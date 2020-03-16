Cemil Çiçek "Çiçek yaptırdı", Köksal Toptan hediye olarak "Kitap aldı."

Angora evleri... Sarmaş dolaş sokak... Numara 20.

Villanın önünde Yılmaz Ateş vardı.

Kapıyı çaldık... Prof. Aslı Baykal açtı.

Deniz Baykal salondaydı.

"Koronavirüs modası" selamlaştık.

"Bir metre mesafe... Sağ el göğüste."

Kahkahalar patladı.

***

Dersimiz siyaset



Deniz Baykal, Cemil Çiçek, Köksal Toptan... Üçü de "Gençlik yıllarından itibaren" siyasetle yakından ilgiliydi.

Üçü de... Siyaset merdivenlerini "Ağır ağır çıkarak... Pişerek... Çile çekerek" yükseldi.

Politikada... Bu çok önemli.

Siyasette "Armut piş, ağzıma düş" yok.

Sohbette... "İşte böyle şeyler" de konuşuldu.

Parti kurmak... Genel başkan olmak... Kolay.

Ama... "Dayanmak... Uzun süre ayakta kalabilmek... Ağırlığını korumak."

Zor dostum zor.

***

Demokrasi kültürü



Cemil Çiçek TBMM Başkanı iken... "Eski Meclis Başkanlarını" toplamıştı.

Deniz Baykal bu konuyu açtı... Dedi ki:

-Siyasette diyalog... Görüş alışverişi... Tecrübeden yararlanmak... Uzlaşmak... Çok önemli.

Cemil Çiçek... Söze girdi:

-Demokraside her şey Anayasadan, yasalardan ibaret değil... Demokrasi kültürü de gerekli.

***

Siyasette vefa



Köksal Toptan Meclis Başkanlığı'na aday olunca... Parti liderlerini ziyaret etmişti.

"Rakip partilerden" oy alamayacağını biliyordu.

Ama... "Siyasi nezaket" gereği... "Hepsine gitti."

O ziyarette... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal demiş ki:

-Köksal Bey... Eğer siyasette vefa diye bir şey varsa, TBMM Başkanlığı sizin hakkınız.

***

Kadere bak



Darbe döneminden... Sürgünden... Zincirbozan günlerinden... Anılar denizinden... Notlar.

Mevsim yaz... 1983.

"Koca Reis" Sadettin Bilgiç, denizde fazla açılmış.

CHP'li Süleyman Genç, Yüksel Çakmur, Metin Tüzün... Denize atlamışlar... "Bilgiç'i kurtarmak" için.

Demirel ile Deniz Baykal... Aralarında şöyle konuşmuşlar:

-Politikada yıllarca birbirimizi boğmaya çalıştık... Şimdi... Kurtarmak için yarışıyoruz.

***

Zencefil çayı



Koronavirüse karşı önlem... Zencefil çayı içtik.

Yanında... Ev yapımı kek.

Sohbet öyle koyu idi ki... Kek yiyen olmadı... Sadece... Ucundan bir parça... "Nezaketen."

Bir ara saate bakacak olduk.

Deniz Bey bozuldu.

Bizleri bırakmadı... Sohbet "Belgesel gibiydi."

***

Fatih Hoca'ya selam



Deniz Baykal Galatasaraylı.

Sorduk:

-Maçları izliyor musunuz?

İzleyemiyor... Zira gece maçı... O saatte uyumuş oluyor.

Ayrılırken... "İmparatora... Fatih Terim'e selamımı söyle" dedi.

***

Beyin fırtınası



Köksal Toptan... "Demirel'li yılları" anlattı... Darbe... Muhtıra... İktidar... Muhalefet dönemlerini.

Cemil Çiçek... "ANAP dönemi... Özal'lı yıllar... Ve sonrası."

Deniz Baykal... "İnönü dönemi... Ecevit'in yükselişi... Parti içi sorunlar... Dün... Bugün... 2023... Fikir jimnastiği."

Düşünce fırtınası.

Zaman nasıl geçti?.. Haberimiz olmadı.

***

Proje



Deniz Baykal'dan bir öneri:

Partileri farklı olabilir... Siyasetçiler bir araya gelebilmelidir.

Diyalog... Olmazsa olmaz.

Köksal Bey bizleri Zonguldak'a davet etsin... Kendi kesesinden... Balık yiyelim... Ülke sorunlarını konuşalım.

Ben... Sizleri Antalya'ya davet edeyim... 7 Mehmet'te... Yemek... Sohbet.

Cemil Bey Yozgatlı... Yozgat'ta Çamlık var... Testi kebabı... Gidelim... 2023'ü konuşalım... Ülkenin temel sorunlarını.

Araya girdik:

-Güzel proje... Hemen başlayalım... Zonguldak'tan.

Kahkahalar patladı.

Deniz Baykal:

-Tamam... Anlaştık... Proje yönetmeni Yavuz Donat... Hemen hazırlığa başlayalım.

***

Ziyaret hatırası



Fotoğrafı kim çekecek?

Prof. Aslı Baykal "Ben çekerim" dedi.

Karşı çıktık:

-Olmaz.

Yılmaz Ateş:

-Ben çekeyim.

-Olmaz.

İyi de... Kim çekecek?.. Evdeki "Personele" cep telefonumuzu uzattık.

Toplu fotoğrafı o çekti.

Ama... "Tavanı çekmiş."

SABAH'ın duayen foto muhabiri Ali Ekeyılmaz'ın "Ahı tutmuş olmalı."

Ziyarete "Onunla" gitmedik.

Onu götürmedik... "Sonuç" fiyasko.

***

Devamı yarın



Deniz Bey bırakmadı... Sohbet uzadı.

Dün... Bugün... 2023...

Ve... Anılar, anılar, anılar.

Devamı yarın.