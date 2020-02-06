Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda "Suriye ağırlıklı" bir konuşma yaptı ve...

"Yeni bir dönemin" mesajını verdi.

Türkiye'nin "Kırmızı çizgisini" söyledi:

"Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."

Konu... Ülkenin güvenliği...

Ve "Günlük parti tartışmalarına malzeme yapılmayacak kadar da önemli."

Erdoğan'ı dinlerken "Şu sözlerin" altını çizdik:

-Madem terör örgütünün saldırıları garantör ülkeler tarafından durdurulamıyor...

Öyleyse bizim bu işi bizzat yapmamız kaçınılmaz hale gelir.

Büyük Türkiye... Şanlı ordu... "Bu işi" yapacak güçtedir.

***



"Zalim Ziya Selçuk Hoca!.."

Günlerdir... Beklemedeyiz... Gazeteler ne zaman "İnsafsız Bakan Amca" manşetini atacaklar diye.

Merak içindeyiz... Televizyonlar ne zaman "Zalim Bakan Amca" konulu programlar yapacak diye.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Şubat başında" dedi ki:

Türkiye'de 180 işgünü var.

Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün.

Japonya'da 240 işgünü okul var.

Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum.

Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın... Hiçbirinde bu kadar uzun tatil yok.

Azami bir buçuk ay civarında tatil var.

Ziya Hoca'nın bu sözleri üzerine eğer "Küçük kıyamet" kopmadıysa... Öyle sanıyoruz ki "Ülkenin yoğun gündeminden dolayı." Önce deprem yarası... Sonra sekiz şehidin acısı... Ve... Ziya Hoca'nın "Uzun tatil" sözleri pek konuşulup, tartışılmadı.

Bakan "Olayı" hasarsız atlattı.

***



Dün... Neler söylenmedi ki?

Milli Eğitim Bakanımız "Dünü" belki bilmez...

"Dün" dediğimiz 1991... Ziya Hoca o tarihte "30 yaşındaydı." Seçim yapılmıştı... Koalisyon Hükümeti kurulmuştu:

Başbakan... Süleyman Demirel.

Başbakan Yardımcısı... Prof.

Erdal İnönü.

Milli Eğitim Bakanı... Köksal Toptan.

İşte o hükümet döneminde Köksal Toptan "3 ay tatil olmaz" demişti... Ve...

Manşetler... Makaleler... Bildiriler döşenmişti:

"Zalim Bakan Amca...

Vicdansız Bakan Amca...

İnsafsız Bakan Amca."

***



"Yaşasın tatil"

Köksal Toptan...

Milli Eğitim Bakanı oldu ve... Araştırdı... Gördü ki:

Türkiye'de... Eğitim süresi yılda "165 gün."

Oysa... Japonya'da 240 gün imiş... "232'ye indirilmiş."

Avrupa ortalaması... "210 gün." Köksal Toptan "Olmaz" dedi:

-Japonya 232 gün... Türkiye 165 gün... Biz dünya ile nasıl rekabet edeceğiz?.. Dünyanın hiçbir yerinde öğretmenler üç ay tatil yapmıyorlar... Eğitimöğretim süresini 165 günden 180 güne çıkarıyorum.

Artış... Masum bir artış... Sadece 15 gün.

Ama... Sen misin artıran?...

"Ey zalim Bakan!.." Ah keşke... Televizyonlarda "Böyle konular" da konuşulsa...

Tartışılsa.

Ah keşke... Televizyonlarda Köksal Toptan "Dünü", Ziya Selçuk Hoca da "Bugünü" anlatsa.

"Eğitim süresi... Tatil" konusunda dünden bugüne değişen bir şey yok.

1. Tatili seviyoruz.

2. Tatili kısaltan Bakan istemiyoruz.

***



Al sana "Toplanma yeri"

Elazığ'da... Büyük bir yeşil alan var... 105 bin metrekare...

"Kültür Park." İçinde çocuk oyun alanları... Spor kompleksi...

Yemek yenilecek mekânlar... Gölet... Her şey mevcut.

Deprem olunca... "Deprem çadırları" Kültür Park'ta kuruldu.

Yurdun pek çok yerinde "Millet Bahçesi" yapılıyor.

Adana'da... Seyhan Nehri kıyısında... "105 bin metrekare." Konya'da... "850 bin metrekare" İyi ki bu "Millet Bahçeleri" var... Daha da yapılmalı...

Yüzlerce.

Allah depremden korusun ama... Bundan daha iyi "Toplanma yeri" olur mu?

***



Çağ... Akıl... Mantık

Köksal Toptan...

Milli Eğitim Bakanı iken "Almanya örneğini" verdi:

Almanya'dan her yıl tatil için Türkiye'ye gelen on binlerce Türk var.

Yaz tatiline geliyor ve Ağustos başında dönüyorlar...

Zira... Çocuklarının okulu açılıyor...

Ağustos'ta.

Bizde ise...

Eylül ayının başına...

Ortasına kadar tatil... Bu uygulama çağa, akla, mantığa aykırı.

Vay sen misin "Bunları" söyleyen?

Köksal Toptan'ın işitmediği söz kalmadı...

"Senin hiç çocuğun yok mu?..

Hiç öğretmen akraban yok mu?...

Tatilimizden sana ne?"