Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün siyasi ayağı" konusuna girdi... Ve "Erdoğan'ı işaret etti."

Çarşamba... Erdoğan "Bay Kemal, sen kendini tarif ediyorsun" dedi... "Ayağın" CHP olduğunu söyledi.

Pazartesi'yi "Es" geçtik... Pazartesi... Çok önemli.

Pazartesi günü... Yılmaz Ateş "CHP'den ihraç edildi."

Eski milletvekili, eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in suçu, günahı "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu" söylemesiydi.

***

Ana sorun



Eğer... 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı... Bugün ne Meclis ortada kalırdı, ne Külliye, ne hükümet... Ne de devlet.

Asıl konuşulması gereken bu.

Aradan bunca zaman geçti... Buna rağmen FETÖ hâlâ "İçimizde."

Her yerde... Yargıda... Emniyette... Silahlı Kuvvetlerde... Üniversitede.

Asıl üzerinde durulması gereken sorun bu.

Konuyu günlük siyasetin malzemesi yapmak "Olayı sulandırmaktır."

FETÖ'nün istediği de bu zaten.

***

Al sana ayak



Darbe girişimi başarısız olunca... Afganistan'daki FETÖ'cü generaller ne yaptılar?

"Dubai'ye kaçarken" yakalandılar.

Kaçarken... "Kimlerle" işbirliği yapmışlardı?... Birleşik Arap Emirlikleri ile.

Ayak ha... "İşte ayak."

"FETÖ kaçağı diplomatlar" hangi ülkelerdeler?.. Neyle geçiniyorlar?... "Ayak" arayanlar, oralara baksınlar.

Darbe girişiminden sonra dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "9'u general 162 asker firarda" demişti... "Ayak da ayak" diye tutturan herkes, bu firarilerin izlerini sürmeli.

ABD, Almanya, NATO "Koordineli olarak" bu işin içinde... Tam göbeğinde.

Ayak mı arıyorsun?... Al sana ayak.

***

"Kaset ayağı"



Deniz Baykal... Gençliğinden itibaren "Siyasetin içinde."

"Karaoğlan Ecevit" CHP Genel Başkanlığı'na yürürken, Deniz Baykal onun "Yol arkadaşıydı."

CHP'de "Değişik kademelerde" görev yaptı... Genel Başkanlık dâhil.

1980 darbesinden önce Meclis'teydi.

Darbe döneminde "Sürgüne" gönderildi... Zincirbozan'a.

Sonra... Demokrasiye dönüldü... Baykal yine Meclis'e girdi.

Adı "CHP ile bütünleşmiş olan" Deniz Baykal'a çirkin bir tuzak kuruldu... Kaset olayı.

Bugün "Ayak" diye tutturanlara sormak gerekiyor:

-Kasetin arka bahçesinde kim/kimler vardı?

"Ayak meraklıları" acaba "Kaset ayağının" üzerine ne kadar gittiler?

Kaset... "Siyaseten" kime yaradı?

Biraz da "Bunlar" konuşulsa ya?

***

Acı ama gerçek



Eğer... Siyasi hırs, aklın önüne geçerse... FETÖ ile mücadele sulanır.

Bugün... Maalesef...

Böyle bir "Durum" var.

***

Kontrollü darbe



Siyasetçi... Sivil toplum lideri... Kim olursa olsun... Eğer biri 15 Temmuz ihaneti için "Kontrollü darbe" sözünü ediyorsa...

Gidip aynaya bakması gerekiyor.

Aynada... Ya "FETÖ'yü" görecektir... Ya "Ayağı"... Ya da darbe olayını "Sulandıranı."

***

Kaçak nerede?



Türkiye "Büyük bir tehlike" atlattı... Hain darbe girişimi.

Olay "Particilik olayı" değil.

"Günlük siyaset... Seçim olayı" hiç değil.

Olay... "Devlet... Millet... Ulusal çıkarlar... Ülke" olayı.

Olayın üzerine "Ortak akılla... Devlet aklıyla... Elbirliğiyle" gidilir.

Eğer "Böyle" gidilemiyorsa... Herkes "El" vermiyorsa... Bir yerlerde "Kaçak" var demektir... Acaba nerede?

***

Bizden söylemesi



Konu önemli... Sorun büyük... "Boru" değil, darbe.

1. Kişiler değil, "Sorun" konuşulmalı.

2. Herkes önce "Kendi kapısının önünü" temizlemeye bakmalı.

***

Yalan mı?



Sincan mahkemeleri... FETÖ'cülerin yargılandıkları davalar... Aylarca sürdü.

Şehit aileleri... Gaziler... Kışın dondurucu soğuğunda, yazın sıcağında her gün Sincan'a taşındılar.

Sık sık gittik... En sık gidenlerden biri de Müyesser Yıldız'dı... Oda TV'den.

Müyesser kardeşimiz şahittir... Avukatlar şahittir... "Muhalefetten kaç milletvekili" zahmet edip de duruşmaları izledi?

Yabancı ülke temsilcileri... AB yetkilileri... Tek kişi bile gelmedi.

Eğer gelselerdi... İzleselerdi... "Ayağın her türlüsünü" görürlerdi.

***

Mersin Valisi ve Millet Bahçesi



Önceki gün Mersin'den söz etmiştik... 11 Şubat-Salı.

"Yeni stadyum yapıldı... Eskisi yıkıldı... Yeri çok kıymetli... AVM, otel, konut olmamalı... Millet Bahçesi yapılmalı" demiştik.

Aynı gün Mersin Valisi Ali İhsan Su aradı.

"Yapılıyor" dedi:

1. Eski stadyum şimdi Millet Bahçesi oluyor.

2. Orada bir park vardı (Aqua Park... Mahkeme kararı ile yıkıldı)... Onun arazisi de Millet Bahçesi'ne katılıyor.

3. Kafamda bir yer daha var... Eğer yıkabilirsek, Millet Bahçesi'ni daha da büyütmek istiyorum.

Teşekkürler Ali İhsan Su.