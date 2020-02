MUĞLA

Zeytincilik... Seracılık... Narenciye... Ama... İlle de turizm.

Türkiye'nin en uzun sahil şeridi... Bin 500 kilometreye yakın.

Bahar gelmiş... Oteller bakımda... Sektör yaza hazırlanıyor.

Gelişimizin nedeni.

Yerel HAMLE Gazetesi 44 yaşına girdi.

Gazete... Muğlalılar'ın oylarıyla iki kişiye ödül verdi.

Biri... Binali Yıldırım.

Diğeri... Biz.

Teşekkürler Muğla.

Geldik... Gezdik... Gördük... Dinledik... Paylaşacağız.

***

İtaat et rahat et



Akkaya'da... Sahilde kahvaltıda... Binali Yıldırım'ı kutladık:

- 23 Şubat... Evlilik yıldönümünüz... Kutluyoruz.

Sonra da sorduk:

- Nikâhlarda şahitlik yapıyorsunuz... Damatlara "İtaat et rahat et" diye öğüt veriyorsunuz... 44 yıllık evliliğinizde "Bu formülü" uyguladınız mı?

- İnanmadığım ve uygulamadığım hiçbir şeyi kimseye tavsiye etmedim.

***

Alkışmetre



Kahvaltı... Toplantı... Öğle yemeği... Ödül töreni... Ziyaretler... Gün boyunca "Bir şeye" dikkat ettik.

Kalabalık... Halk... "Ne istiyor?"

Kimin, hangi sözü "Halkın ilgisini çekiyor, alkışlanıyor?"

Örneğin... Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, kürsüde, Binali Yıldırım'a hitaben söylediği şu sözler iyi alkış aldı:

- En kısa zamanda yeniden çok önemli bir görevde bulunacağınızı düşünerek, altyapı sorunlarımıza eğilmenizi istiyoruz.

***

"Önemli görev"



Muğla'da... Bize sordular:

- Binali Bey ne olacak?.. Başkan Yardımcısı mı?.. Meclis Başkanı mı?

"Duvardaki" resmi gösterdik... "Cumhurbaşkanı Erdoğan."

Sonra... Parmağımızı Binali Yıldırım'a çevirdik:

- Onlara sorun.

***

Yükselen talep



Hayati Nizamoğlu... HAMLE Gazetesi'nin sahibi.

Törende dedi ki:

- Muğla'ya Yüksek Hızlı Tren istiyoruz.

Salonda... Alkış patladı.

- Otoyol istiyoruz.

Yine alkış.

1. Sorunların standardı değişiyor... "Yükseliyor."

2. Yüksek Hızlı Tren... "Yükselen talep... Her yerde."

***

Başöğretmen



Kadın... Koşarak geliyor... "Valisine" sarılıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek kadınların "Ablası... Arkadaşı... Annesi... Bacısı."

Vali... Çalışkan... Hizmet odaklı.

Eğitim... Kadının statüsü... Kadının meslek öğrenmesi... Ortak akıl ile yönetim... Uyum... "İşte vali."

O... Muğla'nın "Başöğretmeni."

***

Bir Akil Adam



Osman Gürün... Doktor... 21 yıldır Belediye Başkanı... CHP'li.

Yerel yönetimde... "Kıdemli."

Bizce... "Siyaset okulu" gibi.

1999'da... İlk seçildiğinde... Saçı siyahtı.

Saçı siyasette ağarmış, deneyim küpü Büyükşehir Belediye Başkanı alkışlandı:

Dönem... Kavgaya değil, barışa ihtiyaç duyduğumuz bir dönem.

Şu partili... Bu partili... Barışı, güler yüzü, sevgiyi birbirimizden esirgemeyelim.

Ülkenin kavgaya değil, uzlaşmaya ihtiyacı var.

Umutluyum... Barış içinde, kol kola... Mutlu yarınlara koşacağız.

***

Zamanın ruhu



Kenan Evren... 12 Eylül 1980 darbesinin lideri... Eski Cumhurbaşkanı.

Yıllarca yaşadığı Marmaris'te "Kenan Evren Caddesi" vardı.

Darbe dönemi... Ecevit sürgüne yollandı... Hamzakoy.

Hapse atıldı... Ulucanlar.

Yıllar geçti aradan.

Marmaris'teki Kenan Evren Caddesinin "Adı değişti... Tabela indi."

O cadde... Şimdi... "Bülent Ecevit Caddesi."

Zamanın ruhu... İşte böyle bir şey.

***

Portre... Binali Yıldırım



Sıcak... Samimi... Esprili... Herkesi dinliyor... Sabırlı... Tane tane konuşuyor... Kavga etmiyor... Konuşmasını fıkralarla süslüyor.

Bir sorun anlatılınca... Not almıyor... Hemen "Ankara'yı arıyor... Bakanı... Genel müdürü."

Sorunu "Anında çözüyor."

Ak Parti tabanında "Karşılığı var."

"Diğer partililer" tarafından da seviliyor.

Muğla'da tanık olduk... Hoşumuza gitti.

***

Emniyet



Suat Dilberoğlu... Muğla Emniyet Müdürü.

Hakkâri'den tanıyoruz.

Mesai saati kavramı yok... Reklamı sevmez... Disiplinli... Tam bir görev adamı.

Muğla gibi "Yaz nüfusu birkaç milyonu bulan" bir bölgede... İşi zor.

Ama... O "Zorluklara karşı tecrübeli."

"Mafya... Uyuşturucu... Tefecilik... Silah... İnsan kaçakçılığı" gibi konularda... Emniyet... "Sessiz, reklamsız" görev başında.

Başarılar diliyoruz.