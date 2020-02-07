Perşembe... Sabah Ankara soğuktu... Karla karışık yağmur yağıyordu.

Öğle saatleri... Diyarbakır günlük güneşlik... Hava sıcaklığı 15 derece.

"Çadıra" gittik.

"Evlat nöbeti" tutan ailelere.

Bir anne... Kızının resmini bağrına basmış... Ağlıyordu.

-Bacım... Ağlama.

-Abi... Ben ağlamayım da kim ağlasın?.. Gelinlik kızım dağda.

***

Unutmadık

Eylül'ün son haftasıydı.

Hava güzeldi...

Anneler, HDP il binasının merdivenlerindeydi.

Geldik... Dinledik.

Yazdık... 26 Eylül- Perşembe.

Aralık ayının ilk haftasında...

Yine Diyarbakır'daydık.

Bu defa "Çadırdaydık." Dağdaki yavrularının özlemini çeken "Ailelerin" yanındaydık.

Dinledik... Teselli ettik.

Yazdık... 5 Aralık- Perşembe.

Dün... Geldik ve... "Sizi unutmadık" dedik.

Unutmayacağız.

Unutturmayacağız.

***



Bekleyiş

Annelerin... Kardeşlerin, babaların, dayıların, amcaların "Eylemi" sonuç verdi.

PKK'nın dağa kaçırdığı "Beş evlat" Diyarbakır'a... Evine geri geldi:

Mehmet Akar, Cafer Ceylan, Mekiye Kaya, Halil İbrahim Kadran ve Harun Açan.

Çadırda "Nöbet" tutanlar...

"Çadırın kapısına" bakıyorlar.

"Benim yavrum da geliverecek mi" diye.

Dün... Onları teselli etmeye çalıştık:

-Yılmayın... Bekleyin...

Gelecek.

***



Nöbet

Hatice Akar... "O bir kahraman." "İlk ateşi" o yaktı... "Tek başına." "Yavrumu istiyorum" dedi... "Nöbeti" başlattı.

Sonra... "Nöbetçi sayısı" arttı.

Şimdi... 82 aile... HDP il binasının önünde...

"Nöbet tutuyor." "Kafa tutuyor." Onlarla gurur duyuyoruz.

***



Ailelerin "Direnişi" 3 Eylül 2019'da başladı.

Bugün... 158. Gün.

Yağmur... Fırtına... Soğuk... Aileler hiç aldırmadılar.

Geçen gelişimizde... Çadırın içi tenhaydı.

Dün ise... Tıklım tıklım.

***



Kayseri'den sevgilerle

Kayserili şehit anneleri Diyarbakır'a gelmişler. Yanlarında "Bayrak" getirmişler. "Ailelere" moral vermişler. Getirdikleri bayrak "Çadırda asılı." Üzerinde... "Kayserili şehit anneleri" yazılı.

***



Acı soru

Nöbettekiler... Anneler, babalar, kardeşler...

Akrabalar... "Sitem yüklü bakışlar...

Kırgın bir sesle" sordular: -Neden arayıp sormuyorlar?.. Neden gelmiyorlar?..

İşleri mi çok?.. Niçin bir arkadaşlarını göndermiyorlar? Sitem... Kemal Kılıçdaroğlu'na... Meral Akşener'e.

Sorulara... Soruyla karşılık verdik:

-Sizce... Niçin? Yanıtlar... Keskin bir bıçak gibi. Biri... "Galiba HDP'den korkuyorlar" dedi.

Diğeri: -Sanırım... HDP'ye şirin görünme gayreti.

***



Sessiz çığlık

Tam 82 aile... Evlat nöbetinde.

Slogan yok.

Bağırıp çağırma yok.

Sadece... "Sessizlik" var.

Ama... Ailelerin "Sessiz eylemi", gürültülü gösterilerden daha etkili.

Manzara... Tam... "Sessiz çığlık."

***



Destek büyük

Düzce nire, Diyarbakır nire?... Bin 150 kilometre.

Düzce'den... "35 kişilik grup" gelmiş.

Başlarında Necla Kandemir... "65 yaşında bir anne." Trabzon'dan gelenler var.

Konya'dan...

Nevşehir'den...

Kastamonu'dan.

Balıkesir nire, Diyarbakır nire?.. Bin 468 kilometre.

Balıkesirli'ler...

Ellerinde bayrak...

"Bunca yolu aşıp geliyorlar." Niçin?

"Anneleri, bacıları, babaları, kardeşleri" yalnız bırakmamak için.

***



Sanatçılar

Hülya Koçyiğit'ten Hasan Kaçan'a...

Muazzez Ersoy'dan Yavuz Bingöl'e...

"Sanatçılar" Diyarbakır'a geldiler.

"Evlat nöbetindeki" ailelere "Destek...

Moral" verdiler.

Onları...

"Sevindirdiler." Aileler... Hala "Onları anlatıyorlar." Onlardan...

"Sevgiyle... Saygıyla" söz ediyorlar.

***



İlaç gibi

Emine Erdoğan...

"Yılbaşında" Diyarbakır'daydı... "31 Aralık 2019." Ailelerle...

"Çadırdaydı." Cumhurbaşkanı'nın eşinin ziyareti, acılı ailelere "İlaç gibi" gelmiş.