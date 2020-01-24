Söyleyecek bir fikrin yoksa sesini yükselt... Belki kendini dinletirsin.

Baktın ki dinlemiyorlar, o zaman masayı yumrukla... Ona buna saldır... Hakaret et... Mutlaka dikkat çekersin.

TV'lerdeki tartışma programlarında böyle sahneler çok.

Allah "Moderatörlerin" yardımcısı olsun... Âmin.

***

Sabır taşı çatladı



Geçenlerde... Gaziantep'te... Didem Aslan Yılmaz'la (HaberTürk) karşılaştık.

Kutladık... "Sabrından" dolayı.

Zira... Kimi tartışmacıların "Saçmalıklarına" tahammül edebilmek... "Zor dostum zor."

Önceki akşam da TV'de (CNN Türk) Ahmet Hakan'ın programını izlerken... "Sabır taşının çatladığını" gördük.

Canlı yayına bağlanan bir konuk "Sesini yükseltince... Abuk sabuk sözler söyleyince... Edep çizgisini çiğneyince" Ahmet Hakan gibi deneyimli, sakin ve sabırlı bir "Moderatör" dayanamadı:

-Hadi oradan... Siz çok saygısız bir insansınız.

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OHAL



Darbe girişiminden sonra "OHAL" gerekli miydi?

Madem "Olağanüstü hal" ilan edildi... Öyleyse...

"Konuşsun muhalefet... Gelsin eleştiri."

TV'de (CNN Türk) İstanbul'un eski Baro Başkanı olan... Bir ara CHP Genel Başkanlığına soyunan Prof.Dr. Ümit Kocasakal "Kitabın ortasından" bir söz söyledi:

- Siyasi iktidara, hükümete muhalefet edilir... Fakat... Devlete, millete, ülkeye, ulusal çıkarlara muhalefet edilmez... 15 Temmuz'dan sonra OHAL ilanı doğrudur... Gerekliydi.

Bu sözleri "İktidardan... Hükümetten biri" söylese kıyamet kopar... Yalan mı?

***

Ayak



Bitmeyen senfoni... Yıllardır konuşuluyor... TV'lerde tartışılıyor... Konu... "Darbenin siyasi ayağı."

Aslında "ayak" çok.

15 Temmuz için "Bu bir darbe" diye söze başlayıp... Sonra "Ama... Lakin... Ancak... Bununla birlikte" diye konuşmaya devam eden... Gitsin, aynaya baksın.

Kendisinin de öyle veya böyle bir "ayak" olduğunu görecektir.

Aynı şey... 15 Temmuz ihaneti için "Kontrollü darbe... Tiyatro" diyenler için de geçerli.

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"Miş" gibi



Tartışmaları izliyoruz... Aylardır... Ve "şunu" gözlüyoruz:

1. Darbeyi, FETÖ'yü gerçekten eleştiren... FETÖ ile mücadele eden... "Çok."

2. Ama "miş gibi" yapanda çok... Yani... Darbeyi, FETÖ'yü "özde değil de sözde" eleştiren.

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Tartışma kültürü



Televizyondaki tartışma programında "Haysiyet celladı... Sensin haysiyet celladı... Terbiyeli ol... Sensin terbiyesiz" sözleri havada uçuşurken... "Koca Yunus'u" hatırladık... Yunus Emre'yi:

"Gezdim Halep ile Şam'ı,

Eyledim ilmi talep,

Meğer ilim bir hiç imiş,

İllâ edep, illâ edep"

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Ayak sürüsü



Darbe gecesi tümgenerale kelepçe vuran binbaşı, darbe sabahı "kaçtı."

AVM'ye (Ankara... Antares) gitti... Bisiklet ve kamp çadırı aldı.

Bisikletle kaçtı... Geceleri çadırda yattı.

Sonunda... Kimlik kontrolünde yakalandı.

Kahramanmaraş'ta... Darbeci subay... Tabana kuvvet... Koşarak kaçmaya başladı.

Yakalanınca... Ne dese beğenirsiniz?... "Koşuyordum... Spor yapıyordum."

Darbe gecesi "Ben sıkıyönetim komutanıyım" diye sağa sola emir yağdıran subay... Darbe sabahı yakalanınca... Tutuklanınca... Mahkemedeki savunmasında ne demişti?

- Davacıyım hâkim bey.

- Kimden?

- Darbe gecesi beni sıkıyönetim komutanlığına tayin edenden.

Tiyatro arayanlara "işte tiyatro."

Bütün bunları unutup da darbeye "kontrollü" diyene, "tiyatrodan" söz edene sormak lazım:

-Bu ayak ne ayak?

"Ayak" bir değil, iki değil... Sürüsüne bereket.

***

İşte gerçek



Ahmet Hakan soruyu "ortaya" sordu:

-Devletin içinde hâlâ FETÖ'cü var mı?

Lafı yuvarlamaya... "Efendim estek köstek" demeye... "Siyasi ayak" aramaya... Ses yükseltmeye... Ona buna hakaret etmeye gerek yok.

Evet... Gün gibi ortada... Devletin içinde hâlâ FETÖ'cü var... Devam eden operasyonlardan belli değil mi?

Sadece devlet içinde değil... Her yerde.

Prof. Ümit Kocasakal TV'de çok önemli bir şey söyledi:

- İsim, cisim değiştiriyorlar... Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde... Balkanlarda... Faaliyetlerini sürdürüyorlar.

1. Bu bir gerçek... "Görmemek için kör olmak gerek."

2. Ama... "Görüp de görmezden gelenlere" ne demeli?

***

Günün sözü



Rahmet istedi... "Bu sözü" Bülent Ecevit söylemişti:

"Ulus sevmez yurtseverler." Ulusunu sevmeyen...

Halktan kopuk... Ama "yurtsever" geçinen... Dün de vardı, bugün yine var.

FETÖ tartışmalarına dikkat edin... Göreceksiniz.