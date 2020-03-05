HATAY

Reyhanlı... Hatay'a 42 kilometre... Yeşillikler içinde... Ana geçim kaynağı tarım... Buğday, pamuk, üzüm, incir, zeytin... Bereketli topraklar.

Nüfus... 100 bin.

Sığınmacı... Suriyeli... "Kayıtlı" 125 bin.

Kayıtsızları da ekleyin... 150 bini geçer.

Reyhanlı, sınıra en yakın ilçemiz... Az ilerisi "İdlib."

1. Nereye baksanız bayrak... Evlerde... İşyerlerinde... Suriyeli çocukların ellerinde.

2. Bitişikten bomba sesleri geliyor... Korku sıfır.

3. Suriye uçağı düşürülüyor... Reyhanlı bayram yapıyor.

4. Mehmetçiğe destek... Bahar Kalkanı'na destek... Devlete destek... Tam puan.

***

Sınır ötesi



Sınırın "Öteki" yanındayız... Suriye topraklarında.

Yanımıza iki Suriyeli genç yaklaşıyor.

Türkçeleri çat pat... Yarım yamalak.

"İş" istiyorlar... Tarlada, inşaatta, tamircide... Nerede olursa olsun... Yeter ki çalışacak bir işleri olsun.

"Durumu" Hatay'ın "Sınır bölgesinden sorumlu Vali Yardımcısı Salih Altun'a" söylüyoruz.

Hataylılar arasında adı "İdlib Valisi'ne" çıkmış olan Altun gülüyor:

-Biliyorum... Her gün böyle en az 10 kişiyi dinliyorum.

***

Sabahat bacı... Başımızın tacı



Hataylı böyle söylüyor... Hataylılar... Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'e "Sabahat bacı, başımızın tacı" diyorlar.

Sabahat hanım "Hamile... Bebek bekliyor."

Doğum... On gün sonra... "15 Mart'ta."

Milletvekilinin... Hani ne derler?.. "Karnı burnunda."

Ama... Bir bakıyoruz... "Şehit cenazesinde."

Akşam... Hastanede... "Yaralı ziyaretinde."

Ertesi gün... "Şehit evinde... Taziyede."

Böyle politikacı... Gerçekten "Baş tacı."

"Hataylı onunla gurur duyuyor."

***

Açık hava stüdyosu



Televizyonlar... Yerli yabancı pek çok kanal... "Sınırdalar."

Yağmur yağıyor... Rüzgâr esiyor... Akşamları hava soğuyor... Onların yayınları bitmiyor.

Bizi görünce... Hemen... "Canlı yayına" almak istiyorlar.

Hangi birine "Evet" diyelim.

En iyisi... Yazılı ve görsel medya mensuplarını "Kutlamak... Hatır sormak... Ve oradan ayrılmak."

***

Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürler



Cilvegözü Sınır Kapısı'nda "Gümrük ve Turizm İşletmeleri" binası var... Modern bir tesis.

Odalar Birliği yapmış.

Tesis... Gümrüksüz satış mağazaları ile dolu... Ve lokantalar.

Şimdi... "Sınır kapısı kapalı." Mağazalar da... Lokantalar da.

Orada... Duvarda... Bir yazı gördük:

"Görsel ve yazılı basın için ücretsizdir." Kahvaltı... Sıcak yemek... Tam gün servis... Ücretsiz.

Tesisin başında "Hulusi Baba" var... TOBB'un temsilcisi... Hulusi Sezginer... Bölgedeki medyanın "Abisi... Babası."

İki kişiye teşekkür... Sınırdaki arkadaşlarımız adına.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na... Ve TOBB'un "Arka bahçesi" olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'a.

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İletişim



Yerli medya... Yabancı medya... İletişim... İnternet... Bölgede bir "Merkez" şart.

Hemen kuruldu... Koskoca bir "TIR... Kapalı... Otobüs gibi."

Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti... Cumhurbaşkanlığı... İletişim Başkanlığı" yazılı.

Önemli hizmet... Bir teşekkür de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a.

"Şunu" vurgulamak şart:

Devlet... "Her şeyi" düşünüyor.

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Sağlıkçılar



Bölgedeki başhekimler... Başhekim yardımcıları...

Doktorlar... Tüm sağlık personeli... "Çırpınıyorlar." İdlib'den gelen yaralılara "Analık... Babalık... Kardeşlik" yapıyorlar.

Gece... Hatay Devlet Hastanesi'nde... "Müdür Yardımcısı" biyolog Abdurrahman Sarcan'a sorduk:

-Kaç saattir görevdesiniz?

-48 saattir evime gitmedim... İdlib gazileri ile birlikteyim.

Sağlık memuru Erkan Sığırmaç'a döndük... Biz sormadan o yanıt verdi:

-46 saattir görevdeyim.

Onlar... Hemşire... Doktor... "Yorulmak nedir bilmiyorlar."

***

Hatay - Tekirdağ hattı



Hatay'ın "Dört şehidi" var.

Üçü... "Hatay'da toprağa verildi." Birinin cenazesi ise... Recep Bekir... Tekirdağ'a gönderildi.

Hatay'da... Recep Bekir'in cenazesi törenle uğurlanırken... Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi "Şehidi yalnız gönderemem... Ayıp olur" dedi ve... Şehidimizle birlikte Tekirdağ'a gitti... Bin 250 kilometre.

Hatay... Hataylı... Hatay ruhu... "İşte böyle."