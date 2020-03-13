MANİSA

Şehzadeler şehrinde nereye gitsek "İkram" aynı:

"Mesir macunu... Mesir lokumu, Mesir çayı."

Hepsi de 41 çeşit baharatlı.

Manisalı için;

"Koronavirüs'e karşı en etkili aşı."

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Manisa şansı



Manisalı'ya göre... "Bu hükümet Manisa için büyük şans."

"Nedenini" duayen gazeteci Ertuğrul Aytaç söylesin:

Hükümette "3 Manisalı Bakan" var... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu.

Adnan Menderes'ten bu yana hiçbir hükümette "Manisalı 3 Bakan olmamıştı."

Menderes'in hükümetinde (23.Cumhuriyet Hükümeti) Ulaştırma Bakanı Şemi Ergin, Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu, Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu "Manisalı İdiler."

Bugün hükümette "3 hemşerimizin" bulunması demek... "Manisa' nın şansı demek."

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Ortak aklın yönetimi



Şehir temiz... "Belediyecilik" iyi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün... Üçüncü dönemi...

Manisa'nın 17 ilçesinde de "En yüksek oyu alarak" seçildi.

Ankara'dan bir isteği olup olmadığını sorduk.

Dedi ki:

Sahadayız... Vatandaşın yanındayız... Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içinde çalışıyoruz.

30 yıldır yapılamayan imar planı uygulamasını başlatacağız... Plan Bekir Pakdemirli bakanımızın masasında... İmzalamasını bekliyoruz.

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Atom karınca



Yerinde duramıyor... "Hiper" değil, "Süper aktif."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz... "Gözünü budaktan sözünü dudaktan esirgemiyor."

Çalışkan... Manisa'ya "Yatırımcının... Yabancı sermayenin" gelmesi için çırpınıyor.

Her hafta mutlaka bir "Yabancı yatırımcı heyetini" ağırlıyor... Bu haftanın konuğu... "Japonlar."

Yılmaz'ın parolası: "Verim... Yatırım... Üretim... İstihdam... İhracat."

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Volkswagen



Manisa beklemede... "Volkswagen ya gelecek ya da gelecek... Başka yolu yok."

"Altyapı" var... "Otomotiv yan sanayi" var... "Ara eleman" var... "Teşvik" var.

Alman televizyoncular geliyorlar... "Manisa programları" yapıyorlar.

"Fabrika yeri" belirlenmiş.

Şimdi... "Resmi açıklama" bekleniyor.

Açıklamayı kim yapacak?... Herkesin söylediği... "Erdoğan."

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Mehmetçik lokması



Lokma... Manisa'nın olmazsa olmazı... Kandilde lokma... Mevlitte lokma.

Barış Kalkanı'nda şehitlerimiz oldu... Manisa'nın da şehidi var.

Şoförler Cemiyeti Başkanı Salih Karaağaç, bütün şoförleri topladı.

Cemiyetin bahçesinde... "Lokma döküldü."

Mevlit... Şehitlere dua... Sonra da lokma.

"Şehitler için" her yerde Mevlitler okunuyor, lokmalar dökülüyor.

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Mesir… Ve iptal



Manisa geleneği… 480 yıldır devam ediyor.

21 Mart'ta… Nevruz'da… "Mesir karma töreni" yapılıyor… 41 çeşit baharat… 7 ton Mesir macunu.

Ve… Nisan'ın son haftasında… Uluslararası Mesir Festivali.

Sultan Camiinin minaresinden… Parlak ve renkli kâğıtlara sarılmış mesir macunları "Saçılıyor."

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Bakanı Ufuk Tanık haftalardır "Hazırlık yapıyor."

1. Karar alındı… Şehitlerin acısı yürek yakarken… Festival iptal… Ama mesir karılacak… Halka saçılacak.

2. Son dakika… Ve son karar… Mesir karma töreni de iptal… Minareden halka Mesir atma da… Nedeni?.. Koronavirüs.

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Kuaför



Lokantacı... "Şehit ailesinden" para almıyor.

Taksici de öyle.

Kuaför "Cama" yazı asmış.

Boya... Röfle... Gelin başı... Postiş... Makyaj... "Şehit ailelerine ücretsiz."

Bedeli... "Babaları tarafından ödenmiştir."