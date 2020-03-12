MANİSA

Akhisar, Kırkağaç, Alaşehir, Turgutlu, Kula... Millet işinde, gücünde... Dükkânında... Bahçesinde... Tarlasında.

Bölgede "Artçıları devam eden" deprem konuşuluyor... Ama "Aç ve açıkta" kimse yok.

Ekonomi... Herkesin söylediği şu:"6 ay öncesinden iyi."

Erken seçim... Yeni parti... "Konuşulmuyor."

Köylü kentli... Siyasette "Kavga, gürültü, hakaret, sert söz" istemiyor.

Eğer... Sertlik prim yapsaydı... CHP'nin "Yıldız ismi... Koydu mu oturtan parlak konuşmacısı... Polemik ustası... Manisa Milletvekili Özgür Özel'in" desteklediği aday, il kongresini kaybetmezdi.

1. Geçen kongrede... Özgür Özel'in adayı "Yine kaybetti." Kazanan Semih Balaban oldu.

2. Bu kongrede... Özgür Özel "Gülşah Durbay'ı destekledi." Sonuç, Semih Balaban "Yine kazandı."

3. İl kongresi böyle... Ya "Metropol ilçelerde" durum ne?... Şehzadeler ve Yunusemre'de... Özgür Özel'in desteklediği adaylar "Kaybettiler."

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"Korktum parası"



Deprem olur olmaz devlet "Yardım elini uzatmış."

Manisa Büyükşehir Belediyesi her eve "8 bin lira" dağıtmış.

İlçe belediyesi... "İkişer bin lira" yollamış.

Halk buna "Korktum parası" diyor.

Gerçekten... Herkes korkmuş... "Artçı depremler ve korku" sürüyor.

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Kavun



Kırkağaç'ın Karakurt köyü (Şimdi mahalle) depremde ağır yara alan yerlerden.

Halk... Gece "Çadırda... Konteynırda"

Gündüz ise... Bahçesinde... Tarlasında... Milletin geçimi "Meyve, sebze... Kavun... Domates, biber... Zeytin."

Geldik... Sorunlarını dinledik diye bize "Hediye" verdiler:

"Kırkağaç kavunu."

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İşte devlet... İşte halk



Devlet soruyor:

-Ey halkım... TOKİ'den ev mi istersin?... Bitmiş... Yarın taşın... Çekilişsiz, kurasız... 20 yıl vadeli... Yoksa kira yardımı mı vereyim?.. Ev tut, kiranı devlet ödesin.

Sorunun muhatabı "106 aile."

TOKİ'den ev isteyen... Sadece 7 aile.

Kira yardımı isteyen... "6."

Diğerleri:

-Bir şey istemem... Yıkılan evimin yerine yenisini yapacağım... Koyunumla, kuzumla... Tavuğumla horozumla... Bahçe içindeki evimde yaşayacağım.

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Muhtar



İdris Kut... Karakurt muhtarı.

Muhtarın aracının koltukları... "Ay yıldız... Bayrak."

Muhtarın odasındaki saat... Çalışmıyor... Atatürk'ün öldüğü "Anı" gösteriyor... Dokuzu beş geçiyor.

Cami... Ağır hasarlı... Yıkılmış... Ama halk namazı aksatmıyor... Her namazda "Kahraman orduya... Mehmetçiğe" dua ediliyor.

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Yağmur hayırı



Bölgede... Her ilçenin, beldenin, köyün, mahallenin kendine özgü "Örfü, âdeti, geleneği" var... Karakurt'takinden söz edelim.

Halk... Bir yıl boyunca... Evinin "Eskisini... Hurdasını" atmıyor, satmıyor... "Biriktiriyor."

Biriktirilenler... Mart ayında evlerden alınıyor... "Topluca" satılıyor.

Yine Mart'ta... Halktan para toplanıyor... "Siyah poşetle." Kimin kaç lira attığını kimse bilmiyor... Yarın ve cuma günü "Para toplanacak."

Toplanan parayla "Kurbanlık" alınıyor... Geçen yıl 2 dana alınmış.

Nisan'ın ilk pazar günü... "Yağmur hayırı" günü... Bu yıl "5 Nisan."

Danalar kesiliyor... Analar, bacılar yemek pişiriyorlar... Öğle namazından önce "Kadınlar" yemek yiyorlar... Namazdan sonra da "Erkekler."

Ve... "Yağmur hayırı" duası yapılıyor... "Bahar geldi... Bereketli yağışlar olsun... Ülkemizde birlik, dirlik, beraberlik, kardeşlik olsun... Allah devletimize milletimize zeval göstermesin."

Bu yazı aynı zamanda "Davetiye."

"Yağmur hayırı" sizi bekliyor.

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Problem



Yeni binalarda... "Sağlıklı" yapılarda... Sorun yok... Sapasağlam.

Yıkılanlar... Hasarlılar... "Kerpiçtaş karışımı" olanlar... "Sağlıksız yapılar."

Demirinde, betonunda... Direğinde, kolonunda... "Problem bulunanlar."

Elazığ'da... Malatya'da... Van'da... "Durum aynıydı."

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Arkası yarın



Sanayi... Ticaret... Esnafın durumu... Büyükşehir Belediyesi... Manisalının Volkswagen beklentisi... Uluslararası Mesir Festivali... Sokağın sesi... İdlib... Libya... Bahar Kalkanı... Mehmetçik... Manisalı Bakanlar... Hepsi yarın.