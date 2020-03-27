SAPANCA

Efsane polis müdürü... Eski milletvekili... Eski İçişleri Bakanı... "Bir zamanlar kartaldı."

Karşılaşınca... El sıkışmadık.

Kucaklaşmadık.

"Sosyal mesafeyi koruyarak" selamlaştık.

Sadettin Tantan "Virüs bütün insanlık âlemini tehdit ediyor" dedi... Ve ekledi:

- Türkiye erken davrandı... Toplum sürekli bilgilendiriliyor... Kriz iyi yönetiliyor.

***



Siyaset... "Gündem dışı"

Her şeyi konuştuk... Ama "Siyaset hariç."

Sadettin Tantan parti kurmuştu... "Yurt Partisi."

Parti... Hala yaşıyor mu?

Tantan'ın genel başkanlığı... Devam ediyor mu?

Sormadık.

Sorma ihtiyacı hiç duymadık.

Eğer... Konu açılsaydı... "Parti kurmasının hata olduğunu" söylerdik.

Türkiye'de parti kurmak kolay.

Ve... "Parti enflasyonu" var.

Buna rağmen... Yeni partiler kuruluyor... "Varsın kurulsun."

Ama... "Heyecan yaratmıyor... Konuşulmuyor."

***



Geçmiş olsun İmparator

Sadettin Tantan... Beşiktaşlı.

"Fatih Terim... Korona... Test... Pozitif" haberini duyunca... Sarsıldı.

"Güçlüdür... Atlatacaktır" dedi.

Geçmiş olsun Fatih Hoca.

Dualarımız seninle.

***



Beşiktaş'ı batıranlar

Beşiktaş... Sadettin Tantan yakından izliyor.

"Sergen Yalçın'ın gelmesi iyi oldu... Camianın evladı... Takımı derleyip toparlar" diyor.

Ve sözlerine şöyle devam ediyor:

Bütün kulüpler sıkıntıda... Beşiktaş da.

Beşiktaş'ı batıranlar belli.

Fakat... Ne gariptir ki... Beşiktaş'ı batıranlar sorgulanmıyor... Sorgulatılmıyor?

***



Hopa

Sadettin Tantan "Artvin-Hopa" kökenli.

Doğum yeri ise... "Sapanca."

Sorduk... "4-5 yıldır Hopa'ya gitmediğini" söyledi.

Gitmeli... Hopa çok değişti... Gelişti.

Neyse... Şu "Koronalı günler" hele bir geçsin.

Hopa'ya gideriz... Tantan ile birlikte.

***



Bahçe

Sadettin Tantan "2-3 yıldır Sapanca'da yaşıyor."

Kendi deyimi ile... "Kitap... Bahçe... Torun... Spor...Televizyon... Zaman geçiyor."

Bahçede... Sebze yetiştiriyor.

Bakla... Karalâhana... Marul... Ispanak... Nane... Maydanoz... Biber... Soğan.

Tantan için geçim kolay... Yiyeceği bahçeden.

Gülüyor:

- İdare ediyoruz.

***



Türkiye... "Bölgenin büyük gücü"

Milletvekili seçildi... İstanbul'dan... 1999... Anavatan Partisi.

İçişleri Bakanlığı yaptı... "DSP... MHP... ANAP" koalisyonunda.

"29 Mayıs 1999-6 Haziran 2001" onun bakanlık dönemi.

"Emniyetçi iken" çok hareketliydi.

İçişleri Bakanlığı döneminde de.

Sohbetlerimizde... "Laf değil eylem... Benim işim bu... Eylem adamıyım" derdi.

Sapanca'da "O yılları" konuştuk.

Tantan'ın "Mafya ile... Yanlış işlerle" mücadelesini.

Tantan "Türkiye çok değişti" dedi:

- Türkiye... Bölgenin büyük gücü.

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Televizyon

Televizyon açık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... "Bilgi veriyor... Halkı aydınlatıyor."

Bolu'da... Kocaeli'de... Sakarya'da... Ve son durağımız Sapanca'da... "Halk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güveniyor... İnanıyor."

Sonra... Bir "Profesör" konuşuyor... "Bilim Kurulu Üyesi."

Ardından... Bir "Doktor... Uzman."

Herkes... "Televizyona kilitleniyor."

Fakat... Televizyonda "Tıpla... Uzmanlıkla hiç ilgisi olmayan bir konuşmacı" söze başlayınca...

Sadettin Tantan sesini yükseltiyor:

- Virüsten ne anlarsın?... Uzman değilsin... Ne diye televizyona çıkarsın?

Tantan... Hızını alamıyor:

- Kadrolu elemanlar var... Maşallah her şeyi biliyorlar... Ekonomi... Deprem... Yatırım... Ulaştırma... Terör... Şimdi de koronavirüs uzmanı oldular.

Sadettin Tantan'ın tepkisini "Paylaşan" çok.

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Sınav... Ders... Altyapı

Dünya... "Sınavdan" geçiyor.

Sadettin Tantan... "Sapanca'nın ağabeyi."

Çok kişi onu arıyor... "Ne olacak bu işin sonu" diye soruyor.

Tantan "Dünya, koronavirüs üzerinden bir ders ile karşı karşıya" diyor.

Ve bu defa... Tantan soruyor:

- Büyük Batı... Dev Batı... Hani, nerede?... Dünyanın altyapısı çöküyor... Zihinsel altyapısı.

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Küçük Arabistan

Sapanca... Arap coğrafyasının gözde "Turizm bölgesi."

Sapanca'dan notlar... Çok... "Bitmedi."

Eski dost Sadettin Tantan ile sohbete daldık... Ve Sapanca'yı anlatamadık.

Pazartesi... Sapanca... Sokak... Göl... Oteller... Turizm... Ve Sapanca'daki "Korona sessizliği."