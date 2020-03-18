DÜZCE

Otoyolda... TIR, kamyon, özel araç çok...

Fakat otobüs tek tük...

"Koronavirüs korkusu." Dinlenme tesisleri... Sinek avlıyor gibi... Masaların çoğu boş.

Tesislerde... Çeşitli ürünler de satılıyor.

Birkaç müşteri... "Kolonya" alıyor, ya da "Sabun." Kolonya... Fiyat etiketi ile oynanmış... Eski etiket yırtılmış...

İzi duruyor... Yeni fiyat kalemle yazılmış... 40 lira... 45 lira.

Sabun... Çeşit bol... En çok satılanlar... Eşek sütü sabunu...

Salyangoz sabunu... Deve sütü sabunu... Keçi sütü sabunu...

Isırgan otu sabunu... "Tanesi 10 lira."

***

Öğrenci ekonomisi



Düzce Üniversitesi... 30 bin öğrenci... Çevresi "Kafeterya" dolu.

Öğrencilerin şehir ekonomisine katkısı büyük.

"Koronavirüs tatili" nedeniyle... Öğrenci ekonomisi "Fren yapmış." Kafeteryalar... Şimdi "Ölü mekânlar."

***

Çerkes Lokantası



Değirmen Köy Lokantası... Duraklar köyünde... Düzce'ye 6 kilometre.

Çeşit çeşit çerkes yemekleri... Lepsi... Mamursa... Şıpsibasta... Luguge (Kuru et)... Haluj (Çerkes mantısı)... Çerkes tavuğu... Şate (Manda kaymağı)... Daha sayalım mı?

Ferit Coşkun... Mekânın sahibi:

-Düzce'den... Başka illerden müşteri gelir... Ama koronavirüs lafı çıkınca müşteri yarı yarıya azaldı.

***

Akçakoca



Düzce'ye 40 kilometre... Yol "Kaymak gibi."

Çapa Lokantası... Denize sıfır.

İşletmeci Selim Tuzcuoğlu... Laz... Artvin-Hopa kökenli... "Annem babam evde Lazca konuşurlar" dedi.

Mekân temiz... Lokanta meşhur.

Selim "Koronavirüs bizi kötü vurdu" dedi:

-Müşteri yüzde 70 azaldı.

Koskoca lokanta... Akşam yemeği... Sadece 4 masa doluydu.

***

Düzce Valisi



Zülkif Dağlı... Başarılı bir kriz yöneticisi.

Temmuz'da... Düzce'de sel felaketi yaşanmıştı... Bazı köyler su altında kalmıştı... Yıkılan evler... Can kayıpları... Ağır hasar.

Vali Zülkif Dağlı "7/24" ayaktaydı... Gün oldu "Çadırda yattı."

Şimdi... Koronavirüs krizinde... Vali... Yine... Orkestra şefi gibi.

"Kaymakamlarla... Kurum amirleriyle" sık sık toplantı yapıyor.

Sloganı... "Panik yok... Ama önlemlerde gevşeme hiç yok."

"Korona olayı" Vali Zülkif Dağlı'nın diğer çalışmalarını aksatmıyor.

"Düzce Yatırım Ajansı'nı" açtı... Amaç... Yatırımcı çekmek.

"Tanıtım atağı" sürüyor... Turizm, tarım, sanayi yatırımı... Hedef... "Yerli ve yabancı yatırımcı."

Meslek eğitimi... "Düzce Valisi'nin önceliği."

Borsa İstanbul Meslek Lisesi... Nitelikli Eleman Yetiştirme Merkezi... "Açılış için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bekleniyor."

***

Londra'daki Düzce



İngiltere'de "Hemşin kökenli Düzceli" çok... Londra'da.

Kimi lokantacı, kimi taksici, kimi fırıncı, kimi tatlıcı.

Yazları... "Fındık zamanı" Düzce'ye geliyorlar.

Şimdi... Çoğu Düzce'deki akrabasını arıyor:

-İngiltere riskli... Türkiye, en güvenli ülke... Gelmek istiyoruz.

Vali Zülkif Dağlı dedi ki:

-Gelmesinler... Hasta olmamak için önlem alsınlar... Hepsini yaz tatiline bekliyoruz.

***

Seferberlik



Faruk Özlü... Belediye Başkanı... Gayretli.

Yardımcısı... Doktor Cengiz Tuncer... "Düzce'nin şansı."

Şehir ilaçlanıyor... Otobüs durakları... Toplu taşıma araçları... Parklar.

Düzce'de... "Seferberlik" ilan edilmiş gibi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin.

Herkes "Koronavirüsle mücadele" için elinden geleni yapıyor.

***

"AK Parti'ye oy vermedim ama..."



Çarşıda... Sokakta... Çok kişiden aynı sözleri dinledik:

-Bunlara oy vermedim ama... Koronavirüs olayında doğru yol izliyorlar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk... Yalan söylemiyorlar... Sürekli bizi aydınlatıyorlar... Krizi çok iyi yönetiyorlar.

***

Tütün kolonyası



Ragıp Gökesaoğlu... Düzceli... Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı.

Bizi... "Cetvelle" karşıladı:

-El sıkışmak yok... Birbirimize 1 metre 80 santimden fazla yaklaşmak yok.

Bizi görenler... Kahkahayı bastılar.

Geldik... Gezdik... Ve "Tütün kolonyası" aldık... "Korona zammı" yapılmamış... Beğendik... Öneririz.