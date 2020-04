Fotoğraflar İstanbul'dan... Salı günü öğleden sonra çekildi.

Birinci fotoğraf... Bağdat Caddesi... Herkes evinde.

İkinci fotoğraf... Fenerbahçe sahil yolu... Bomboş.

Üçüncü fotoğraf... Ümraniye... Site Yolu Caddesi... Görünürde kimse yok.

"Büyük çoğunluk" uyarıları dinliyor... Evinden çıkmıyor.

Ama... "Bana bir şey olmaz" diyen bir "Azınlık" orada burada gezinmeyi, sahilde balık tutmayı marifet sayıyor.

Ne diyelim?... Allah akıl fikir versin.

***



Otogar manzaraları

Fotoğraflar yine İstanbul'dan... 15 Temmuz Demokrasi Otogarından... Salı... Öğleden sonra.

Birinci fotoğraf:

Fırsat bu fırsat...

Otogarda nasıl olsa hareket yok... Belediye durumdan vazife çıkarmış... Otogar asfaltlanıyor.

İkinci fotoğraf:

Otobüs firması tabelası çok... Ama ortalıkta kimse yok.

Üçüncü fotoğraf:

Beş altı kişi... Memleketlerine gitme derdinde... Seyahat belgesi... Bilet... Doktor muayenesi... Beklemedeler.

***



İçişleri Bakanımızdan beklenen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam kamuoyuna bilgi veriyor:

"Son 24 saatte yapılan test... Kaçı pozitif çıktı?... Yeni vaka sayısı... Can kaybı." "Acaba" diyoruz;

Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da her gün "Sosyal medya virüsleri ile ilgili olarak" toplumu aydınlatsa.

Ama... "İsim isim."

***

Sezar'ın hakkı Sezar'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasını henüz başlatmamışken... "Ben de 7 maaşımı bağışlıyorum" dememişken...

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman şu açıklamayı yapmıştı...

Sosyal medya üzerinden:

"#Birliğimiz, #Beraberliğimiz, #Kardeşliğimiz için milletçe zor bir dönem yaşadığımız bu günlerde daima yanımızda yer alan dar gelirli emekçi kardeşlerimize az da olsa bir katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık maaşımı bağışladım.

Aziz Milletimiz var olsun."

***

Çile bülbülüm çile

Korona ve "Evde kal" öncesi... Otogar trafiği... Günde... Bin 500 ile bin 700 otobüs... Yurdun her yerine.

Şimdi ise;

29 Mart Pazar... Otogardan çıkış yapan otobüs sayısı... "Altı."

30 Mart Pazartesi... "Sekiz."

31 Mart Salı... "Kırkdört."

Eğer "Bir yere" gidecekseniz...

Ve "Bütün işlemleriniz" tamam ise... Hemen otobüse binemezsiniz...

Bekleyeceksiniz... "15-20 yolcu daha gelsin" diye.

Yolculuğa çıkmak... Çile mi çile.

***

İki hafta önce... İki hafta sonra

Zaman çok şeyi değiştiriyor... İşte son 10-15 gün içinde gözümüze çarpan değişiklikler:

Televizyona çıkıp "Korona önemli bir şey değil... Endişeye gerek yok" diyen uzmanlar...

"Kayıplardalar."

Koronaya önlem olarak "Kelle paça... Soğan sarımsak" reçetesi yazanlar... "Ortalıkta görünmüyorlar."

"Vücuduna alkol sür" diyenler...

Televizyon artık onlara kapalı.

"Burnumuza tuzlu su çekmemizi" öneren uzmanlar... Derin uykudalar.

"Sirkeli su ile duş" tavsiye edenler... Geri çekildiler.

***

Günün sözü

Söz herkese... Özellikle de her akşam televizyonlarda, korona konusunda konuşanlara:

"Maksadı aşan, farklı yerlere çekilen, kargaşa yaratan beyanlara ne gerek var."

Sözün sahibi... Devlet Bahçeli.

Söz... Anadolu deyimi ile... "Kitabın ortasından."

***



Nihavent şarkı

Otogar... Büyükşehir Belediyesinde.

Otobüs firmaları... Belediyenin kiracısı.

Firmalar... İş yapamıyorlar... "Sinek avlıyorlar."

Öyleyse... Kirayı nasıl ödeyecekler?

Vaziyet... Hacı Arif Bey'in Nihavent bestesi... "Bakmıyor çeşm-i siyah... Yetiş ey gamze yetiş imdade."

Şarkının güncellemesi... "Yetiş ey Ekrem İmamoğlu!.."

***



Ve... Günün esprisi

Sosyal medyadan... Siyah zemin üzerine yazılmış:

"Fenerbahçe tam üç haftadır maç kaybetmiyor."

İlk iş... "Bu espriyi Fenerbahçeli dostumuz Cemil Çiçek'e iletmek" oldu.

Cemil Bey bastı kahkahayı.