ADANA

Siyasetin farklı renkleri... Eski ve mevcut milletvekilleri... Kentin yerel yöneticileri... "Aynı salondalar."

Hatta... "Aynı masada."

Gece boyunca en çok duyduğumuz söz:

"-İşte özlenen manzara."

"Buluşmayı" Savaş Çokduygulu gerçekleştirdi.

Sahibi olduğu 5 Ocak gazetesinin "21.yılı... Ödül gecesi."

Tam bir "Adana buluşması...

Adana modeli." Nice yıllara "5 Ocak."

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Onur Ödülü



Adana'da "Ödül alanları" kutluyoruz.

Ertuğrul Özkök... İsmail Küçükkaya... Buket Aydın... Ahmet Küçüktekin... İpek Soylu... Beytullah Yıldız.

Ve... İki de "Onur ödülü."

Biri... Fatih Terim'e.

Diğeri de... Bize.

Ödülü Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın elinden aldık.

Teşekkürler Adana.

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3 Adana



Adana'ya cuma günü geldik.

Cuma, cumartesi... Gezdik.

"3 farklı Adana" gözledik.

Birinci Adana:

Kuzey Adana... Turgut Özal Bulvarı... Yüzüncü Yıl Bulvarı... Süleyman Demirel Bulvarı... Milyon liralık evler... Milyon Dolar'lık villalar... Modern Adana.

İkinci Adana:

Ziya Paşa Bulvarı... Kurtuluş Mahallesi... Sabancı ailesi Adana'da iken köşklerinin bulunduğu Atatürk Caddesi... Gazi Paşa Bulvarı... Eski Adana.

Üçüncü Adana:

Doğu, Güneydoğu göçünün... Suriyeli sığınmacıların Adana'sı... Dumlupınar Mahallesi... Dağlıoğlu Mahallesi... Saydam Caddesi... Eski bey Mahallesi... Sorunlu altyapı... Ambulansın giremeyeceği dar sokaklar... Üçüncü dünya ülkesi manzaraları.

Bizce... Adana'nın en önemli sorunu "Kentsel dönüşüm."

"Üçüncü Adana'nın görüntüleri" büyük Adana'ya, büyük Türkiye'ye yakışmıyor.

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Gündem... "Futbol"



Sokağın en çok konuştuğu konular neler?

Elbette... Ekonomi... Geçim derdi.

Siyasete gelince...

Siyaset... "Futbolun gerisinde."

Nereye gittiysek... Herkesin derdi "Adana Demirspor."

Adanalının özlemi:

Adana Demirspor'un "Süper Lig'e yükselmesi."

Murat Sancak... Adana Demirspor'un Başkanı.

"Kesenin ağzını açmış."

Adana'da bir "Popüler isim sıralaması" yapılsa... Murat Sancak'ın "Üst sıralarda" yer alacağı kesin.

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Kadınlar... "Erkeklerden" iyi



Kadınlar... Basketbolda "Erkeklerden iyi."

Adana'nın kadın basketbol takımı "Süper Lig'de."

Son yedi maçta "6 galibiyet."

Futbol çok konuşulduğu için Adana'da "Kadınların başarısı" göz ardı ediliyor.

Oysa... Sporda...

Adana'da..."Kadın erkekten başarılı."

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Sarıçam



Adana'nın 610 bin nüfuslu "Metropol ilçesi."

Diğer üç metropol ilçe... Seyhan, Çukurova ve Yüreğir.

Üçü de "Sarıçam'dan büyük."

Şimdi... "İddialı bir söz" söyleyelim:

Sarıçam... 10 yıl sonra "Adana'nın en büyük ilçesi" olur.

Zira...

1. Adana'nın "En hızlı büyüyen" bölgesi.

2. Çevre... Büyüme için "Çok elverişli."

Sarıçam'ı... SABAH'ın Çukurova Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile birlikte gezdik.

İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Bilal Uludağ'ı(MHP) ziyaret ettik.

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Yeni bir kent doğuyor



İncirlik... "Belde" idi... Şimdi "Sarıçam'ın mahallesi."

Çukurova Üniversitesi... 50 bin öğrenci... "Sarıçam'da."

Alparslan Türkeş Üniversitesi... "Sarıçam'da."

Yeni stadyum... Spor kompleksi... "Sarıçam'da."

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi... Yüzlerce fabrika... "Sarıçam'da."

Yeni organize sanayi bölgeleri kuruluyor... Yine "Sarıçam'da."

Burası... Adana'nın "Gelişme bölgesi."

Özetle...

Sarıçam tam bir "Sanayi, üniversite ve spor kenti."

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Denemesi bedava



Klasik konu... Klasik soru... "Siyaset."

Konuşan... "Çok az."

Erken seçim... Bir siyasetçi gelsin ve erken seçim istesin... "Tepki görür."

Denemesi bedava.

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Daha daha



Adana'dan... Yazacak "Daha daha neler var" diyecek olursanız...

Sabah... Ankara'da "Hava sıfır dereceydi... Buz gibi."

Adana'ya geldik... Günlük güneşlik... "15 derece." Cennet gibi.