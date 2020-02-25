Halkla konuştuk... Nabız tuttuk... Sonra Çaybükü Köyüne uğramak istedik.

"Ormancı" türküsündeki olayın yaşandığı köy.

Nisan- 2005'te...

Dönemin Muğla Valisi Hüseyin Aksoy (Şimdi Kocaeli Valisi) ile gelmiştik.

Şubat 2020... Muğla Valisi Esengül Civelek, milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu bizi yalnız bırakmadılar.

Hep birlikte geldik ve...

Çıktık Belen kahvesine baktık ovaya.

Ova yemyeşil... Papatya tarlası... Ağaçlar bugün yarın çiçek açar.

***



Köyün iki genci

Biri... Türküdeki "Bay Mustafa." Mehmet'ten olma, Fatma'dan doğma, 2 çocuklu Mustafa Şahbudak.

Diğeri... Köyün muhtarı Tevfik Cezayir.

"Mustafa" ile "Tevfik" yakın arkadaş...

Kahvede dama oynuyorlar.

Tarih... 7 Temmuz 1946.

***



Ormancı

Mehmet İn... Orman Memuru... "Sarı Memet."

Komşu köyde yangın olmuş... Söndürülmüş... Tutanak tutulmuş... İlçeye gönderilecek.

Ormancı Sarı Memet'in muhtar Tevfik'ten bir isteği var:

- Köyün bekçisini vir... Yangın evrakını idareye yollayacam.

- Bekçiyi viremem... Önümüzde seçim var (21 Temmuz 1946...

Milletvekili seçimleri)... Bekçiyi seçim kuruluna gönderiyom.

Ormancı... İçkilidir... Masaya yumruğunu vurur... Dama bir yana, çay bardakları diğer yana.

***



Kavga

Masa dağılınca... Muhtar Cezayir "Ayıp idiyon Sarı Memet" diyerek ayağa fırlar.

Muhtarın arkadaşı 24 yaşındaki Mustafa Şahbudak (Bay Mustafa) ormancıya tokat atar.

Kahvedekiler... Tarafları ayırmaya çalışırlar.

Ormancıyı dışarı çıkarırlar.

Ama... Ormancı küfür etmektedir.

Bay Mustafa... Ormancının üzerine yürür.

Ormancı kamasını çıkarır...

Mustafa'yı kolundan yaralar.

Mustafa... Tabancasını çeker...

Ama kurşun "Arkadaşı Muhtar Tevfik'e isabet eder." Ormancı kaçmaya başlar... Bay Mustafa onu kovalar... Ateş eder...

Kurşun, arka cepteki tütün tabakasına değer... Ormancı hafif yaralanır.

"15 gün iş göremez" raporu alır.

***



Karar

Köyün iki genci... Muhtar Tevfik Cezayir... Sizlere ömür...

Mustafa Şahbudak ise... Yakın arkadaşının ölümüne sebep olmaktan hapiste.

Ormancı... Hafif yaralı.

"T.C. Muğla Ağır Ceza Mahkemesi... Karar tarihi 5 Aralık 1947." Mahkeme heyeti:

Başkan Vekili... Üye Tevfik Ülkü.

Y.Üye... Ömer Altındağ...

Memduh Öktem.

Cumhuriyet Savcı Yardımcısı...

Kamuran Güralp.

Kâtip... Celal Soydam.

Karar:

Olayda "Ağır ve şiddetli tahrik" vardır... Fakat kavga "Ölümle sonuçlanmıştır." Bay Mustafa'nın (Mustafa Şahbudak) 6 yıl 7 gün hapsine...

***



Meşhur türkü

Kemancı Tahir Usta... Tahir Erdinç.

Bay Mustafa'nın anne tarafından akrabası...

Köyü yasa boğan olay için türkü yakar:

"Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya, Bay Mustafa çağırdı dam'oynamaya, Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı, Aman ormancı yaktın ormancı, Köyümüze getirdin yoktan bir acı."

***



Kalbimiz köyde kaldı

Köylü... "Hoş geldiniz" dedi... Bizi bağrına bastı.

Güler yüzlü nine... "Valim benim" diyerek, Muğla Valisi Esengül Civelek'e sarıldı.

Bizlere "Çökelekli, otlu gözleme" yaptı.

Vakit geçti... Hava karardı.

Dedik ki... Allahaısmarladık... Gitme zamanı.

Konuksever Anadolu köylüsü... Israr etti:

- Kal... Misafirimiz ol... Yere bir döşek seriverelim... Ormancı türküsünü dinletelim.

Döndük... Kalbimiz Muğla'da kaldı.