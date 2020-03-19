Ulus Meydanı... Bomboş... Atatürk heykelinin çevresi hep kalabalık olurdu... Fotoğraf çektirenler... Güvercinlere yem atanlar... Şimdi kimse yok.

Hacı Bayram Mahallesi... "Hac malzemesi" satan işyeri çok... Ama müşteri yok.

Mekke Medine Pazarı... Çankırı Tekbir Hac Pazarı... Tespihci Samet Usta... Selam Hac ve Umre... Demet Hacı Bayram Pazarı... "Gelen giden... Alışveriş eden" hak getire.

"Bölgedeki" yiyecek içecek yerleri... "Aynı şekilde."

Hacı Bayram Dönercisi... Hacı Bayram Lokmacısı Bayram Usta... Meşhur Minnettar Bolulu Haşlamacı... Lokantacı Nazım Usta... "Müşteri tek tük."

Taşçıoğlu Hac Malzemeleri... Hacı Bayram bölgesinin "En büyük işyeri."

Girdik... "İşler nasıl" diye sorduk... Aldığımız yanıt:

- Sıfır... Sanki Kurban Bayramı'nın ilk günü gibi... Sanırsınız ki herkes kurban kesmeye gitmiş... Ortalıkta kimse yok.

***

Duyuru



Hacı Bayram Veli Camii... "Boş."

Caminin önündeki meydan... "Boş."

Bir ihtiyar... Sırtını caminin duvarına vermiş... "Tespih çekiyor... Güneşleniyor."

Hacı Bayram Veli Türbesi... Önünde bir kadın dua ediyor.

Camide... Türbede... Altındağ Müftülüğü'nün "Duyurusu" asılı.

"......................Cemaatle namaz kılmaya ara verilmiştir... ..........Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterlidir."

***

Çarşının sesi



Hacı Bayram Veli Çarşısı... İşyeri çok... Çevre tertemiz.

Esnaf... "Şehitler ve gaziler için" pankart asmış.

Dükkân dükkân dolaşıyoruz.

Esnafı dinliyoruz... Neler mi söylüyorlar?... Paylaşalım:

Çarşıda in cin top oynuyor.

Kriz büyük... Ne zaman bitecek, bilmiyoruz.

Gider aynı gider... Kira... Elektrik... Personel... Ama gelir sıfır.

Neyse... Canımız sağ ya... Buna da şükür.

***

Sebze meyve hali



Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yeni Hal.

"Eskiden" adım atmak zordu... Öylesine kalabalıktı.

"Şimdi" ise... Gelen giden "Sayılı."

"Lezzetli bahçe domatesi..." 3,5 lira.

Alıcı "Yok."

"Satıcı" dertli:

- Sanki yer yarıldı da insanlar içine girdi... İşler yüzde 70 geriledi.

***

Suluhan



Vakıf Suluhan Çarşısı... Tarihi bir yer.

Esnaf... "Sinek avlıyor."

Çarşının önünde bir simitçi... Simidin "İkisi 150 kuruş."

Bırakın almayı "Dönüp bakan bile yok."

İşler... "Bıçakla kesilir gibi" kesilivermiş.

***

Halk Ekmek



Posta Caddesi... Eskiden "İnsan seliydi."

Caddenin köşesindeki büfe... "Amigo Sefa." Önünde kuyruk olurdu.

"Bölgede" sanırsınız ki hayat durmuş.

Dolaşırken tek "Kuyruk" gördük:

"Halk Ekmek" kuyruğu... Millet "Ucuz ekmek" derdinde.

***

Keçiören



Türkiye'nin en kalabalık ikinci ilçesi... Nüfusu 900 binin üzerinde (Birincilik Çankaya'da).

Keçiören'i "Doktorla" dolaştık... Özel Keçiören Hastanesi'nin kurucusu Ramazan Aydın'la.

Belediye "Her yere" uyarı afişleri asmış... "Temizlik" üzerine.

Başkanı Turgut Altınok "Huzurevi ziyaretini" yasaklamış.

Huzurevinde "Toplu yemek" yok... Belediye Herkesin odasına "Yemek servisi" başlamış.

"Ekipler" halkı uyarıyor... Parklar dezenfekte ediliyor... Belediye "Alarmda."

***

Hastane



Gezdik... Ankara'da hava soğuk, üşüdük... Yorulduk... Hastanede çay molası.

Özel Keçiören Hastanesi'ni hiç bu kadar "Tenha" görmemiştik.

Doktor Ramazan Aydın'ı dinledik:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süreci" çok iyi yönetiyor.

Herkes "Doktorlara ve sağlık çalışanlarına" güvenmeli.

Millet eve kapandı... "Acil" olmadıkça hastaneye gelen yok gibi.

"Ertelenemez durumdakiler" geliyor... Doğum... Ameliyat... Üst solunum yolu hastalıkları olanlar.