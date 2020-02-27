VAN

Mehmet Emin Bilmez... Van Valisi... Ve... Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili.

Uyku durak bilmiyor.

Çığ düşüyor... Vali "Kriz merkezinde" konaklıyor.

Deprem oluyor... Yine bir "Kriz merkezi" daha kuruyor.

Koronavirüs "İran'a dayandı... İran sınır kapımız kapandı." Vali hemen "Ölümcül virüs için" alarm düğmesine basıyor.

Vali helikopterde... Vali köyde... Vali deprem çadırında... Vali her yerde.

Mehmet Emin Bilmez'in hakkını teslim edelim.

***



Van ekonomisine "Korona darbesi"

Tabelalar Türkçe... İngilizce... Ve "İlle de Farsça."

Geçen yıl Van'a "768 bin" turist geldi... Çoğu İranlı."

İranlı "Yemeyi... İçmeyi... Alışverişi" seviyor...

Van ekonomisini canlandırıyor.

Önümüz "Nevruz." İran'da "Nevruz tatili" 15 gün... Başlangıcı "21 Mart." Oteller... Eğlence yerleri... Taksici... Lokantacı...

Bütün çarşı "21 Mart'ı iple çekerken..." İran'da koronavirüs... 16 ölü... 100'e yakın vaka... 11 eyalette sokağa çıkma yasağı.

Türkiye-Van sınır kapısı (Kapıköy) kapalı.

Oteller... Esnaf... Hazırlığını 21 Mart'a göre yapmış.

Çek... Senet... Nevruz bereketine güvenilerek yazılmış.

Çok şükür... Van'da koronavirüs falan yok ama.

İran'daki virüs, Van'ı şimdiden vurmuş... Van ekonomisini.

***



Kuzucuk

Depremzede... Bakana (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli) derdini anlatıyor...

Kucağında "Kuzusu." Devlet... Hayvanlar için bile "Isıtmalı çadır" kurdu... Ama...

Çok kişi "Kuzucuğuna" kıyamıyor...

"Hayvan çadırına" bırakmıyor.

"Kendi çadırında" yatıyor...

Kuzu ile koyun koyuna.

Geçim kaynağı "Hayvancılık" olunca... Kuzucuk "Evlat gibi...

Kıymetli."

***



Uyanıklar

Adamın başı ağrıyor... Ya da dişi...

Veya kulağı, karnı.

Adam uyanık.

Hastanede "Sıra beklemek istemiyor." "Ateşim çıktı... Acaba koronavirüs mü" diye bir yalan atıyor.

Ve hemen "Önceliği" alıveriyor.

Oysa... Ne ateşi var... Ne de virüs.

Biz "Uyanıklık" diyoruz ama...

Yapılan düpedüz "Saygısızlık...

Sahtekârlık... Yalancılık."

***



Günün esprisi

Gazeteci dostumuz İkram Kali söyledi...

Van'da... Günün esprisi:

"Evden çıksam koronavirüs tehlikesi...

Evde otursam deprem korkusu...

Yola çıksam, ya çığ düşüverirse?..

En iyisi İstanbul'a gitmek... Ama uçak pistten çıkarsa ne yapacağım?"

***



Alarm

İran sınır kapısının kapanması önemli... "İyi oldu." Fakat... Bir de "Kaçak girişler" var... Özellikle de Afganlar.

Sınırda... Akla gelebilecek bütün önlemler alınıyor.

"Bölge" alarmda...

Bütün ilgililer "Ayakta."

***



Siyasetçi desteği

Gezerken... Milletvekili görüyoruz...

Her partiden...

Yüksek bürokrat da çok...

Herkes "Depremzedeye destek veriyor." Uçakta... Eski Bakan Salim Ensarioğlu ile karşılaştık.

Deprem bölgesinde Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'la beraberdik... AK Parti milletvekilleri.

İYİ Parti milletvekilleri...

İbrahim Halil Oral, Naci Cinisli, Dursun Aktaş... Bölgede.

Eski Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu... "Tam gün deprem mesaisinde." Unutmadan... "Van uçağında doluluk yüzde yüz."

***



Travma

Bölgeye "Her şey" gönderiliyor...

Yiyecek...

Giyecek...

Çadır... Soba...

Battaniye... Hayvan yemi... Aklınıza ne gelirse.

Şimdi... Bütün bunlara ek olarak... Ve acilen...

Bölgeye "Psikolojik destek" gerekiyor.

"Bölge, travma geçiriyor." Çığ... Ardından bir çığ daha... Deprem...

Sabah akşam depremin artçıları... Koronavirüs korkusu... Milletin "Morali" bozuk.

Özellikle de çocukların... Ve kadınların.

***



3G

Cumhuriyet Caddesi... Çay molası... Esnafı dinliyoruz.

Vanlının biri "Bizim durumumuz" diye söze başlıyor... Ve "Durumu" söylüyor: "3G." "O da ne demek" diyoruz.

Herkes gülmeye başlıyor.

3G... Yani... "Gış, gar, gıyamet."

Bölgenin şivesi... "K"ler "G"oluyor.