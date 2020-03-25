Bolu...

Sakarya...

Kocaeli...

Körfez...

Hereke...

Dilovası...

Gebze... Otobüs terminalleri... Otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri... Ve...

"Koronalı günler" gözlemleri...

Çatlak seslere, sosyal medya virüslerine, yasalara kafa tutan birkaç kişiye bakmayın;

1. Devlet her türlü önlemi alıyor.

2. Milletin kulağı Sağlık Bakanı'nda...

Vatandaş uyarıları dinliyor.

3. Birlik, beraberlik, dayanışma tam puan... Devlet millet böyle zamanlarda kenetleniyor.

4. Kadınlar... Erkeklerden daha duyarlı.

***



Trafik

Otobüs terminalleri... Hiç bu kadar tenha görmemiştik.

Otoyolda otobüs tek tük... Doluluk düşük...

Bu gidişle pek çok firma otobüs kaldırmaz.

Yolda özel araç fazla değil.

TIR... Kamyon... Hayli fazla... İstanbul'a yaklaştıkça daha da artıyor.

***



Kocaeli... Emin ellerde

Kocaeli... Haldız İnşaat... Macit Haldız... "Trabzon kökenli." "Problem yok" diye söze başlıyor:

- Valimiz Hüseyin Aksoy...

Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın... Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu... Muazzam bir üçlü... Kocaeli sakin... Bu günleri birlikte aşacağız.

Kocaeli'de 4 "Karantina yurdu" var... 895 kişi.

"Çevrede" güvenlik önlemi alınmış.

Polis... Herkese yardımcı... "Yaşlı teyze arıyor... Polis hemen ekmeğini, suyunu getiriyor."

***



Berceste

Otoyol üzerinde 4 Berceste var...

Bir de Bolu Dağı'nda... Etti beş.

Berceste... 22 yıllık işletme...

Yiyecek içecek... Yöresel ürünler...

Fuar gibi.

Berceste'nin 4 ortağı var...

Biri dostumuz... Ruhi Kurnaz...

Düzce'nin eski Belediye Başkanı.

"İşler düştü" dedi:

Hiç böyle olmamıştı.

Millet tedirgin... Bereket Sağlık Bakanı her gün halkı aydınlatıyor.

Terörle mücadeleden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeydi... Şimdi Fahrettin Koca gündemde.

Bu dönemi birlikte aşacağız... Başka yolu yok.

***



Kamyon yazısı

Otoyolda bir kamyon... Konya plakalı...

42 S 4808... Plakanın altındaki yazı:

"İnsanlar sahte olduktan sonra biz gerçekleri yazsak ne fayda."

***



Maske

Otoyolda... Dinlenme tesisinde...

Kasiyer "Maskeli." Dinlenmek için... Yiyecek içecek almak için gelenler...

"Maskeli." Ruhi Kurnaz'ın söylediği doğru:

- Sağlık Bakanı "Maske takın" diyor, herkes takıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkmayın" diyor, millet çıkmıyor.

***



Eczane

Sakarya'da ve Kocaeli'de dikkatimizi çekti... "Eczaneler kalabalık değil." İlaç almaya gelen... "Dışarıda bekliyor." "İçerideki" ilacını alıp çıkınca...

"Dışarıdan bir kişi" eczaneye giriyor.

Eczanenin içinde... İlaç alacak olanla eczacı arasında "Belirli bir mesafe var... İşaretli... Kimse daha fazla yaklaşmıyor."

***



Boş yolda trafik kazası

Trafiksiz yolda kaza olur mu?...

Oluyor işte.

TEM otoyolu...

İki otomobil...

Biri ters istikamete savrulmuş... Trafik yavaşlıyor.

Sonra... Bir kamyon... Devrilmiş...

Kamyon "Cam" taşıyor...

Cam kırıkları her yere savrulmuş.

Yine trafik yavaşlıyor.

Polis... Her olayda anında görev başında.

***



Uzman... "Uyarıyor"

Yolda... Telefonumuz çalıyor... Arayan, Prof. Dr. Mustafa Cesur... "Türkiye Diyabet Derneği Başkanı." "Uyarılarım var" diyor:

Diyabetliler... Obezite mevcut bireyler... Evden çıkmasınlar...

Sosyal ortamlarda bulunmasınlar.

Seyahat etmesinler...Misafirliğe gitmesinler.

Hastalarımız yürüyüş yapayım mı diye soruyor... Yap... Ama dönüşte ellerini güzelce yıka.

Periyodik kontrol önemli... Ama bu dönemde 3 aylık, 6 aylık periyodik kontrollerin ertelenmesini öneriyoruz.

Mümkün mertebe sağlık kuruluşlarına gitmeyin... Gerekirse, acil durumda hemen doktorunuzu arayın.