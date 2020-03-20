Fotoğraf Ankara'dan... Ulus'tan... Hükümet Caddesi'nden... İki genç... Maskeli... Ellerinde market poşetleri... Alışverişten dönüyorlar.

"Böyle görüntü" o kadar çok ki.

Kimi "Makarnaya" hücum ediyor... Kimi "Nohuta... Bulgura... Fasulyeye."

Günün modası... Evde "Kuru gıda" stoklamak.

***

Afyon



İki ay önce Afyon'daydık... Oteller doluydu... "Yüzde yüz."

Şimdi... Oteller kapalı... Rezervasyonlar iptal... Çarşı pazar sessiz.

Yumurta... Yumurta ihracatı... Afyon ekonomisi için önemli.

"Irak kapısı" kapanınca... Yumurta piyasası "Yerlerde sürünüyor."

"Toplantılar" iptal... "Kongre turizmi" çökmüş.

Afyon "Karayolu kavşağı." Günde "Yüzlerce otobüs" geçiyor... Ama... Otobüslerin çoğu "Yarı yarıya boş."

"Afyon raporunu" Mehmet Emin Güzbey'den aldık... Gazeteci.

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Rize



Faik Bakoğlu... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

"Son durumu" anlattı:

Şoförler Cemiyeti'nin eski Başkanı Ruhi Ömer İnanç öldü... Herkes severdi.

Eskiden olsa cenazesi insan kaynardı... Binlerce kişi gelirdi.

Çarşamba günü cenazesini kaldırdık... Yüz kişi ya vardı, ya yoktu... Onlar da ailedekiler... Komşular... Birkaç da şoför.

Meşhur bir lokantamız var... Günde 3-4 defa döner takardı... Şimdi biri zor satıyor.

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Nevşehir



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'dan dinledik:

Kapadokya sakin... Yaprak kımıldamıyor... Ekonomi durdu.

Burada ekonominin lokomotifi turizm... Oteller Çinli, Koreli, Japon turist doluydu... Şimdi hiçbiri yok... Yerli turist de gelmiyor.

Balon turizmi... Yaz kış gökyüzü balon dolardı... Bugün tek balon göremezsiniz.

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Düzce



Mengen... Aşçılar diyarı... Akdeniz'deki, Ege'deki otellerin çoğunun aşçısı Mengen'den.

Şimdi... Otel yönetimi "Aşçıyı" arıyor:

- Koronavirüs... Oteli 2 ay geç açacağız... Gelmeyin... Duruma göre sizi arayacağız.

Düzce'nin "Çerkes peyniri" meşhur.

Büyük şehirlerdeki lokantalar "Peynir siparişini" yarı yarıya azaltmışlar.

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Otonomi



Türkiye'nin en büyük "Otomobil Ticaret Merkezi."

Ankara'da... Esenboğa Havaalanı yolunda.

İşyeri sayısı... "680."

Başkanı Aydın Erkoç... Aynı zamanda "Türkiye'deki otomobilcilerin federasyon başkanı."

Otonomi'de "Sıfır kilometre" araç da var... "İkinci el" araç da.

Aydın Erkoç dedi ki:

- İkinci el araç satışı koronavirüs nedeniyle yüzde 60 etkilendi... Hükümetin aldığı önlemler çok iyi... Ama ekonomi durmamalı.

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Maskeli temizlikçiler



Ankara'da... Ulus'ta, Keçiören'de, Altındağ'da... Sokaklarda... Yüzlerce "Temizlik işçisi."

Hepsi de "Maskeli."

"Sabahın köründe" işe başlıyorlar.

Resimlerini çektik... Allah yardımcıları olsun.

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Batman



Ercan Arslan... Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Batman'ı anlattı:

Çarşı pazar eskiden nasıl da kalabalıktı... Şimdi bomboş... Hayalet şehre döndük.

Sağlık turizmi canlıydı... Irak'tan hasta gelirdi... Erbil'den... Zaho'dan... Duhok'tan... Süleymaniye'den... Şimdi sınır kapısı kapalı... Sağlık turizmi çöktü.

Hasta yakınları otelleri dolduruyordu... Oteller de boş.

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Tuzlu su



Doktor Ramazan Aydın ile Keçiören'de dolaşıyorduk.

Bir kadın yanımıza yaklaştı... Ramazan Aydın'ı tanıyor:

"Doktor Bey" dedi:

- Kime inanacağımızı şaşırdık... Biri diyor ki "Burnunuza tuzlu su çekin." Öteki doktor tersini söylüyor, "Çekmeyin."

Ramazan Aydın "Her söylenene kulak asmayın" diye konuştu:

- Sağlık Bakanımız ne diyorsa onu dinleyin.

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Korona geyiği



Koronavirüs... Kimi "Korkuyor, evinden çıkmıyor."

Doktorlar... Sağlık personeli... "Gece gündüz çalışıyorlar... Hakları ödenemez."

Kimileri de... "Geyik muhabbetinde."

Ortalıkta... Sosyal medyada... "Koronavirüsünden korunma muskası" paylaşımları dolaşıyor... "Kısa bir süre için sadece 29.90 lira."

***

Ağzı olan konuşuyor



Bilen de konuşuyor, bilmeyen de... Maşallah ortalık "Uzmandan" geçilmiyor.

"Depremde" de böyle değil miydi?

Yurdumuzda sadece "Sözde uzman" değil, "Korku ve panik taciri" de çok.

Bunlar... Gıdalarını "Yalandan... Ortalığı karıştırmaktan" alanlar.

Tam bir "Cephe" oluşturmuşlar.

"Fitne... Fücur... Münafıklar" cephesi.

Bulanık suda balık avlamak için... Panik yaratmak için... Yanıp tutuşuyorlar.