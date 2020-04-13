Meclis çalışıyor... Koronaya rağmen... Sokağa çıkmanın yasaklandığı cumartesi pazar günlerinde bile.

Çalışma konusu... Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'nün ifadesiyle:

-Af değil... Cezaya dokunulmuyor... Ceza ortadan kalkmıyor... Bazı suçlarda infaz süresi kısaltılıyor... Ve bu da ilk kez olmuyor.

Hakkı Köylü ile "Günlerdir tartışılan konuyu" konuştuk.

***

Dünden bugüne



Geçmişte... "Böyle düzenlemeler" oldu mu?

Hakkı Köylü "Oldu" dedi:

1986... Özal Başbakan... İnfaz yasasında değişikliğe gidildi... "Yatma süresi" indirildi.

1990'ların başında... "Bir değişiklik daha."

1999... Daha geniş değişiklik... "Rahşan affı."

2003... Yine bir "Değişiklik" yapıldı.

Bugün yapılan da "Bazı suçlarda cezaevinde kalma süresi" ile ilgili... Tekrar vurguluyorum... "Kesinlikle af değil."

***

Uzun sözün kısası



Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü "Eleştiriler... Tartışmalar için" dedi ki:

Tartışmalar... "Sağlıklı değil."

Dinliyorum... Eleştirilerin "Tutarlı tarafı yok."

Terör suçlarına verilen cezaları, infaz indirimine sokamayanlar "İşi başka yönlere çekmeye çalışıyorlar."

***

Kırmızı çizgi



Kamuoyu hassasiyeti... "Kadına şiddet... Çocuk istismarı... Uyuşturucu."

Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü:

-Hayır, hayır, hayır... Kesinlikle indirim yok.

***

Takdir hakkı



Tutuklama bir tedbir.

Ama... Tutuklama ile elde edilecek olan eğer "Adli kontrol ile sağlanabiliyorsa" tutuklamaya gerek yok.

"Sistem" böyle.

Ama... Hakkı Köylü 'ye göre... "Konu hâkimin takdirine bağlı... Hâkim, bu takdir hakkını yeterince kullanmıyor... Cezaevleri doluyor."

***

İtalya örneği



Eski Başbakan Silvio Berlusconi "Vergi usulsüzlüğünden" yargılandı.

Hâkim onu "Hapse atmadı."

"Takdir hakkını" kullandı:

-Sacra Famiglia huzurevinde, bazı günler, bir yıl süreyle yaşlılara yardım etmesine....

***

Mükerrer suçlar



Bazı suçlar "İnfaz indirimine" giriyor... Adi suçlar.

Ama... Aynı suç "Defalarca işlenmişse... Suç işlemek alışkanlık haline gelmişse... Sabıka dosyası kabarıksa..."

İndirim yok... İçerde yatmaya devam.

***

Neden?



Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'ye Amerika ve İtalya örneklerinden söz ettik... Pek çok ülkede "Benzer uygulama" var.

Hakkı Köylü "Bizde de yasa buna imkân veriyor" dedi:

Ve "Tamamen hâkimin takdirine bağlı" diye devam etti:

Hâkim... Hapse atmak yerine "Evden çıkmama cezası" verebilir.

Veya... Belediyede... Adliyede... Huzurevinde "Çalışma cezası."

Ama bizde "Yeterince uygulanmıyor." Dedik ki... Uygulanmalı.

Kediye, köpeğe eziyet edeni... Üstelik bunu videoya çekeni... Görüntüyü paylaşanı... "Gönder hayvan barınağına... Köpeklere baksın... Çeksin cezasını."

Sahi... "Bu sistem" bizde neden yeterince işletilmiyor?

***

Amerika



Seneler önce görmüştük... Yazmıştık.

ABD'de "Portakal rengi kıyafetli insanlar..." Yol kenarlarında... Parklarda çalışıyorlardı... Çiçek bakımı gibi... Temizlik gibi.

Sorduk... Öğrendik.

Hâkim... Takdir hakkını "Bu yönde" kullanmış.

Hapse atmamış... "Temizlik işiyle" cezalandırmış.

***

Korona mesafesi



Meclis'te... İnfaz yasası görüşmelerinde... "Sosyal mesafeye" dikkat ediliyor mu?

Evet... "Ama yetmez."

Zira... En ufak tartışmada... "Korona mesafesi" çiğneniveriyor.

Öyle ya... "Kavgada mesafe olmaz."

***

Tutanakların dili



İnfaz yasası ile ilgili düzenlemeyi... "İstemeyen parti yok."

Öyleyse... Neden "Tartışması" bitmiyor?

Tartışma "Naylon" da ondan.

"Fikir tartışması... Katkı... Tutarlı eleştiriden" ziyade...

"Sade suya tirit" misali konuşmalar yapılıyor.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın "Tespiti" doğru:

-Çok kişi seçmene selam yolluyor... Muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapıyor.