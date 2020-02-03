Tarihin, zaferin, mermerin, lezzetin ve termalin başkenti Afyon.

Elazığ'ın Malatya'nın acısını paylaşmak için çırpınan Afyon.

Bir değil... İki değil... "43 TIR yardım malzemesini" deprem bölgesine yollayan Afyon.

Depremzede çadırda üşürken, sıcak yatağında uyumayan Afyon.

Manisa'dan Niğde'ye, Ordu'dan Çorum'a, Sivas'tan Mersin'e... Türkiye "Yardımlaşmanın, kucaklaşmanın, depremzedenin yardımına koşmanın" destanını yazıyor.

"Destan şehir Afyon" ayakta... Afyon "İyilikte yarışıyor."

"Sosyal medya şaklabanlarını... Kâğıttan kaplanları" ciddiye almaya gerek yok.

Van... Edirne... Uşak... Muğla..."Türkiye, depremzedeyi bağrına basıyor."

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Sloganlar



Afyon... "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyor.

Sandıklı... "Elazığ üşümesin" kampanyası açıyor.

Emirdağ... "Acılar bir, kalpler bir" diyerek yardım TIR'larını yola çıkarıyor.

İscehisar... "Kalbimiz ve dualarımız sizinle" sloganıyla depremzedenin yarasını sarmaya çalışıyor.

Afyon'da... "55 belediye" var.

Hepsinde de... Kalpler "Elazığ için, Malatya için" çarpıyor.

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Üç lokomotif



Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser.

İşte... Afyon'un "Üç lokomotifi."

Onlar... "Haydi Afyon" dediler.

Ve... "Büyük yarış" başladı.

Sandıklı... Battaniye, elektrikli ısıtıcı... Ayakkabı... Giyim kuşam... Patates.

Emirdağ... Kuru gıda... Battaniye... Isıtıcı... Kıyafet.

İscehisar... Mont... Bot... Patatesli ekmek... Battaniye.

Yardımsever Afyon... Depremzedenin "Sucuğunu" da düşündü, "Kaymaklı lokumunu" da.

Sıvı yağ... Çocuk bezi... Peynir... Makarna... Un... Sabun... Çamaşır... Oyuncak... Nohut... Fasulye... Şeker...

Bravo Afyon.

Teşekkürler Afyon.

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Gözlem



Mehmet Emin Güzbey... ODAK Gazetesi sahibi... Yerel TV'nin(Kanal-3) yöneticisi.

Uzunçarşı... Ambar Yolu Caddesi... Kurtuluş Caddesi... Bankalar Caddesi... "Bizi gezdirdi."

Birkaç gözlem;

Devlet refleksi... Devletin, bütün kurumlarıyla deprem bölgesine hızla yetişmesi... "Herkesin dilinde."

Bazı zevzeklikler... Sosyal medya çirkinlikleri... "Afyonlu'yu öfkelendirmiş."

Yardım malzemeleri içinde "İkinci el... Kullanılmış eşya ya da elbise" kesinlikle yok.

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Turizm



Kaldığımız otel "Akrones..." Afyon'un eski isimlerinden..."Yüksek tepe" anlamında.

Akrones 5 yıldızlı... 750 yatak... "Doluluk yüzde yüz."

Bitişikte... "İkbal" var... Otel... 800 yatak... "Yüzde yüz" dolu.

Diğer oteller... "Aynı şekilde."

Vali Mustafa Tutulmaz "Termal turizmi" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek "15 tatilinde Afyon doldu taştı... Otellerimiz Şubat'ta da tamamen dolu" diye ekledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser:

Afyon'un... "Yatak kapasitesi" 27 bin... Ama bu kadar otel yetmiyor.

"Yeni oteller" yolda... Bazısı "Proje", bazısı "İnşaat" aşamasında.

"6 bin yatak" daha geliyor.

"Kaplıca turizmi... Kış turizmi..." Kasım ayından itibaren Afyon'a büyük canlılık getirdi.

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Müjde... "Termal kent"



Veysel Eroğlu... Afyon milletvekili... Eski Orman ve Su İşleri Bakanı... Bölgenin "Güçlü politikacısı."

"Müjde" verdi:

-Afyon "Sağlık turizm merkezi" olacak... Bütün hazırlıklarımız bitmek üzere.

Afyon'da... "Bu potansiyel" var.

Topraktan... "Şifalı su" fışkırıyor.

Gözün aydın Afyon.

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Dinar-Elazığ hattı



Afyonlu "Halden anlıyor."

1995'te... Dinar'da deprem olmuştu... Can kaybı "90."

Depremzede... "Kışı çadırda geçirmişti."

Gelmiştik... Görmüştük.

Buz gibi soğuk suda çamaşır yıkayan... Çamaşırı "Çadırlar arasındaki ipte kurutan" kadınlarla konuşmuştuk.

Afyonlu... "O günleri" unutmuyor.

Dinarlı... Elazığ'daki, Malatya'daki "Kardeşlerine" yardım edebilmek için çırpınıyor.

Yarın... Afyon'u anlatmaya devam edeceğiz... "Ekonomi... Siyaset... Mermer... Termal... Ve mutfak."