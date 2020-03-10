Elazığ ve Malatya depremle sarsılıyor... Densizin biri Twitter'da, depremzedelere "Mesaj" yolluyor:

- AK Parti'ye oy verdiniz... Daha beter olun.

Şanlı ordu İdlib'de destan yazıyor.

Densiz... "Suriye yanlısı" tweet atıyor... "Ülkesini kınıyor."

Hani bir söz var ya...

"Eğer bozuksa maya, ne ar kalır ne hayâ" diye.

Aslında... Yadırganacak bir şey yok.

Mayalar "Test ediliyor."

"Bozuk" hemen ortaya çıkıyor... Yalnız değil... "Sürüsüne bereket."

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Dangalak



Elazığ'da... Malatya'da... Van'da deprem oluyor.

"Dangalak" hemen klavyenin başına geçiyor:

- Sakın yardım göndermeyin...

Yardımlar depremzedeye değil, saraya gidiyor.

Yargı "Böyleleriyle" uğraşarak zaman harcamasın.

İlle de bir "İşlem" yapılacaksa...

"Doktora" yollasın.

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Deliye bak



Yine Elazığ depremi ve Elazığ Devlet Hastanesi ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı:

- Hastane yerle bir oldu.

"Paylaşımı" görünce... Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan'la, soluğu hastanede almıştık.

Hastane... Yerli yerinde duruyordu.

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Allah akıl fikir versin



Van-Başkale depremi...

"Oradaydık." Millet canının, malının derdindeyken... Sosyal medyada bir bilgi(!) paylaşıldı:

- Bu gece Van'da 6 büyüklüğünde deprem olacak... Valilik, herkesten evini terk etmesini istedi.

Güler misiniz, ağlar mısınız?

"Allah akıl fikir versin" diye söylendik.

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Yüksek siyaset (!)



Elazığ'da deprem olunca...

Klavye kaplanı "Şanlıurfa'da tadilatta olan bir binanın görüntülerini" sosyal medyada paylaştı.

"İşte Elazığ Devlet Hastanesi'nin hali" diye.

1. Bunu yapan "Bir siyasetçi idi."

2. Yalanı kısa sürede anlaşılınca...

Hemen "Paylaşımını sildi."

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Soruşturma



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma yapıyor.

Soruşturma;

1. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenlerle ilgili.

2. Ve... Terör propagandası yapanlarla... Halkı, yasalara uymamaya çağıranlarla.

Yargı elbette görevini yapacak...

Ama... Bizce;

1. Kimse tutuklanmamalı.

2. Sadece... Bu kâğıttan kaplanlar, klavye kahramanları isim isim açıklanmalı.

Toplum... "Mayası sorunlu olanları" tanımalı.

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Pes



Depremde... Sahte hesap açtıran... Twitter'da "Enkaz altındayım... Acele yardım edin" paylaşımında bulunan bile vardı.

Bu kadarına... "Pes doğrusu."

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Kitap-1 Siyasette Yalan



Yazan... Hannah Arendt... Birinci baskısı 2018'de yayınlandı.

Kitapta... ABD siyasetindeki yalanlar sergileniyor.

Türkiye'de... Siyasette yalan...

Depremde yalan... Çığ felaketinde yalan... Bahar Kalkanı'nda yalan...

Öylesine çok ki...

Kitap değil "Ansiklopedi bile" olur.

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Kitap-2 Kurtuluş Savaşı'nda işbirlikçiler



Yazan... İlhami Soysal.

Birinci baskı... 1985.

İkinci baskı... 2008.

Kitapta... "Dünün işbirlikçileri" sıralanıyor.

Kim "Bezgin", kim "Yılgın", kim "Korkak." Kim "Biz adam olmayız" diyor, kim "Başka ülkeye" hizmet ediyor, kim "İhaneti" siyaset zannediyor.

İlhami Soysal'ın kitabı 232 sayfa.

"İşbirlikçi" dün vardı.

Bugün... Yine var.

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Kitap-3 Fişlenen Türkiye



Yazan... Bülent Özdemir... İkinci baskı... 2008.

İngiliz istihbaratı... Birinci Dünya Savaşı yıllarında... "149 kişiyi" fişlemiş.

İçlerinde "Devlet adamı" da var, "Gazeteci" de.

"Asker" de var, "Aşiret reisi" de.

"Kadın" da var, "Erkek" de.

Hepsi de... "Önemli kişiler." Kim "Rüşvetçi", kim "Kadına düşkün", kim "Megalomanyak", kim "Kumarcı", kim "Karıştırıcı", kim "Dalavereci", kim "İngiliz taraftarı." Hepsi... İsim isim sıralanıyor.

Kaynak... İngiltere Milli Arşivi (The National Archives... UK).

Bugün... "Yabancının" istihbarat raporunda... Acaba "Kaç isim" var?

149'dan fazla olduğu kesin.