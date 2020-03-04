Hatay Devlet Hastanesi... Reyhanlı Devlet Hastanesi... Doktorlar... Hemşireler... Diğer sağlık personeli... "Dur durak" bilmiyorlar... Sürekli görev başındalar.

Gündüz... noktasındaydık.

Gece... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman dedi ki:

-Haydi hastaneye gidelim... Yaralıları ziyarete... Kahraman gazilere... Moral verelim.

Hastanenin önü kalabalıktı.

Hataylılar... Suriyeli sığınmacılar... Yaralılara "Kan vermek istiyorlar."

Görevliler "Kana ihtiyaç yok... Evlerinize dönün" diyorlar.

Ama onlar... Dönmüyorlar... Mehmetçiğe destek sloganları atıyorlar.

***



Hatay destanı

Yurdaer Güncü... Emekli astsubay...

SAT komandosu.

"Bosna'da... Kardak'ta" görev yapmış...

"Madalyalı." İki oğlu var... İkisi de yüzbaşı... Biri kurmay.

Yurdaer Güncü, hastanede... Küçük oğlunun başucunda.

Küçük oğlu Yüzbaşı Metehan Güncü... 9. Komando Tugayı'ndan.

İdlib'de yaralanmış.

"Bugün 13. serumu alıyorum" diyor... Ve ekliyor:

-Bir an önce iyileşip İdlib'e, askerlerimin yanına dönmek istiyorum.

Baba Yurdaer Güncü... "Ben de" diye söze giriyor:

-Genelkurmay'dan sefer görev emri bekliyorum... İdlib'de savaşmak istiyorum... Bugün işte o gün...

Vatan sana canım feda...

***



"Aslanı çakala boğdurtmayız"

Uysal Yazık... Mersin-Anamurlu...

Uzman Çavuş... İdlib'de yaralanmış.

-Geçmiş olsun Mehmetçik... Nasılsın?

-İyi olacağım... Savaşacağım...

Aslanı çakala boğdurtmayacağız.

Başucunda babası var... Orman İdaresi'nden emekli Sıtkı Yazık.

-Sıtkı Bey... Size de geçmiş olsun.

-Allah devletten razı olsun... Bu devletten başkası bize ekmek vermez... 3 oğlum var... Hep birlikte askere gideriz... Kimseden korkmuyoruz... Devletimizin emrindeyiz.

***



Söz... Düğüne gideceğiz

Mehmet Şahin... Uzman Çavuş... GaziantepŞehitkâmil'den.

Sağ ayağı alçıda.

Yılmaz Adıgüzel... Teğmen...

Yozgatlı.

Belden yukarısı "Sargılı." İkisi de nişanlı.

Düğün... "İyileşince...

İdlib'den zaferle dönünce." İki kahraman... Düğünlerine davet ediyorlar.

Hüseyin Yayman "Söz" diyor:

-Geleceğiz... Yavuz Bey ile birlikte düğünlerinizde olacağız.

***



İdlib'e selam

Muhammet Coşkun... NiğdeÇiftlik'ten... Sözleşmeli er.

Müjdat Duranoğlu... Uzman Çavuş... Nevşehir-Kozaklı'dan.

İbrahim Halil Güneş... Uzman Çavuş... Kilisli.

Hastanede... Oda oda dolaşıyoruz.

Hastane personeli... Gayretli...

Herkes gaziler için koşturuyor...

İlaç... Serum... Su.

Vakit geç... Hastaneden ayrılmak istiyoruz.

Gazilerimiz... Yiğitler... Bırakmak istemiyorlar.

"Gitmeyin... Kalın" diyorlar.

"İdlib'deki... Cephedeki arkadaşlarına" selam gönderiyorlar.

"İyileşir iyileşmez yanlarında olacağız" diyorlar.

***



Süleyman Soylu... Hulusi Akar... Ve kahkahalar

Hastanede gece sohbeti... Öyle tatlı ki...

Günün yorgunluğunu unuttuk.

Gaziler "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan" söz ettiler:

-Geldi... Sanki babamız gibiydi...

Bizimle o kadar samimi konuştu ki moralimiz yükseldi... Allah başımızdan eksik etmesin.

Sonra... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı anlattılar.

"Akar ile Mehmetçik" konuşmasını...

Kahkahalar patladı.

Bakan Hulusi Akar... Teker teker...

Yaralıların sırtlarına vurmuş:

-Yiğidim... Mehmedim...

Kahramanım... Aslanım.

Yaralılardan biri inlemiş:

-Komutanım... Sırtıma sırtıma vurmayın... Oramdan yaralıyım.

***



Sezar'ın hakkı Sezar'a

Rahmi Doğan... Hatay Valisi.

Kars Valiliği'nden tanıyoruz.

Başarılı bir "Kriz yöneticisi." Gecesi gündüzü yok... Koşturuyor...

Bir bakıyorsunuz Reyhanlı'da... Bir bakıyorsunuz hastanede, gazilerin başucunda.

Hatay'da "Liderlik" yapıyor.

Hani ne derler?.. At, binicisine göre koşar... "Bürokratik kadro da ona ayak uyduruyor." Rahmi Doğan... Günlerdir "Süreci" başarı ile yönetiyor.

Tebrikler...

Allah razı olsun.