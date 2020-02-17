Geldik, gezdik, konuştuk, dinledik ve sonra da "İşte Anadolu" dedik.

Sultangazi.

İstanbul'un 39 ilçesinden biri.

Nüfusu... 535 bin.

Nüfusun 50 bini Adıyamanlı.

35 bini... Malatyalı.

Sivaslı... Kastamonulu... Karslı... Ağrılı... Ardahanlı... Bitlisli... Erzurumlu... Aksaraylı.

Sultangazi "Anket yapmak, nabız tutmak için" bulunmaz laboratuvar.

1. "Herkes işinde gücünde..." Kendi derdinde...

Ekonomi... Çocuğunun eğitimi.

2. Kıbrıs... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın saçma sapan sözleri...

"Sokak çok tepkili."

3. Zeytin Dalı... Barış Pınarı... Mehmetçik... Libya... Sınır ötesi harekât... Ulusal birlik... "Millet, devletinin yanında... Tam destek."

4. Erken seçim... "Konuşanı görmedik."

5. Yeni partiler... "Ne rüzgâr var ne de dalga."

***



Kadın

Nüfus... Oldukça genç.

Nüfusun yarısı "30 yaşın altında." "İlköğretim...

Lise öğrencisi" 110 bin.

Belediye...

"Gençlerle...

Kadınlarla" çok ilgili.

Başkan...

Avukat Abdurrahman Dursun...

"Kültür, sanat, kadın akademisi... Kadın spor merkezi... Aşçılık atölyesi...

Sultan kadın projesi" üzerinde çalışıyor.

8 Mart'ta "Açılışlar" var.

Kadınlara yönelik projelerin açılışı.

Başkan... Hayli iddialı:

-Eğitim, kültür ve sporda Sultanşehir olacağız.

***



"Bu kafa"

Mehmet Sevigen...

Eski milletvekili...

Eski bakan...

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı.

Kitap fuarında karşılaştık.

Sevigen...

"Adı" bu günlerde çok konuşuluyor.

Zira... "Uğrunda saçını ağarttığı" partisinden ihraç ediliyor.

Nedeni?..

Televizyonda "CHP yönetimini" eleştirmek.

Gerçi... Çıktığı TV "CNN Türk değil" ama... Fark etmez.

Parti yönetimini eleştirmek "Ağır cezalık suç." Bu kafa... Nasıl bir kafa?

***



Ne darbesi?

Sultangazi'de... Şebnem Bursalı ile birlikteydik... Sohbet... Kitap imzaladık... Toplantı...

Soruları yanıtladık. Son günlerde... Ortalıkta... Bir "Darbe" lafı dolaşıyor.

Saçmalık... Zevzeklik... Aptallık.

Millet artık "Darbe lafı duymak istemiyor."

***



Turizm bölgesi gibi

Mimar Sinan'ın yaptığı (1554-1562) Mağlova su kemerleri Sultangazi'de.

Tarihi su kemeri "UNESCO Dünya Mirası" listesinde.

Alibey Barajı... Orman... Piknik alanları.

Gezmenizi öneririz... Beğeneceksiniz.

***



Acı gerçek

Cuma "Sultangazi", Cumartesi "Kitap fuarı." Hafta sonunu İstanbul'da geçirdik.

Kitap fuarında... Yine... "Darbeli sözlere" öfke gözledik.

Bir okurumuz "Darbe sözü edenin dilini koparmalı" dedi.

Bir diğer okurumuz ise "Acı gerçeği" söyledi:

-Galiba... Hâlâ... Darbe özlemi ile yanıp, tutuşan bir kesim var.

***



Dün... Bugün

Bir zamanlar... "Eski Genel Sekreter" Bülent Ecevit, partisinin genel başkanı İsmet İnönü'yü "En ağır şekilde" eleştirmişti.

İnönü'nün yanındakilere "Kapıkulu" bile demişti.

Ama... İnönü... "Gelsin disiplin kurulu... Ecevit CHP'den ihraç edilsin" dememişti.

Dün... "Öyleydi." Bugün ise... "Böyle." Siyasetin geldiği nokta... "Adam ata ata partiyi büyütmek." Komedi gibi.

***



Gözlem

Harzemşahlar Devleti sultanı Celaleddin Harzemşah "Akılcı sözler söyleyenlere ve eleştiri getirenlere" armağan verirmiş.

"Dalkavukluk edenleri" ise cezalandırırmış.

"Nereden nereye?" "Akılcı söz söyleyen...

Eleştiren" pencereden atılıyor.

"Neden eleştirdin?.. Niçin CNN Türk'ün kapısının önünden geçtin?.. Haydi, kapı dışarı!" Yılmaz Ateş... Mehmet Sevigen... İrem Çiçek... Ümit Kocasakal... "Defol... Canın cehenneme... Partide işin yok... Gözüme gözükme." Fakat...

1. "Kovulan" sokakta itibar görüyor... Kınanmıyor...

Kucaklanıyor.

2. "Kovanın ise" itibarı artmıyor...

Yıpranıyor.

Sultangazi'de... Kitap fuarında...

Bu izlenimi edindik.