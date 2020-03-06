HATAY

Orhan Veli Kanık... Şiiri kısa... Ama çok anlamlı:

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik."

Orhan Veli hayatta olsaydı... Sanırız şiiri biraz uzatırdı:

"Kimimiz tweet attık;

Kimimiz sosyal medyada saçmalık paylaştık."

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Kirli bilgi tacirleri



Salih Altun... "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sorumlu" Hatay Vali Yardımcısı.

7/24 telefonu açık... Yerli yabancı medyaya "Her türlü kolaylığı gösteriyor... Gelişmeler hakkında sürekli bilgi veriyor... Bilgi kirliliği olmaması için bütün gayreti gösteriyor."

Fakat... Bölgede... Bölgenin dışında... Türkiye'de... "Bulanık suyun balık avcıları" var.

Bunlar... Şehit cenazesi üzerinden siyaset yapanlar.

Bunlar... Kirli bilgi tacirliğine soyunanlar.

Bunlar... Kendi yalanlarına kendi inananlar.

Hani bir söz var... "Her aptal kendisine inanacak bir aptal bulur."

Ortalıkta "Aptalın sözüne inanacak gönüllü" o kadar çok ki.

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Esnaf



Abdülkadir Teksöz... 13 yıldır "Esnaf ve Sanatkârlar Odası" başkanı.

Odanın üye sayısı "50 bin."

Abdülkadir Teksöz'e bir "Gözlemimizi" söyledik:

- Uzunçarşı'yı gezdik... İlçelerde esnafı dinledik... Halinden şikâyet edeni görmedik... Çok ilginç.

Esnafın başkanı Abdülkadir Teksöz dedi ki:

Vatan, bayrak, millet, devlet sevgimiz her şeyin üzerinde.

Gün, şikâyet edilecek gün değil.

Gün, güvenlik güçlerine destek verme günü... Rabbim Mehmetçiği muzaffer eylesin.

Günü gelince şikâyetimizi yetkililere söyleriz... Günü gelince devletimiz bizleri destekler.

Bugün... Yediden yetmişe... Hepimiz Mehmetçiğiz.

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"Sıkıntı yok"



Vakıflı... Türkiye'deki tek Ermeni köyü... Samandağ'a bağlı.

Berç Kartun... Vakıflı köyü muhtarı.

Köyde... Evlerde... Bahçelerde bayrak asılı.

Vakıflı... Devletin yanında...

Mehmetçiğin arkasında.

Muhtar Berç Kartun dedi ki:

Hatay çok farklı bir yer... Buraya gelen yabancı turistlere de söylüyorum... Avrupa'dan bir farkımız yok.

Kardeşiz... Her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz.

Devlet, büyük devlet... Güçlü devlet... Sıkıntı yok.

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Fırıncının "Muradı"



Kent merkezinde... Reyhanlı'da... Diğer ilçelerde... Suriyeli sığınmacılara ait işyerlerinde... "Bayrak asılı."

Telefoncu "Bayraklı."

Marketçi, kuyumcu, lokantacı... "Bayraklı."

Zaten onlar "Hatay'ın yerlisi gibi" olmuşlar.

Halepli fırıncı ile sohbet ettik... Dedi ki:

-İki muradım var... Türk ordusu muzaffer olsun... Bir de Hatayspor birinci ligde şampiyon olsun.

Caddelerde... Bayrağın yanı sıra... "Hatayspor'a başarı dileyen" afişler asılı.

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"Matemde müzik olmaz"



Otelde... Çarşıda... Lokantada... Sokakta... "Müzik sesi yok."

Antakya'da, Samandağ'da, Kumlu'da, Reyhanlı'da, Altınözü'de...

"Müzik yok." "Müzik markette." Türkçe, Arapça, İngilizce CD çok... Fakat... "Müzik yok."

Niçin?

Hataylının yanıtı:

- Şehitlerimiz varken... Yaralı gaziler hastanede yatarken... Müzik çalmak, müzik dinlemek ayıp olduğu için... Bize yakışmaz... Matemde müzik olmaz.

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Tampon bölge



Sınırda... Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin gümrük kapısı arasında "Tampon bölge" var... 2 kilometre 400 metre.

"Sınır kapısı kapalı" fakat... "İzinli, kontrollü" geçiş oluyor.

Günde... Yaklaşık 200 araç geçiyor.

Türkiye'den Suriye'ye "İnsani yardım malzemesi" gidiyor.

Suriye'den Türkiye'ye ise... "İzin verilen" mallar... Ananas, çörek otu, defne yaprağı, kimyon, kişniş, mahlep, susam, sarımsak gibi.

Tampon bölgede "Aktarma" yapılıyor... Türkiye plakalı araç ile Suriye plakalı araç arasında aktarma.

Tampon bölgede biraz kaldık... "Çok hareketli."

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Beş Müzeli şehir



Arkeoloji müzesi... Etnografya müzesi... Gastronomi müzesi... Tıbbi ve hoş kokulu bitkiler müzesi... Afsuroğlu etnografya müzesi...

Hatay... Tarih ve kültür kenti.

Bahar... Çoktan geldi.

Gezmelisiniz... Beğeneceksiniz.

Korkmayın... Hatay sakin... Emniyet Müdürü Vedat Yavuz "Duruma hâkim."