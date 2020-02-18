İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla döndük... Geze geze.

Sultanbeyli, Dilovası, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Hendek...

Düzce'de mola verdik.

Pideci Ömer... 53 yıllık işletme... Ömer sizlere ömür... İşin başında oğlu var: Avni Uzun.

Lokanta temiz... Lahmacun, pide ucuz... "Usta 45 yıllık." Aylar önce uğramıştık... Kalabalıktı...

Şimdi yine canlı.

Avni Uzun'u dinledik:

Allah bugünleri aratmasın... Halimize çok şükür... Ama Tayyip Bey'den bir isteğimiz var... Küçük esnafı kollasın (Bu sözleri çevredekiler desteklediler).

Mehmetçik'le gurur duyuyoruz... Mehmetçik destan yazıyor... Destekliyoruz (Çevreden "Allah onları korusun" sözleri).

Gazetelerde, televizyonlarda bazen erken seçim lafı geçiyor... Burada böyle bir şeyi konuşan da yok, duyan da (Çevreden "Allah için" sözleri).

Yeni parti... Bir ara konuşuldu geçti... Saman alevi gibi (Çevre dedi ki: "Aynen").

Önemli bir konu daha var... Allah'ın izniyle Trabzonspor şampiyon olacak (Alkış, alkış, alkış).

***



Maç... Ve Kıbrıs

Pazar... Öğle sonu... Maça gittik.

Maç... Düzce'nin iki ilçe takımı arasında... "Kaynaşlı-Cumayeri." Maç... Kaynaşlı Şehir Stadı'nda.

Bu bölgede nüfusun önemli bölümü "Karadeniz kökenli." Kaynaşlı Belediyespor'un renkleri...

"Bordo-mavi." Trabzonspor gibi.

Cumayeri... "Yeşil-beyaz." Kaynaşlı... Son dakikaya kadar 2-1 öndeydi... Uzatmanın son saniyelerinde gol yedi... Maç 2-2 bitti.

Aslında... Maç bahane... Stadyumda sohbet şahane.

Konu Kıbrıs'tan açıldı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" sözlerinden... "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır" sözlerine gösterdiği tepkiden.

Tribün... Kadın seyirci çok... Mustafa Akıncı'nın sözlerine herkes öfkeli.

Biri... "Boyuna posuna, oturduğu makama bakıp da onu adam sanıyorduk" dedi.

Diğeri... Sesini yükseltti:

- Hacı sanıyorduk... Meğer koynunda haç taşıyormuş.

***



Kahve

K aynaşlı'da... Meydan'da "Şemsi Hoca'nın kahvesi." Şemsi Demir... "Hocalık" bir zamanlar yaptığı "Teknik direktörlükten" geliyor...

Kaynaşlıspor'un eski hocası.

1. Kahvedekiler... "Varsa Trabzonspor, yoksa Trabzonspor... Herkes fanatik." 2. Gündem... "Ekonomi... Huzur." 3. Siyasetten, siyasetçiden beklenen...

"Kavgayı bırakın."

***



Bolu dağı

İstanbul Düzce arası... Otoyoldan gittik.

Sonra... Eski yola geçtik... Bolu dağı...

Kar... Sis... Berceste'de "Çay molası." Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin... Bizi yalnız bırakmadı.

Ona "Bölgeyi, ekonomiyi...

Seçimi, siyaseti" sorduk... Dedi ki:

Bu coğrafyada iki şey çok önemli... Fındık ile kestane... İkisi de iyi para etti... Üretici memnun.

Siyaset kendi halinde yürüyor... Millet yeni partiyi falan konuşmuyor.

Halkın beklentisi... Elektrik, doğalgaz faturası acaba biraz düşer mi?

***



Nabız

Osman Altınışık... "Düzce-Bolu" bölgesini iyi tanıyor... Aracı o kullandı.

"Nabız tutulacak yerleri" biliyor...

"Neresi kalabalık?" Bizi gezdirdi.

Bölge... Elazığ-Malatya depreminde "Kendi derdini unutmuş...

Herkes yardım için elinden geleni yapmış... Giyecek, yiyecek yollamış."

Halk... Ulusal konularda "Çatlak ses" istemiyor... "Zeytin Dalı... Barış Pınarı... Libya...

Kıbrıs" ulusal konular.

***



Yükselen talep

Nereye gittiysek "Yüksek Hızlı Tren" ile ilgili sözler dinledik.

Afyon... Yüksek Hızlı Tren "Yola çıktı... İnşaat tam gaz... Afyonlu, heyecanlı." Düzce... Bilmiyorduk... Ragıp Gökesaoğlu söyledi... Yüksek Hızlı Tren için "Kampanya açılmış." Yüksek Hızlı Tren... Her yerde...

Halkın "Yükselen beklentisi." Bolu'da da.

***



Kabak tadı

Bölgenin "Kabağı meşhur." Bölge halkı "Kabağı... Kabak tatlısını" seviyor.

"Kabağa söz söyletmiyor." Ancak... Sohbette "Darbe" konusu açılınca... Lokantacı, marketçi, kahveci "Yetti artık... Kabak tadı verdi" diyor.

Halk... "Demokrasiyi seviyor." Halk... "Darbe istemiyor." Halk... "Darbe sözüne tepki gösteriyor." Türkiye... Darbelerden, muhtıralardan çok çekti.

"Müdahaleler" Türkiye'yi geriletti.

Ama... Acı gerçek... İçimizde hâlâ "Darbeseverler" var.

Böylelerine "Sokağa çıkmalarını" öneririz.

"Karşılıkları" yok... Tepki ise...

"Çok... Çok... Çok."