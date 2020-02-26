VAN

Muğla'da "Bahar." Ankara "Günlük, güneşlik." Van'a geldik... Tıpkı "Şarkıdaki" gibi... "Her yerde kar var."

Artos Dağı... Erek Dağı... Tendürek Dağı... Meydan Dağı... Kavuşşarap Dağları... "Kar, kar... Yine kar."

Kayhan Türkmenoğlu dedi ki:

-1994 yılından bu yana, Van'a hiç bu kadar kar yağmamıştı.

Deprem... İşte böyle bir havada yaşandı.

Geçmiş olsun Van.

***



Öldüren "Deprem değil"

Kerpiçten evler...

Kerpiç dediğimiz şey... "Toprak."

Çok şükür, deprem "Ucuz atlatıldı" sayılır.

"Böyle yapı" en ufak sarsıntıda yıkılır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor" dedi.

"Bina" sözün gelişi.

Depremin yıktığı yerler "Bina falan değil." "Topraktan evler."

***



"Büyük dönüşüm..." Olmazsa olmaz

Depremin yıkmadığı evlerin de "Yıkılması gerekiyor...

Gecikmeden." Bu "Yerleşim yerleri" mutlaka yıkılmalı.

Ve... "Modern Türkiye'ye...

Büyüyen Van'a...

İnsanımıza yakışan" konutlar yapılmalı.

Sadece konut da değil... "Ahır...

Olmazsa olmaz." Bölge...

"Hayvancılık bölgesi." Ahır... "Konut kadar önemli."

***



Öldüren "Deprem değil"

Kerpiçten evler...

Kerpiç dediğimiz şey...

"Toprak." Çok şükür, deprem "Ucuz atlatıldı" sayılır.

"Böyle yapı" en ufak sarsıntıda yıkılır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor" dedi.

"Bina" sözün gelişi.

Depremin yıktığı yerler "Bina falan değil." "Topraktan evler."

***



Çadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... Van Valisi Mehmet Emin Bilmez... Bakan Yardımcıları...

Kızılay... AFAD... "Devlet alarmda...

Devlet 24 saat" depremzedenin yanında.

732 çadır dağıtıldı... 5 bin battaniye...

Bin ısıtıcı.

Biz "Bunları" not ederken... Bakan Bekir Pakdemirli "90 da hayvan çadırı" dedi.

Evet... "Hayvan çadırları... Büyük çadırlar." İnsanlar... Sadece kendi canlarını değil, "Hayvanlarını da" düşünüyorlar.

***



Acı ama gerçek

Depremdeki "Kayıplarımız" toprağa verildiler... "Allah rahmet eylesin." Bir konu var ki... Nasıl anlatılır, nasıl yazılır?..

Bilemiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "İşte bu konuyu" konuştuk.

Mezar kazıldı... "Çukur." Çukurun duvarlarına "Briketler" döşendi.

Yani... "Bina yapar gibi." "Zemin sağlam, duvar sağlam." Sonra... Cenaze "Mezara yerleştirildi." Üzerine "Kapak" konuldu... "Taş...

Kayrak taşı gibi... Geniş... Ve sağlam." Ve... Mezar, toprakla örtüldü.

Acı ama gerçek... Eğer mezara gösterilen özen, ev ve ahır yapılırken gösterilse imiş... Depremde bu kadar "Kayıp" yaşanmazmış.

***



Rıdvan Dilmen'e teşekkürler

Rıdvan Hoca...

Vanspor'da, teknik direktörlük yaptı.

Ve... Vanspor'u "Yukarıya" çıkardı...

"Süper Lig'e." Van...

Rıdvan Hocasını hiç unutmadı.

Deprem gecesi... Rıdvan Dilmen... Televizyonda...

"Van'ın ekmeğini yedim" dedi.

"Üzüntüsünü" sergiledi.

Acılı ailelere "Başsağlığı" diledi.

Rıdvan Hocanın bu tavrı "Herkesi etkilemiş." Bravo Rıdvan Dilmen.

***



Kuzusu ile yatanlar

İnsan bizzat "Görmese inanamaz." Siz hiç soğukta "Üşümesin, donmasın, ölmesin diye, kuzusunu koynuna alıp yatanı" gördünüz mü?

Deprem bölgesinde...

Geceleri...

"Böyle görüntü" çok.

***



İnsan(!)

İnsan var insan var...

İnsandan insana fark var.

Depremzedelerin arasına karışıp, onlara "Akıl verenler" var.

Verdikleri akıl... Aynen şu:

-Çadırınız, battaniyeniz, ısıtıcınız, giyeceğiniz var ama... Devlet adamı gelince... Siz "Yok" diye konuşun... Teşekkür etmeyin...

Şikâyet edin... "Daha fazlasını" alırsınız.

Bunlar... "İnsan" dedik ama... İnsan değiller...

"İnsanlıktan nasibini almayanlar."

***



Taziye çadırı

Taziye... "Bu coğrafyada" çok önemli.

Devletim...

"Taziye çadırını bile" düşünüyor.

Özpınar'da... "3 taziye çadırı." Gelenler'de... "2 taziye çadırı." Taziye çadırları...

"Isıtmalı." "Yemek bile" var...

"Üç öğün."

***



Yarın... "Yine Van"

Muğla'da...

Güneşte...

"Sırtımız ısınmıştı." Van...

Gündüz soğuk... Gece ise "Buz." "Devletin, milletin ilgisi" Van'ı ısıtıyor.

Yarın...

Van notlarına devam...