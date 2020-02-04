AFYON

Orta Anadolu'yu Ege'ye ve Akdeniz'e bağlayan "Kavşak."

Gelip geçenlerin "Dinlenme, yemek, alışveriş" molası verdikleri "Nokta."

1. Afyon'u ne kadar tanıyoruz?

2. Afyon'da neler konuşuluyor?.. Seçim, siyaset, ekonomi.

3. Halkın gündemi ne?

Geldik, gezdik, dinledik.

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Şehitler diyarı



Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardayız.

Şehitlik... O kadar çok ki.

Hava Şehitliği.

Giresunlular Şehitliği.

Anıtkaya Şehitliği.

Şuhut Şehitliği.

Yıldırım Kemal Şehitliği.

Çiğiltepe Şehitliği.

Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği.

Zaten... "Yoldan geçenler" uyarılıyor...

"Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı."

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Biliyor muyuz?



Mutfak/yemek denilince... Afyon... UNESCO'nun "Yaratıcı şehirler" ağına giren;

1. Dünyanın 36 kenti arasında.

2. Türkiye'nin ise... 3 ilinden biri... Diğer ikisi Gaziantep ile Hatay.

Yemekle aramız yok... Ama... "Liste" uzun. Keşkek... Bükme... Cullama köfte... Afyon kebabı... Göce köftesi... Haşhaşlı lokum... Kaymaklı lokum... Ekmek kadayıfı... Sucuk.....

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Seçim



Erken seçim...

Konuşan yok.

Beklenti yok.

Erken seçimden söz eden siyasetçiye "İnanan yok." Milletin derdi "Seçim" değil... "Ekonomi... Geçim."

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Yumurta



Afyon... Türkiye'nin "Yumurta borsası... Yumurta deposu."

1. Irak'a yumurta ihracatı azalınca sektör sıkıntıya girmiş.

2. Ama... Yumurtada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşünce... Sektör nefes almış.

Afyon'da... "Yumurta müzesi" bile var.

7 çeşit keklik yumurtası.

9 çeşit sülün yumurtası.

Amerikan, Çin, Kanada... Tavuk, ördek, kaz yumurtası.

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Suriyeliler



Sığınmacı... Her şehirde var... Afyon'da da.

Afyonlu'nun sığınmacıya bakışı... Uzunçarşı'daki lokumcunun söylemiyle:

- Onlar fırtınanın kapımıza savurduğu komşular... Kovacak halimiz yok.

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Mermer



Dağ taş... Nereye baksanız mermer.

Mermerin yüzde 50'si "Blok olarak" ihraç ediliyor.

Yüzde 50'si de "İşlenerek."

İhracatta... En büyük pazar... Çin.

ABD'ye... Avrupa'ya... Körfez ülkelerine... Her yere mermer gidiyor.

İbrahim Alimoğlu... Sektörün önde geleni... Temsilcisi.

"Sorunlarını" sorduk.

"Tek sorun" söyledi:

- Bürokrasi.

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İş



İşsizlik... Bütün yurtta önemli sorun.

Afyon'da da öyle... Belediyeye en yoğun başvuru... "İş" için.

Fakat... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser söyledi:

- Firmalar... 3 bin işçi arıyorlar.

Sorun... Galiba... "İş beğenmemek."

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Kaymak



Nereye gittiysek... "Kaymak."

Kahvaltıda... "Kaymak."

Yemeğin üstüne... "Kaymaklı kadayıf."

Çarşıda... Esnafın ikramı... "Kaymaklı lokum."

Kaymak... "Manda kaymağı."

Devletin "Manda teşviki" var.

Afyon'da... Manda sayısı... 7 bin.

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Hızlı Tren



Ankara-Afyon-İzmir... Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı sürüyor.

Birinci hat... "Ankara-Afyon" hattı.

Beklenti... Bu yılın sonunda "Seferlerin başlaması."

Başlayınca... Ankara'dan Afyon'a 1 saat 20 dakikada ulaşılacak.

Bu demektir ki... "Afyon uçacak."

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Termal kent



Üniversitede... "Termalle fizik tedavi."

"Talep" çok.

Önümüzdeki 10 ay... "Dolu."

Milletvekili... Eski Bakan... Prof. Veysel Eroğlu dedi ki:

- 750 bin metrekarelik bir alanda "Termal kent" kuracağız... Sağlık kenti.

Çok iyi olur... Büyük ihtiyaç.

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İlginç bir müze



Afrika'dan... Hindistan'dan... Dünyanın her yerinden "400'ün üzerinde" müzik aleti.

Konservatuvarda... Müzik aletleri müzesinde.

Görülmeye değer... Gezmelisiniz.

Su kabağından bile müzik aleti var.

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Günün konusu



Büyük Taarruz... Bayburtlu Yüzbaşı Agâh Efendi'nin "150 askeri" var.

Düşman ise... "Tümen... 2 bin 500 kişi."

Agâh Yüzbaşı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular!.. İlk hedefiniz Akdeniz'dir" emrini alınca... Hücuma geçer.

150 kişiden... Agâh Yüzbaşı dâhil... "100'ü şehit düşer."

Yunan ise... Püskürtülür... Kaçar.

Şimdi... Afyon'da konuşulan/ araştırılan konu:

- Yüzbaşı Agâh'ın askerlerinin kovaladığı Yunan tümeninde... Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioanis Lagos'un dedesi de var mıydı?