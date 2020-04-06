Cemil Çiçek'le sohbet ediyorduk... Bir ara dedi ki:

-Düdük düğünde satılır.

Konu... Şuradan açıldı.

Dünya korona kriziyle boğuşuyor.

Bizde ise... Kimileri... Korona üzerinden siyaset yapma, sinekten yağ çıkarma derdinde.

Görüntü... "Siyasetin sefaleti."

Böyle bir dönemde bu tür hafiflikler

"Fanatiklerin hoşuna gidebilir."

Ama... Sokakta karşılığı yok.

Halkı... Siyasetten soğutuyor.

Siyaset... İtibar kaybediyor.

"İşte bu noktada" Cemil Çiçek dedi ki:

-Anadolu'da meşhur söz... Düdük düğünde satılır... Ama... Maalesef bugün cenaze evinde düdük satmaya çalışan da var.

***



Burası Ankara

Atatürk Bulvarı... Tunalı Hilmi... Maltepe...

Cebeci... Otogar... Ankara'nın en hareketli yerleri(idi).

Ya şimdi?

1. Bomboş... Ankara "Evde kal" konusunda...

"Pek çok yerden daha duyarlı."

2. Polis 7/24 görevde... "Nazik... Ateş ölçüyor... Uyarıyor."

Ankara'nın "Korona karne notu" iyi... Aman nazar değmesin.

***



Günün sözleri

Söyleyen Kamran İnan... Eski Senatör... Eski Milletvekili... Eski Bakan.

"Bir Ömür" adlı kitabından (Berihan Yayınevi-2010).

Türkiye'de en süratli yayılan haber kötü haberdir.

Basının düşük tirajına mukabil fısıltı gazetesinin tirajı çok yüksektir.

Kendi insanına sistematik şekilde "Hayır" diyenler, yabancılara "Evet" demekten şaşmıyor.

Kompleksler ruhumuza, teslimiyet iliklerimize işlemiş.

Demokrasi hafiflik demek değildir.

***



Burası Malatya

Turgut Özal'ın en sevdiği türkü... Söylenirken dayanamaz, eşlik ederdi:

"Malatya Malatya bulunmaz eşin, Gönülleri coşturur ayla güneşin." Malatyalı... Bu türküyü dinlerken... Yerinde duramaz.

Malatya...

Metropol ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bir otobüsü "Canlı müzik yapan bir koroya tahsis etti."

Otobüs... "Evde kal Malatya" otobüsü.

Otobüste...

Sanatçılar "Malatya Malatya" türküsünü söylüyorlar... "Solist...

Kanun... Klarnet... Tef."

Otobüs... Cadde, bulvar, sokak dolaşıyor...

Malatyalı balkonda... Kimi alkışlıyor, kimi oynuyor.

Tebrikler Osman Güder'e... "İyi düşünmüş."

***



Kulakları var duymazlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Mesafe...

Temas... İzolasyon" demekten dilinde tüy bitti.

Gazeteler...

Televizyonlar... Günlerdir "Mesafe... Temas...

İzolasyon" uyarısı yapıyorlar.

"Dinleyen" çok.

Ama... Uyarıyı "Umursamayan" da var.

Bunlar... "Gözleri var görmezler... Kulakları var duymazlar" sınıfı.

Tedavileri... Hayli zor.

***



Burası Van

Tuşba ilçesinden 6 çocuk babası Sezgin Esici (57), vilayeti aradı:

"Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına katılmak istiyorum" dedi.

Ve... "Ahırındaki en büyük tosunu bağışlayacağını" söyledi.

Vali Yardımcısı Ferhat Atar... Sezgin Esici'nin evine gitti.

Tosun... Vali Yardımcısına teslim edildi.

"Duyuralım" istedik.

***



"Mansur" farkı

Geçenlerde... Mansur Yavaş'la karşılaştık... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

Kutladık.

"Şov yapmadığı... Sık sık TV'lere çıkmadığı... Kimseye laf yetiştirmeye çalışmadığı... Polemikten uzak kaldığı" için.

Yalnız değildik... Oda kalabalıktı... Siyasetçiler... Profesörler... Yüksek bürokratlar.

Sözlerimize... Onlar da katıldılar.

Mansur Yavaş teşekkür etti.

Ve... "Benim işim hizmet" dedi:

- Ankaralı bana hizmet etmem için oy verdi.

Mansur Yavaş'ın bu sözleri "Not defterimizde" kalmamalı... Paylaşmalıyız.

***



Makarnaya hücum

Mahmut Aslan...

Türkiye'nin en büyük makarna fabrikası sahiplerinden...

Mersin'de.

Çalışan... 2 bin kişiden fazla.

Fabrika... Yüzde yüz kapasiteye ile çalışıyor.

İçeriye, dışarıya (108 ülke) makarna satıyor.

Mahmut Aslan... Dedi ki:

1. Fiyat aynı... Artırmadık... Artırmayacağız.

2. Talep/Sipariş çok... Ama Haziran sonuna kadar doluyuz... Temmuz siparişlerini kabul ediyoruz.

Özet... Makarna "Altın gününü" yaşıyor.