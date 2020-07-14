Kayseri'ye gittik... Millet "Yüksek Hızlı Tren" istiyor... Antalya, Niğde, Çorum... Herkesin beklentisi "Yüksek Hızlı Tren."

Hatay'da... Hüseyin Yayman ile geziyorduk... Tarihi "Hadrian" Caddesi'nde.

Hatay... Anavatan Türkiye'ye bağlanınca... Türk ordusu şehre bu caddeden girmişti... Caddenin şimdiki adı... "Kurtuluş Caddesi."

Caddede... "Restorasyon" yapılıyor... "Cephe güzelleşiyor."

Kurtuluş Caddesi'nde... 638 yılında yapılmış Habib-i Neccar Camii'ne yürürken... Birkaç kişiye "Ankara'dan beklentisini" sorduk.

Yanıt... "Yüksek Hızlı Tren."

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Sayın Erdoğan'ın dikkatine (2)

Ankara'dan İskenderun'a... Bölünmüş yol... Sonra otoyol... "Kaymak gibi."

İskenderun'da... Otoyol sona erdi... Trafik yoğun... Virajlar... Rampalar...

Belen... Kırıkhan... Antakya'ya kadar çileli bir yolculuk... 60 kilometre.

İskenderun-Antakya... "Otoyol şart."

Hatta... Otoyol "Cilvegözü sınır kapısına kadar" gitmeli.

İskenderun... Cilvegözü... 85 kilometre.

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Sayın Erdoğan'ın dikkatine (3)

Konya'da, Aksaray'da, Niğde'de, Van'da, Antalya'da...

Kime "Erken seçimi, siyaseti, yeni partileri" sorduysak... Gördük ki... Konuşan yok.

"Siyaset" denilince... İnsanımız "Hizmeti" anlıyor.

Millet... "Hizmet istiyor."

Otoyol... Yüksek Hızlı Tren... Çevre yolu... Şehir Hastanesi... Havaalanı... Millet Bahçesi...

1. Güncel siyaset... Çekişmeler... Sosyal medya...

Halkın gündeminin "Gerisinde... Arka planda."

2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğenmeyen bile... Erdoğan'dan "Hizmet" bekliyor... Yatırım... "Yaparsa yine Erdoğan yapar" diyor.

3. Millet sözünü esirgemiyor... Gerektiğinde Erdoğan'ı eleştiriyor... Fakat... "Yapılanları da takdir ediyor."

Sayın Cumhurbaşkanım.

Ekonomik sorunlara rağmen...

Koronaya rağmen... Sizden beklenen... "İnadına yatırım... Yol, köprü, baraj, havaalanı... İnadına hizmet."

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Müze kent

Anadolu sümbülü... Akzambak... Acı çiğdem... Ağlayan gelin... Boynuzlu gelincik... Hazar orkidesi... Mor emzik...

Su karanfili... Hatmi gülü...

Hatay'da "900 farklı yabani çiçeğin" bulunduğunu biliyor muydunuz?

Hatay... Tarihiyle, kültürüyle, güzellikleriyle... "Açık hava müzesi."

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Kırıkhan kavunu

Küçük Cemil... Siyasetin "Akil adamı" Cemil Çiçek'in torunu... Tatilde... Dedesinin yanında... Balıkesir- Altınoluk'ta.

Küçük Cemil'e Hatay'dan kavun gönderdik... Bin 200 kilometre.

Kırıkhan Ananas Bal Kavunu... "Mis gibi kokuyor."

Tadı... Aroması... Kokusu... "Meşhur."

Kırıkhan Ovası... Kavun tarlası... "Ağustos sonuna kadar."

Ankara'ya İstanbul'a da gönderiliyor... Dış piyasaya da... "Bulgaristan'a... Romanya'ya... Rusya'ya."

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Korona etkisi

Otelimiz... Fransızlardan kalma eski sabun fabrikası... "Savon Otel."

Bu mevsimde her gece düğün dernek olurdu... Avlusunda... "Tarihin içinde." Otelin sahibi Mehmet Ali Kuseyri dedi ki:

-38 düğün vardı... 1 yıl önceden gün almışlardı... Korona sebebiyle 20 Temmuz sonrasına ertelendi.

Hatay'da açık olan otel de var, hala kapalı olan da.

Korona... Turizmi oldukça etkilemiş.

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İlaç

Gezdik... Yorulduk... "Vitamin Bar" molası.

Ali Haydaroğlu... Kendi deyimiyle "İlaç" yapıyor.

Kuru kayısı... Muz... Kivi... Şeftali... Avokado... Elma... Armut... Portakal... Bal... Aklınıza ne gelirse... Hepsini karıştırıyor... Üstüne de Antep fıstığı tozu.

Hüseyin Yayman ve Mehmet Ali Kuseyri ile Vitamin Bar'da "İlaçlarımızı" içtik.

Borcumuz... Ali Haydaroğlu suratını ekşitti.

Para ödemek... Ona "Hakaret gibi" geldi.

Hatay'a yolunuz düşerse... Uğramalısınız.

Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Şevval Sam, Cemal Hünal, Emre Altuğ, Erkan Petekkaya uğramışlar.

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Nokta

Antikya... Uğramamak olmaz... Ayşe Hanım (Boncuk) bizi bekliyor... Yerel mutfağın işletmecisi.

Korona... 2.5 ay lokanta kapalı kalmış.

Şimdi... İşler "Üçte bire düşmüş." Maske...

Mesafe... Temizlik... "Tam puan."

Ve... Son not... 30 büyükşehir içinde "Korona yasaklarının" kalktığı ilk 7 ilden biri... Hatay.