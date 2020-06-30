Bodrum nire, Van nire... Mesafe bin 850 kilometre.

Oteller... Bodrum gibi... Çoğu kapalı.

Turizm... Bodrum gibi... Yabancı turist yok.

Bodrum'da "Yabancı" denilince akla "Batılı" gelir... İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı.

Van'da ise "Varsa İranlı, yoksa İranlı."

Ama... Şehirde tek İranlı yok.

Korona... "İran kapısı" kapalı.

***



Van Valisi

Korona ile mücadelede "Van başarılı."

Başarıda "Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili" Mehmet Emin Bilmez'in "Payı" büyük.

Korona olayının başlangıcında...

Televizyonda... Bilim Kurulu üyeleri "5 il" saymışlardı... "Korona bu illerden gelir, yayılır" diye.

Beş ilden biri "Van'dı."

Niçin?.. Van'ın "İran'la sınırı olduğu için."

Vali Mehmet Emin Bilmez "Sınırda kuş uçurtmamış."

Askeri Sınır Birliği... Jandarma... Emniyet... Korucular... Sağlıkçılar... "Sınır tutulmuş."

Van'daki korona vakalarının yüzde 90'ı... Batı (İstanbul'dan gelenler) kaynaklı... Umre'den dönenler kaynaklı... Ve "Taziye" kaynaklı.

Taziye yasak... Ama gel de bunu "Kırsaldaki köylüye anlat."



Piyasa... "Tatsız"

Esnaf... Farsça biliyor.

Tabelalar... Türkçe, Farsça. İranlı turist "Avrupalı'dan fazla para harcıyor."

Yılda 500 bin İranlı'nın Van'a gelmesi demek... "Hareket, bereket, zenginlik... Otellerin dolması... Piyasanın canlanması" demek.

Şimdi... Piyasa "Tatsız tuzsuz."

***



Doğru karar

Güzelim Van Gölü'nün kenarında "Ahır" olur mu?

Vardı... Göl kıyısında "340 ahır."

Vali Mehmet Emin Bilmez "Kayyum... Belediye Başkanvekili" olunca... Karar almış:

- Yıkılacak. Doğru karar. Vali Bilmez'e sorduk:

-Tepki geldi mi?

"Gelmedi" dedi:

- Karşı çıkan yok... Destek veren ise çok... Ahırını yıktığımız insanları ortada bırakmıyoruz... Mağdur etmiyoruz.

***



Ertuğrul

Kayhan Türkmenoğlu ve İkram Kali ile birlikte şehirde dolaşırken... "Bir şey" dikkatimizi çekti.

"Çocuk" isimleri.

Son zamanlarda... Çocuğuna "Ertuğrul" adını veren çok.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinden dolayı.

***



Maske-Mesafe

Cumhuriyet Caddesi... Kazım Karabekir Caddesi... İskele Caddesi... Sabah yürüdük... Akşam yine yürüdük.

Maske...

"Bodrum'dan çok iyi." Bodrum'da... Maskesiz dolaşan çoktu.

Van'da... Çok az.

"Sosyal mesafeye" gelince.

Eh işte.

***



Otogar

Van Gölü... Van Yolu... Best Van... Kamil Koç... Metro... Star Diyarbakır... Yeşil Erciş... Erciş Seyahat.

Otobüs firması çok.

Eski normal... Bilet fiyatları:

Van-İstanbul... 350-400 lira.

Van-Ankara... 200 lira.

Van-İzmir... 300 lira.

Yeni normal... Bilet fiyatları düşmüş... Zira "Yolcu yok."

Şimdi... Van-İstanbul 200 lira... Ankara 150 lira.

***



Cami

Namaz vakti... Cemaat, camiye sığmıyor.

Sokağa taşıyor.

Namazda... "Sosyal mesafeye" dikkat ediliyor mu?

Evet... Evet... Evet.

***



Acil ihtiyaç

Trafik... Önemli sorun.

Çözüm... "Çevre yolu."

Van gibi büyük bir kentte, çevre yolu olmaması... Önemli eksiklik.

***



Kedi villası

Ziyarete açık... Ancak;

"Yeni normalin" şartlarına uyacaksınız.

1. Maske.

2. Sosyal mesafe.

3. Kediyi sevmek yok.

4. Sadece ziyaretçiler arasında değil, ziyaretçi ile kedi arasında da sosyal mesafe korunacak.