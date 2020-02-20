Kamu Görevlileri Etik Kurulu... "Kanunla kuruldu."

Başkanı, Köksal Toptan... Eski Milletvekili... Eski Bakan... Eski TBMM Başkanı.

Kurul... "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması" için proje hazırladı.

Avrupa Birliği'nin desteklediği proje kapsamında "Çalıştaylar" yapıldı.

Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, İstanbul, İzmir çalıştayları.

Çalıştaylara "Çevredeki iller" de katıldılar.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na... Çalıştaylara...

Kamuda "Şeffaflık, adalet, dürüstlük, tarafsızlık" arayışlarına destek verdik... Sık sık yazdık.

Dün "Sekizinci çalıştay" vardı... Son çalıştay... Ankara'da.

Köksal Toptan "Yazılarımıza, desteğimize" teşekkür etti ve... Bize "Plaket" verdi.

Teşekkür ediyoruz.

Etik... Önemli konu... Sorun büyük...

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na başarılar diliyoruz.

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Sorun önemli mi önemli...

Ankara Çalıştayı'nda...

Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu.

Sonra... Ankara Valisi Vasip Şahin.

Ardından... Köksal Toptan.

Çalıştayda... Cemil Çiçek de vardı, rektörler de.

1. Siyasetçi... Pek göremedik.

2. Medya... İlgi çok zayıftı.

3. Oysa... Anadolu'da yapılan çalıştaylar yerel medyada büyük ses getirmişti.

4. Konu/sorun önemli mi önemli... Allah Etik Kurulu'nun, Köksal Toptan'ın yardımcısı olsun.

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Kanayan yara

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sürekli "Araştırma" yaptırıyor.

Kamuda "Etik ihlallerine" dair.

En büyük şikâyet...

"İmar planı... İhale...

Torpilliyi işe alma" konularında.

Köksal Toptan "Alınan önlemlerden...

Yasalardan" söz etti ama...

"İşi" hiç de kolay değil.

"Yara" derin...

"Paranın yüzü sıcak." Hani ne derler?...

"Alışmış kudurmuştan beter."

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Kaynak kitap

Sorun... Sadece Türkiye'nin değil "Dünyanın sorunu...

Küresel sorun." "Geçmişten gelen" bir sorun.

Ama...

Dün...

"Rakamlar" küçüktü.

Bugün...

Rakamlar "Çok sıfırlı." "Geçmişten" örnek isteyenlere Prof. Dr.

Ahmet Mumcu'nun kitabını öneririz:

"Osmanlı Devleti'nde Rüşvet." Kitabın kapağındaki "Alt" başlık:

"Özellikle Yargıda Rüşvet." Ahmet Hoca'nın kitabı "Bir kaynak...

Klasik."

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Devletin malı deniz

Köksal Toptan dostumuzdan ricamız...

Sadece "Seçilmişlerle" ve "Atanmışlarla" değil...

"Atasözleri üzerine" çalışma yapanlarla, kitap yazanlarla da görüşmesi.

Gerçi... Görüşmesi pek bir şeyi değiştirmez ama...

Yine de konuşmakta fayda var.

Şunu söylemek istiyoruz:

"Devletin malı deniz yemeyen domuz" sözünün "Atasözü" olduğu yerde, rüşveti, yolsuzluğu önlemek...

"Zor dostum zor." "Bal tutan parmağını yalar." Bu da bir diğer atasözü.

Atasözü böyle diyorsa...

Devletin malı karakovan balı... Madem elin değiyor...

Yala parmağını.

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Şikâyetname

Fuzuli... Ünlü divan şairi... Yazdığı

"Şikâyet mektubu" yüzyıllara rağmen dillerde: "Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar." Bu şiirden... Dün "Etik Çalıştayı'nda" da söz edildi.

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Belediyedeki savcı

Çalıştayda... Köksal Toptan anlattı.

Berlin'de... Belediyede... Bir savcı görev yapıyor... 10 da savcı yardımcısı. Görevleri... Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarını incelemek.

Bizim Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Berlin/Belediye ziyaretinde...

Kurul üyelerinden biri savcıya soruyor:

- Belediyede savcılar görev yaptığına göre yolsuzluğun tamamen önüne geçilmiştir...

Değil mi?

Savcı gülüyor:

- Hayır... Şu anda elimizde yolsuzluk iddiaları ile ilgili 150 dosya var.

Dedik ya... Sorun sadece "Yerel" değil... "Küresel."

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Kanal Sakarya

Sapanca Gölü ile Sakarya Nehri arasında kanal... "Tarihi olay." Bizanslılar döneminde konuşulmuş.

Osmanlı zamanında "Projenin uygulanması" kararı alınmış.

Ama... İşin içine rüşvet girmiş...

Proje "Askıya alınmış." Yıllar sonra... Proje yine gündeme gelmiş.

Ve... "Kanal kazısı" başlamış.

Fakat... Yine rüşvet... Yine "Yöredeki güçlü kişilerin baskısı." "Kanal kazısı" durdurulmuş.

Prof. Ahmet Mumcu'nun kitabı...

Yüzlerce örnekle dolu.