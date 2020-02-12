Harbiye... Hatay'ın Defne ilçesinde... Binlerce yıllık bir tarih ve kültür hazinesi.

Fikret Duman... Harbiye'de... Eşi Emel Hanım'la birlikte "İpek üzerine" iş yapıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" deyince... Hataylı Fikret Duman küplere bindi:

-Tövbe tövbe... Densizin ettiği lafa bak... Tayfur Sökmen kim, sen kim?... Onun tırnağı bile olamazsın... Git ağzını yıka... Tayfur Sökmen'in oğlu Murat Sökmenoğlu (Eski milletvekili) hayatta olacaktı ki sana hak ettiğin dersi verecekti.

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Kırşehir... "Pekmez akıllı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bağışıklık ve enerjisini" Erzurum'un dut pekmezinden aldığını söyleyince... Diğer iller sıraya girdiler:

-Sayın Cumhurbaşkanımız... Bizim pekmezimizin de tadına bakınız.

Kırşehir... Toprağı üzüm için elverişli... "Pekmezi meşhur."

Kırşehirli... Akıllıdır.

Kırşehirli öğrenci... Başarılıdır.

Onun için Kırşehir'de "Pekmez akıllı" diye bir söz vardır... Pekmez akıllı "Yani yüksek zekâlı... Cin gibi... Çalışkan... Başarıdan başarıya koşan."

Sayın Cumhurbaşkanı.

Kırşehirliler... "Pekmezlerinin tadına bakmanızı" istediler.

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Arka camdaki yazı



Önümüzdeki "47 plakalı" aracın arka camındaki yazı... Bize ilginç geldi.

Yaşasın cep telefonu... Hemen fotoğrafını çektik:

"Şairin dediği gibi... Mutluluk bize müebbet olsa, ertesi gün af çıkar."

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Adıyaman... "İşte bu"



Hava soğuk... Yavru atmaca, daha uçmayı yeni öğreniyor.

Yolunu şaşırmaz mı?... Esentepe Mahallesinde, Hakan Sapdüzen'in evinin camına çarpmaz mı?... Yaralanmaz mı?

Sapdüzen ailesi hemen yavru atmacayı sardı sarmaladı.

Isıttı, doyurdu.

Sonra da... Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü aradı.

Sağlığına kavuşan yavru atmaca... Ormana... Doğa alana bırakıldı.

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Afyon



Kadir Sayın... AFSİAD'a (Afyon Sanayicileri ve İşadamları Derneği) başkan seçildi.

İlk iş... "Protokol ziyaretleri... Vali... Belediye Başkanı... Ticaret ve Sanayi Odası."

Ama... Kadir Sayın "Arkadaşlarına" dedi ki:

Önceliği "Hayır işlerine" verelim.

Hava soğuk... Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere "Battaniye... Kazak... Mont... Eldiven... Yiyecek... Elektrikli ısıtıcı" gönderelim.

Yardımlar yerine ulaşsın... Ondan sonra "Protokolü ziyaret edelim."

Kadir Sayın'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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Ucuzluk... "Berber çıldırdı"



Fotoğrafı Diyarbakır'da çektik... Kentin merkezinde... Gazi Caddesi'nde.

Kuaför Mevlüt "Fiyatları aşağı çekti."

"Tıraş olmayan kalmasın."

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Menekşe



Besni ilçesinde (Adıyaman) bir çiftçinin keçisi "İkiz doğurdu."

Doğum zor oldu... "Anne keçi" öldü.

Annesiz kalan iki yavru keçiden birini "Yeni doğum yapmış bir keçi" sahiplendi... Kendisini emmesine izin verdi.

Ama... Diğer yavruya yüz vermedi... Hatta "Onu dövdü."

Adıyamanlı Osman Koçak... "Bu manzarayı" gördü... Ve... "Dövülen yavruyu" sahibinden istedi.

Sahibi... "Olur" dedi... Verdi.

Hayvan sever Osman Koçak küçücük yavru keçiyi Adıyaman'a... Evine getirdi. "Ailesi" çok sevindi.

Osman Koçak'ın kızı Sema "Bana arkadaş geldi" dedi.

Annesiz yavru keçi banyoda şampuanla yıkandı... Fön makinesiyle kurulandı... Altına "Bebek bezi" sarıldı.

"Biberonla" beslenmeye başlandı.

Keçiye... "Menekşe" adı verildi.

Menekşe... Kucaktan inmiyor... Koçak ailesi ile birlikte televizyon izliyor.

Evde yatıp kalkıyor... Aile ile birlikte misafirliğe bile gidiyor.

"Güneydoğu Ekspres" gazetesi... "Menekşe'nin hikâyesini" haber yaptı... "Resimli."

"Burası Türkiye abicim."

Hayvana eziyet eden de var... Annesiz yavru keçiyi "Evladı gibi" besleyen de...