Delinin biri kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış... Hele bir de kuyuya taşı atan "Deli değilse."

Kuyuya taşı "Bilerek... İsteyerek... Planlayarak... Bir şeyler umarak" attıysa... Ayıklayın pirincin taşını.

"Darbe konusu" tam da böyle.

Amerikalı... İçinde "Darbe sözü geçen" bir rapor yazdı.

Türkiye... Günlerdir bunu konuşuyor.

***



Darbe

Pazartesi akşamı... Televizyonu açtık... "Darbe konuşuluyordu." Kanal değiştirdik... "Yine darbe tartışması." Başka kanala geçtik... "Yayın aynı." NTV... CNN Türk... a Haber... Kanal 24... Haber Global... Hepsinde de "Amerikan raporu... Darbe ihtimali" üzerine yorumlar yapılıyordu.

1. ABD... Görünen köy kılavuz istemez... "Türkiye'yi karıştırmaya" meraklı.

2. Dünü unutmayalım...

Darbede, muhtırada "Amerika'nın parmak izleri" vardı.

3. Son darbe girişimi... 15 Temmuz... "Planlaması ABD'de yapıldı."

4. Bütün bunlar olmamış gibi şimdi "Darbe imalı ABD raporunu" konuşuyoruz.

Oysa... Yapılması gereken tek şey var... Raporu "Yırtıp atmak...

Yazanın suratına fırlatmak."

***



Rahat batıyor

Ağzı olan konuşuyor... "Genç subaylar rahatsız... Orta yaşlı subaylar rahatsız... Emekli subaylar rahatsız." Anlaşılıyor... "Birileri, bir şeylerden rahatsız." Batı... "Büyüyen, güçlenen Türkiye'den" rahatsız.

Ama... Acı gerçek... İçimizde de bazı "Rahatsızların" olduğu kesin.

"İstikrardan... Sandıktan...

Milli iradeden" rahatsızlar.

Bunlar... Lafa gelince "Demokrasiden" söz ederler.

Darbeciler, ülkenin sembol kurumlarını bombalayınca da... "Kontrollü darbe" derler.

***



Al sana ayak

Son birkaç haftayı "Darbenin siyasi ayağı" tartışmasıyla geçirdik.

Siyasi ayak konusunu ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler nedense "Sözde Yurtta Sulh Konseyi" olayını hiç gündeme getirmediler.

1. Bu "Sözde konseyin" üyeleri kimlerdi?... "Liste" nerede?

2. Darbe girişimi sonuç verseydi...

Darbeciler "Kimleri" Başbakan, Bakan yapacaklardı?

3. Hangi ile kim vali, kim belediye başkanı olacaktı?

4. MİT'in... TRT'nin... Merkez Bankası'nın... Emniyet'in "Başına" kimler oturtulacaktı?

Bunlar da "Ayak." Neden konuşulmuyor?... İsim isim neden ortaya dökülmüyor?

***



Yakışmıyor

Ayıptır... Bu çağda... Demokratik bir ülkede "Darbeden" söz etmek... Densizliktir... Zevzekliktir... Çirkinliktir.

Darbe sözü edilince... Siyaset... "Topluca ve en sert tepkiyi göstermelidir."

***



Sözde demokrat

Darbeler... Muhtıralar... Türk demokrasisinin omurgasını zedeledi.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi frenledi... Geriletti.

Siyasetçi idam edildi, siyasetçi sürgüne gönderildi... Büyük bedeller ödendi.

Toplum... Artık darbe sözünü işitmek istemiyor.

Darbenin... Darbecinin... Halkta karşılığı yok.

Ama... "Dün" olduğu gibi "Bugün" de, darbeye sıcak bakan, darbeciye göz kırpan çok.

Kimler mi?... Sözde demokratlar.

***



İki liste

Süleyman Demirel... "Darbeyi" de yaşadı, "Muhtırayı" da.

Sohbetlerimizde şunu söylerdi:

-Darbecilerin elinde 2 liste vardır... Darbeden sonra "Tutuklanacakların" listesi... Bir de "Göreve getirileceklerin." Demirel... Boşuna konuşmuyordu...

"Bir bildiği" vardı.

Tevazu bir yana... Bu tür "Listelerden" bizim de haberimiz var... Bilgimiz var... Hem de "İsim isim."

***



Dünü unutma... "63'lük liste"

Darbe (12 Eylül 1980) öncesi...

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren eline kâğıdı kalemi aldı... Ve...

Darbeden sonra "Başbakan... Bakan yapmayı düşündüğü isimleri" alt alta yazdı.

Yazdığı isim sayısı... "Tam tamına 63."

Çoğu... "Eski siyasetçi... Eski bakan." Unutmadan... Kenan Evren'in listesinde "Darbe ile devrilen Demirel hükümetinin Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'ın da" adı vardı... "Devlet Bakanı" olarak.

Ama... Darbeden sonra... Turgut Bey "Ekonomiyi derleyip toparlasın diye" Başbakan Yardımcılığı'na getirildi.

***



Kabine

Darbeden sonra (12 Eylül 1980) kurulan hükümetin "27 üyesi" vardı.

Başbakan... 2 Başbakan Yardımcısı... 24 de bakan.

Kenan Evren'in "El yazılı listesindeki 63 kişinin çoğu" kabine dışında kaldı.

1. Hatırlatalım...

Darbe öncesi pek çok siyasetçi "Orduya gaz vermişti." Genelkurmay'ın kapısını aşındırmıştı...

"Daha ne bekliyorsunuz, darbe yapın" diye.

2. Darbeseverlerin çoğu "Hükümete alınmadı."

3. Ama... Darbenin lideri Kenan Evren "Onlarla" teması hiç kesmedi... Çağırdı...

Konuştu... Önerilerini dinledi.

***



Yaşasın demokrasi

Uzatmayalım... Zaten "Yerimiz" belli... Evren'in "63'lük listesinin" tamamını bir başka güne bırakalım.

Ve... Bugüne "Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi" diyerek nokta koyalım.