Alçakça saldırı... İblid'de 8 şehit... Gaziantep, Osmaniye, Afyon, İstanbul, Mersin, Hatay, Aksaray... Kahramanlarımızı dualarla toprağa verdik.

Tek tesellimiz hain saldırıya "Anında ve misliyle" karşılık verilmesi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gerekenlerin yapıldığından ve gerekenlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Toplumun... Beklediği, görmek istediği de bu.

***



Gizli oturum

Meral Akşener gündeme getirdi... İblid'den 8 şehit haberi gelince, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Meclis'te gizli oturum yapılmasını" önerdi.

Niyet "İyi." Ama... Lakin...

Fakat... Meral Hanım, gizli oturumda konuşulacak olanların "Dört duvar arasında kalacağından...

Dışarıya sızmayacağından" emin mi?.. Hiç sanmıyoruz.

Gizli oturum mu dediniz?.. "Geçiniz."

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Bir "İbret" belgesi

Birinci Meclis... 142. Birleşim... 3. Oturum...

"Gizli." 1 Şubat 1921... Salı.

Başkan... Vehbi Efendi... "Başkanvekili." Kâtip... Ata Bey... Niğde Milletvekili.

Kürsüde... Mustafa Kemal Paşa:

Gizli oturumlarımızda karşılıklı söylenen bütün düşüncelerin dışarıya, düşmanlarımıza düzenli olarak bildirilmekte olduğuna dair belgeye dayalı haberlerimiz vardır.

Gizli oturumlar düzenli raporlarla İstanbul'dan İngilizlere verilmektedir (Lanet sesleri).

Maalesef içimizden çıkıyor ve nasıl bir kanal ile oraya gidebiliyor?

İçimizde bu zihniyette insanların bulunduğunu üzülerek itiraf etmek zorundayız.

Şahsen ulaştığım belgelere dayanarak isim bile söyleyebilirim.

Bu isimler üzerinde ulaştığım haberlerin hangi kaynaklardan alındığını, gizli oturumda bile söylemeyi, politikamız ve çıkarlarımız açısından uygun görmedim.

***



Tutanaklar

Birinci Meclis'in "Gizli oturum tutanakları" yıllar sonra açıklandı.

Gizli oturumlarda "Sınır konuları" da çok konuşulmuş.

Türkiye... Sınırın "Daha aşağıdan geçmesi için" çok uğraşmış...

Ama başaramamış... Zira...

Karşısında "Tek dişi kalmış canavar var...

Batı." Bugün... Mehmetçiğin harekât yaptığı bölge...

Aynı bölge.

Siyasetçilerimizin "Gizli oturum tutanaklarını" okumalarında yarar var.

***



Hepsi gerçek

S öyleyen... Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa.

Söylediği yer... Meclis...

"Gizli oturum." Tarih... 9 Mayıs 1920... Salı.

Başkan... Celalettin Arif Bey.

Kâtipler... Haydar Bey (Kütahya), Muhittin Bey (Bursa).

İşte... Mustafa Kemal Paşa'nın sözleri:

Milletvekili niteliği taşıyan bir takım adamlar İngilizlerin parası ile milletin içerisine girip kışkırtıcılıkla görevlendirilmişlerdir.

Vatanın şurasına burasına gidip temiz milletimizin düşüncelerini bozmaya vazifelendirilmişlerdir.

"Büyük kurtarıcının" konuşması uzun... Ama bu kadarı yeter sanırız.

***



Merkez(!)

Konuşan... Yine Mustafa Kemal Paşa.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde...

"Gizli oturumda." Tarih... 30 Aralık 1920... Perşembe.

Konuşmadan "Bir cümle... Evet...

Sadece bir cümle" sunacağız:

"Hiçbir zaman, merkezi dışarıda bulunan bir örgütle işbirliği yapamayız." Mustafa Kemal Paşa bu sözü "Durduk yerde" ve "Laf olsun diye" söylemiyor.

Aramızda... "Merkezi dışarıdaki örgütlerle işbirliği içinde bulunanlar olduğu için" söylüyor.

***



Şaka gibi

Unutmadan... "Bir konunun... Ayrıntının" altını çizelim:

1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Milletvekili değil."

2. Yani...

"Gizli oturum" yapılsa... Meral Hanım "Meclis'e giremez...

Konuşamaz...

Konuşulanları dinleyemez."

3. Ama... Daha sonra... Meral Akşener "İçeride neler konuştunuz" diye arkadaşlarına sormayacak mı?... Arkadaşları da "Gizli oturumda yapılan konuşmaları" Akşener'e anlatmayacak mı?

Eeee... Hani...

"Gizli oturumda söylenenler" dışarıya çıkmayacaktı.

***

Yayın

Kimse alınıp darılmasın ama...

Yarın Meclis'te "Gizli oturum" olsa... Anında "Dışarıya" naklen yayın bile başlar... Sosyal medya ne güne duruyor?

***



Meraklısına

Meclis'te... 226 "Gizli oturum" yapıldı.

"Sadece" Birinci Meclis'te... 24 Nisan 1920 ile 25 Şubat 1922 arasında...

"Sadece" Mustafa Kemal Paşa'nın gizli oturumlardaki konuşmaları "300 sayfanın" üzerinde.

Bugün... "Birkaç örnekle" yetindik.

Meraklısı...

Tamamını öğrenebilir...

Meclis Kütüphanesi ne güne duruyor?

Ayrıca... "Külliye Kütüphanesi" de açılacak...

Çok yakında.