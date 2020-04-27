Korona... Markete, pazara hücum.

Doktor... "Sebze, meyve" öneriyor.

Domates, biber... Patates soğan... Yok satıyor.

Büyük şehirlerde çok kişi...

"Köyüne gitmek için" yasağın kalkmasını bekliyor.

Atatürk boşuna "Köylü milletin efendisidir" dememiş.

Demek... Köyün, köylünün, tohumun, tarımsal üretimin, çiftçiye desteğin önemini anlayabilmek için "Korona sınavı" gerekliymiş.

***



Köylü... "Haydi Meclis'e"

iliyor muydunuz?

İlk Meclis'te... 1920-1923... Tam "13 köylü" vardı.

Adana... Çarputçu Köyünden... Resuloğlu Ömer.

Ankara... Tatlar Köyü... Kasapoğullarından Muslihittin.

Ankara-Keskin... Halitli Köyü... Yakupoğullarından Ahmetoğlu Hasan.

Çorum-Sungurlu... Hacılarhanı Köyü... Hasanoğlu Bekir.

Çorum... Evciyeni Köyü... Rızaoğlu Nabi Rıza.

Eskişehir... Türkmentokat Köyü... Cafer.

Kastamonu-Daday... Bağlısamancık Köyü... Halil.

Konya... Hayıroğlu Köyü... Mustafa Lütfi.

Kütahya... Ulu Köyü... Davutoğlu Ömer.

Malatya... Beyzade Talat Haşim.

Manisa... Sarıhanlı Köyü... Niflizade Halil.

Samsun... Çarşamba... Yunuszade Mehmet.

Sivas-Hafik... Öğnevit Köyü... Mehmetoğlu İsmail.

***



Hoş geldin bürokrasi

Açılışının "Yüzüncü yılını" kutladığımız Meclis'te... 1920-1923 döneminde... "Köylü" de çoktu, "Amele" de.

Sonra... "Bürokratlar... Emekli askerler... Mühendisler... Profesörler" Meclis'i doldurdular.

İyi de... "Köylünün, amelenin" Meclis dışına "İtilmesi" şart mıydı?

***



Günün karikatürü

Sene 1922... Aydede... Bir karikatür.

Şalvarlı köylü... Elinde tarım aleti.

"Çifte çubuğa biraz da onlar baksa da, biz efendiliğimizi bilsek" diyor.

***



"Amele"

Koronalı günler geçince... "Üretim... İhracat" yarışı başlayacak.

Fabrikalar... "Açığı" kapatacak, "Tam kapasite" çalışacak.

"Emek en yüce değer." Öyleyse... Haydi işçim!.. Dök alın terini.

Biliyor muydunuz?

Yine ilk Meclis'te... 1920-1923 döneminde;

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Tam "10 amele" vardı... İşçi. Kimler mi?

Ankara... Fişek fabrikasından ustabaşı Eşref.

Cebelibereket... Yol dairesinden ustabaşı Hasan Basri.

Eskişehir... Şimendifer fabrikası...

Makine montörü Alioğlu Ahmet.

İstanbul... Yedikule... Dabak fabrikası...

Ustabaşı muavini Hamdi.

İstanbul... Seyrisefain fabrikası...

Tesfiyeci Yaşar.

İstanbul... Beyazıt-Okçular...

Kunduracı Hasan Hayrullah.

İzmir... Kestanepazarı...

Demirci Sadettin.

Trabzon... Sofizade Marangoz Hakkı.

Zonguldak... Madenkömürü... Taşhancı ocağından... Amele başçavuşu Bağlıklı Hasan.

Zonguldak... Kozlu'da amele başçavuşu Esat.

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Domates, biber, patlıcan

Murat Günay... Antalya Kumluca'dan.

"Batı Antalya'nın" Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Kumluca... Finike... Demre... Kaş."

Korona günlerinde... Murat Günay'ın... Üreticinin... Köylünün sloganı:

"Üret Türkiye... Ülkenin üretime ihtiyacı var." Bölge "Üretiyor." Örtü altı... Yani "Seracılık." Domates... Biber... Salatalık... Patlıcan... Kabak.

Murat Günay... "Çok şükür" diyor:

-Tarımın... Tarımsal üretimin önemi anlaşılıyor... Hevesimiz artıyor... Durmak yok, üretime devam.

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Stratejik sektör

Ali Çandır... Antalya Ticaret Borsası Başkanı.

Yıllardır çırpınıp duruyordu.

"Tarım... Stratejik sektör" diye sesini herkese duyurmaya çalışıyordu.

Koronavirüsle birlikte... Millet marketlere, pazarlara hücum edince... Ali Çandır'ın söyleminin "Boş olmadığı" anlaşılıyor.

Eh... Ne diyelim?..

"Geç olsun da güç olmasın" diyemiyoruz.

Zira... Hem "Geç" oldu, hem de biraz "Güç."

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"Çobanın oyu"

Korona sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

"Söylemler" de değişecek.

"Tarımsal üretimin... Hayvancılığın" ne kadar önemli olduğu görüldü.

Sanırız bundan sonra "Bazı yakışıksız sözler" edilmeyecek.

Mankenin oyu ile... Profesörün oyu ile... "Çobanın oyu ile, tarladaki köylünün oyu bir mi" gibi sözler.

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Teşekkürler Başkan

Ankara-Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin dedi ki:

-Evden çıkmayın... İhtiyacınızı bana bildirin... Evinize göndereyim.

Başkana "İstek yağmaya" başladı.

Örneğin...

Annem 6 aylık hamile... Canı "Yeşil badem ile karpuz" istiyor.

İki çocuğum var... "Çilek" istiyorlar... Laf anlatamıyorum. Sonuç... "İstekler" gönderildi.