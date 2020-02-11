MERSİN

Akdeniz havası...

Akdeniz canlılığı...

Mersin kıpır kıpır...

Çok hareketli.

Gündüz... Güneşli...

Sıcak.

Akşam... Hava soğuyor.

Bahar ha geldi, ha gelecek.

Ağaçlar... Bir iki hafta içinde çiçek açmaya başlar.

Gündem... "Ekonomi...

Narenciye... İhracat...

Bakliyat." Ve bir de ulaşım...

"Metro... Ya da hafif raylı sistem... Büyük ihtiyaç."

***

Rapor-1



Abdullah Özdemir... Ticaret Borsası Başkanı... Dedi ki:

Narenciye çok iyi.

Mandalina, limon, portakal...

Geçen yıldan daha iyi para ediyor.

Rusya'ya ihracat... İyi gidiyor.

Üreticinin yüzü gülüyor.

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Rapor-2



Ayhan Kızıltan... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

Dedi ki:

İhracata çalışanın işi iyi.

Lojistik sektörü... O da iyi.

İç piyasada durgunluk var.

Parası olan beklemede

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Liman-1



Kaldığımız otel denize bakıyor.

Dün denizde... Uzakta...

"15 gemi saydık...

Kuyrukta." Limana yaklaşmak için "Sırasını bekliyor." Liman... Artık büyüyen Mersin'e "Küçük geliyor." İhtiyacı karşılamıyor.

***

Liman-2



Mersin Limanı'nın temeli Demokrat Parti döneminde atıldı.

Cumhurbaşkanı... Celal Bayar.

Başbakan... Adnan Menderes.

Meclis Başkanı... İçel Milletvekili Refik Koraltan.

1. Muhalefet... Limana karşı çıkmıştı... "Gereksiz" diye.

2. Muhalefete göre... Liman "Refik Koraltan seçimi kazansın diye" yapılıyordu.

Liman... Yıllar içinde büyütüldü.

Ama... "Yine de yetmiyor."

***

Olmazsa olmaz



Vahap Seçer... Büyükşehir Belediye Başkanı... "CHP."

Seçilirken "Metro" vaat etti.

Niyeti... Hedefi... "Bu yıl kazmayı vurmak... Temel atmak."

Metro... "Kolay değil... Pahalı yatırım... Belediyenin boyunu aşar."

Ama... Metro ya da hafif raylı sistem... Mersin için "Şart... Acil ihtiyaç."

Aslında... "Çok daha önce" yapılmalıydı.

Raylı sistemde... Mersin... "Gaziantep'in, Konya'nın, Samsun'un, Eskişehir'in, Kayseri'nin gerisinde kaldı."

Raylı sistem... Mersin'in "Olmazsa olmazı."

Vahap Seçer "Kavgacı bir yerel yönetici değil."

Eski milletvekili.

İş dünyasından geliyor.

"Ankara'nın desteğini" alacağına inanıyor.

Sen... Yeter ki "Hizmet odaklı" çalış... Herkes yardımcı olur.

***

Bakliyat



Mersin... Bakliyatta iddialı... Mercimek... Nohut.

Türkiye'deki "Bakliyat ürünlerini işlemeye dayalı sanayi kuruluşlarının" yüzde 70'i Mersin'de. "250 firma."

Cumartesi günü (8 Şubat) Mersin'de "Etkinlik" vardı.

"Bakliyat" etkinliği.

Etkinlik... "30 çeşit" bakliyat yemeği.

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Bakliyat Bayramı



Dünya Bakliyat Günü... "8 Şubat."

Kutlama "Yemekli."

Davetli... 300 kişi... Mersin Valisi Ali İhsan Su da masada.

Ev sahibi... "Ticaret Borsası... Abdullah Özdemir."

Etli... Zeytinyağlı... Sıcak... Soğuk... Tatlı... "Hepsi de bakliyatlı."

Maş fasulye salatası... Kuru börülce piyazı... Barbunya pilaki... Nohutlu kıymalı Oğmaç çorbası... Fasulyeli Osmanlı sütlacı... "Say say bitmiyor."

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Aklın yolu



Mersin'de... Büyükşehir Belediyesi "CHP'de."

Ama... Belediye meclisinde çoğunluk "Muhalefette."

Bu durumda... Ne olacak?

"Uzlaşma" olacak... Başka yolu yok.

Eh... Öyle veya böyle... Oluyor da.

Dedik ya... Vahap Seçer'in derdi "Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek."

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Tabela



Sığınmacı çok...

"Suriyeli." Suriyelilere ait "İşyeri" de çok... "Market... Lokanta... Tatlıcı."

Ama... "Arapça tabela" yok.

Eskiden... "Çoktu."

Mersin "Başarmış... Arapça tabelalar kalkmış... Tabelalar Türkçe."

Hoşumuza giden bir şey daha...

Kırmızı ışıkta mendil satan ya da sokakta dilenen Suriyeli görmedik.

***

Millet bahçesi



Mersin'e yeni stadyum yapıldı... Çok güzel.

"Eskisi" yıkıldı... Yeri çok kıymetli.

"Burası" konut, otel ya da AVM olmamalı.

"Yeşil alan... Park" yapılmalı.

"Millet bahçesi" için ideal yer.

Gecikmeden temeli atılmalı.