

Her pilot okulda "Farklı bir uygulama" yapılacak.

Bir okulda "Spor... 56 spor dalı."

Diğer okulda... "Müzik... Keman...

Bağlama...

Flüt... Gitar."

Öteki okulda...

"Sanat...

Tiyatro...

Resim... Halk oyunları... Ebru..." Bu model herkesin hoşuna gitti.

Genç yetenekler yetişmeye başladı.

Okul sayısı... Hızla arttı.

"Model" başarılı... Mutlaka yaygınlaşmalı.

***



Hülya Hanım

Babası vali idi... Kocası da vali... Hülya Aksoy.

Muğla'dan... Mersin'den...

Samsun'dan... Diyarbakır'dan tanıyoruz.

Onun önceliği... "Kadın sağlığı eğitimi." 15-69 yaş arası... "Meme kanseri...

Kadına yönelik şiddet." Hülya Hanım "Proje koordinatörü." 2 yılda... 681 bin kadına ulaşılmış.

Allah razı olsun.

***



Duygusal bir olay

Otelin asansöründe bir anne-kız ile karşılaştık...

Tanıştık.

Anne... Sevgi Yazıcı.

Kızı... Fidan gibi... "Tekerlekli iskemlede...

26 yaşında." İstanbul'da... Makine mühendisliği okurken... Üçüncü sınıfta... Finale hazırlanırken...

"Trafik kazası." Anne... Her hafta kızını Kocaeli'ye getiriyor...

Fizik tedavi için... Üniversite hastanesine.

Doktorlar... Nigar ve Erbil Dursun.

-Neden İstanbul'dan buraya geliyorsunuz?

-İstanbul'da bulamadığımız, göremediğimiz tedavi ve ilgi burada.

-Benden isteğiniz var mı?

-Teşekkür etmek istiyoruz...

Cumhurbaşkanına... Kocaeli Valisi'ne.

Vedalaşırken... Tekerlekli iskemledeki taze fidana sarıldık... Duygusal bir sahneydi...

Gözlerimiz buğulandı.

Anne Sevgi Yazıcı'nın telefonunu aldık... Vali Hüseyin Aksoy'a verdik.