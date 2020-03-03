HATAY

Sınırdayız... Sıfır noktasında... Daha da ileriye geçiyoruz... Suriye topraklarına... "Suriye'ye hoş geldiniz" yazısı var... Arapça, Türkçe, İngilizce.

"Bahar Kalkanı" harekâtı devam ediyor.

Köroğlu'nun "Mert dayanır namert kaçar... Meydan gümbür gümbürdenir" dediği misal... Ortalık "Gümbür gümbür."

İleriden top sesleri geliyor.

Mehmetçik...

"Kaçanı kovalıyor... Hedefleri imha ediyor."

***

Hatay'da bahar



Ağaçlar çiçek açmış... Bahar gelmiş... Papatyalar... Gelincikler.

Dağlar, tepeler... Yemyeşil.

Tepelerde... "Önce vatan" yazıları var.

Yeşilliklerin arasında... Taşla yapılmış bayrak... Ay yıldız... Kırmızı beyaz.

Hataylı, Bahar Kalkanı'nın yiğit Mehmetçiğine bayrak sallıyor.

***

Şehidim, aslanım



Hüseyin Yayman... Hatay milletvekili... "Şehit evine gidelim... Taziyeye" diyor.

"Sınırın sıfır noktasından... Sınırın Suriye tarafından notlarımız" bitmedi... Fakat... "Şehit ailesini ziyaret" çok önemli.

İstikamet... Akcurun köyü... Hatay "Büyükşehir" statüsüne girince... Akcurun şimdi "Mahalle."

Şehidimiz... Emin Yıldırım... 1995 doğumlu.

3 kardeşi var... Rabia, Fahri ve Buse.

Köyde... Ağaçlardaki çiçek sayısı mı daha fazla, yoksa bayrak sayısı mı?... Nereye baksanız al bayrak.

Anne... Zahide Yıldırım... Oğlu şehit olmuş... "Ocağına yıldırım düşmüş." Fakat... Anne "Dik... Çınar gibi... Dağ gibi."

***

Şehit babası





Muhsin Yıldırım... İdlib şehidi Emin Yıldırım'ın babası... 51 yaşında.

Birbirimize sarılıyoruz.

-Başın sağ olsun Muhsin kardeş.

-Vatanım var olsun... Türkiyem sağ olsun... Ziyaretime geldiniz... Acımı bölüştünüz... Allah sizden razı olsun.

Sendeliyoruz.

Başımız mı dönüyor?... Yoksa ayağımız taşa mı takıldı?... Bilemiyoruz.

Hüseyin Yayman kolumuza giriyor... Bir iskemleye oturuyoruz.

***

Söz konusu Hatay olunca...



Hüseyin Yayman söyledi... "Söz konusu Hatay olunca... Rozetlerimizi bir kenara bırakıyoruz" dedi:

-AK Partili, CHP'li, MHP'li milletvekilleri... Birlik ve beraberlik içindeyiz... Sivil toplum liderleri de aynı şekilde.

Söz konusu "Vatan" olunca... Söz konusu "Hatay" olunca... "Yerel siyaset kenetlenmeyi başarıyor."

Cenazede birlikteler... Taziyede yine birlikte.

***

Kader



Akcurun Mahallesi... Akcurun Sokak... Numara 161/2... İdlib şehidi Emin Yıldırım'ın evi.

Milletvekili geliyor... Vali geliyor... General geliyor... Gelen gelene.

Bakan geliyor... Bakan yardımcısı geliyor.

Hatay dışından ziyaretçi bile var... Hatay'a "Gezmeye" gelmişler... Aylar önceden yapılan program... Önce şehit evini ziyaret ediyorlar... Sonra "Hatay turuna" başlıyorlar.

Hocanın biri Kur'an okuyor... Sonra diğer hoca duaya başlıyor.

Muhsin Yıldırım... Şehidin babası... Ayakta... Gelenleri karşılıyor.

Dudaklarında... Aynı sözler:

- Kader... Bayrak için... Millet için... Vatan için.

***

"Âmin"



Taziye için gelen yarım saat oturup gitmiyor.

Gelen "Kalıyor."

Çay servisi... Su servisi... "Servis bitmiyor."

Ama çay içen, su içen yok gibi.

Herkes Kur'an dinliyor... Herkes şehidin ailesini teselli ediyor.

Baba Muhsin Yıldırım... Geldiğimizde dimdikti... Aradan zaman geçti, hâlâ dimdik.

"Otur biraz... Dinlen... Bir şeyler ye" diyoruz... Sanki "Duymuyor."

Kur'an dinliyor... Dualara "Âmin" diyor... Sonra da sesini yükseltiyor:

-Vatan bölünmesin... Bayrak inmesin... Ezan dinmesin.

Bu defa bütün köyden "Âmin" sesleri yükseliyor.

***

Yazmazsak olmaz



Ali Emre Fırıncıoğlu...

Tankçı Teğmen... Hatay-Samandağlı... "İdlib şehidi."

Cenazesinde Milli Savunma Bakanı da vardı... Hatay'ın AK Partili, CHP'li, MHP'li milletvekilleri de.

Geçen cuma... 28 Şubat... Milletvekilleri yine "Topluca" şehidin evindeydiler.

Bitmedi... Hatay notlarımız devam edecek.