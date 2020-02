Sözünü bil, pişir; ağzında der devşir... Aklına/ ağzına gelen her şeyi söyleyen, hiç beklemediği sözleri işitir... Tıpkı "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın günlerdir işittiği gibi."

Mustafa Akıncı "Babasını reddedip, mirasından pay isteyen" hayırsız evlada benziyor.

"Seçim uğruna... Birkaç oy uğruna" kariyerini ve adını "Beş paralık ediyor." Yazık... Çok yazık.

***



Tayfur Sökmen

Mustafa Akıncı Hatay'a hiç gitti mi acaba?

Gitmesini öneririz.

Giderse... Tayfur Sökmen Caddesini görecektir.

Mustafa Kemal Üniversitesi... Tayfur Sökmen Kampüsü'nü görecektir.

Tayfur Sökmen Kız Yurdu... Reyhanlı- Tayfur Sökmen Anadolu-Lisesi...

Reyhanlı-Tayfur Sökmen Stadı... Tayfur Sökmen Diş Hekimliği Fakültesi... Yeter mi?..

Daha sayalım mı?

Tayfur Sökmen...

Kalplerde yaşıyor.

Kendi ayağına kurşun sıkan Mustafa Akıncı ise...

"Saçmalıyor...

Tayfur Sökmen'in aziz hatırasına saygısızlığı" marifet sanıyor.

***



Teğmen Cemil Çiçek

Kıbrıs'a Cemil Çiçek'ten daha fazla giden siyaset ve devlet adamı var mı?... Sanmıyoruz.

Başbakan Yardımcısı iken her yıl "2 kez" Kıbrıs'a gitti... Hükümet adına... "Rutin, resmi ziyaret." Cemil Bey 4.5 yıl Başbakan Yardımcılığı yaptı.

Yine Başbakan Yardımcısı iken... Her 20 Temmuz'da Kıbrıs'taydı...

"Barış harekâtının yıldönümü."

Her "15 Kasım'da" yine Kıbrıs'taydı...

"KKTC'nin Kuruluşu."

Bir devlet geleneği...

Devlet politikası...

Meclis Başkanı'nın, seçildikten sonra ilk gideceği devlet "KKTC'dir." Cemil Bey, Meclis Başkanı olunca "Soluğu Kıbrıs'ta aldı."

Ayrıca... "Özel gidişleri" var.

Unutmadan...

Cemil Çiçek'in askerliği bitince... Barış Harekâtı başladı ve... Çiçek yeniden "Göreve" çağrıldı...

Üç ay "Kıbrıs için teğmenlik yaptı." Cemil Çiçek...

Akıncı'nın "Densizliği" karşısında üzgündü...

Öfkeliydi.

***



Laf ola beri gele

Mustafa Akıncı The Guardian'a demeç verdi.

"Yakışıksız sözler" etti.

"Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır siyaseti geçmişte kaldı" dedi.

Bu, milyonların haykırdığı bir slogan... Mustafa Akıncı'yı neden rahatsız etti?

Akıncı...

"İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağını" söyledi...

"Çiğ, çirkin, yakışıksız" bir söz.

Tayfur Sökmen kim, sen kim?

Tayfur Sökmen "Bir halk kahramanı...

Bir destan." Ya sen?...

"Kâğıttan kaplan."

***



Tepki... Kitabın ortasından

Çarşamba akşamı dostlarla birlikteydik.

Söz "Kıbrıs'tan... Mustafa Akıncı'dan" açıldı.

Cemil Çiçek dedi ki:

Mustafa Akıncı'nın verdiği beyanat tarihe de, Kıbrıs uğruna şehit düşenlere de, Kıbrıs gazilerine de, Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hukukuna da büyük bir saygısızlıktır.

Ciddiyetsizliktir.

Bu makamlara gelmiş olanların daha ölçülü, daha sorumlu, daha aklı başında davranmaları gerekir.

***



Özür... "Yetmez ama" şart

Cemil Çiçek'le sohbet...

Devam edelim...

Dinleyelim:

Maalesef Kıbrıs'taki bazı politikacılar sorumlu değil, sorunlu davranıyorlar.

Bunların başında da şimdiki Cumhurbaşkanı geliyor.

Birilerine yaranacağım, belli bir kesimin oyunu alacağım diye böyle her şeyi kırıp döken beyanların ne kendisine, ne de Kıbrıs Türklerine faydası olur.

Umarım kendi vicdanında muhasebesini yapar ve özür diler.

Umut ederim ki Kıbrıs'taki Türk halkı sandıkta gereken cevabı verecektir.

Kıbrıslı kardeşlerimden beklentim de budur.

***



İşte Hatay

Hüseyin Yayman...

Akademisyen... Hatay Milletvekili.

Dün... Birlikteydik.

Hatay'ın bütün milletvekilleri...

Belediye başkanları... Sivil toplum liderleri "Kenetlendik... Bir araya geldik" dedi.

Onları "Buluşturan" Mustafa Akıncı'nın "Çirkin sözleri." Ve... Tayfur Sökmen'e olan "Sevgileri... Saygıları... Minnet duyguları." Yayman "Ortak tepkimiz" dedi ve... "Hatay'ın bütün temsilcilerinin" bildirisini uzattı.

Bildiriden... Birkaç satırbaşı:

Mustafa Akıncı 'nın sözleri sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Akıncı'nın sözleri her şeyden önce büyük kahraman Rauf Denktaş'ın kemiklerini sızlatmış ve ruhunu incitmiştir.

Mustafa Akıncı'ya Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" dediği Hatay'ımızdan sesleniyoruz.

Akıncı'yı talihsiz sözlerinden dolayı büyük Türk Milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyoruz.

Tayfur Sökmen'e hakaret Atatürk'e ve milli kurtuluş mücadelemize, dolayısıyla milletimize hakaretle eşdeğerdir.

Tayfur Sökmen'e hakaret Kıbrıs Türkü'nü yok olmaktan kurtaran Rauf Denktaş'a hakarettir.

Hatay nasıl ki Atatürk'ün şahsi meselesiydi ve O'nu hiçbir emperyal güce ezdirmedi ve teslim etmediyse, Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs davası da Türk milletinin şahsi meselesidir.