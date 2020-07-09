Adana yanıyor...

Sıcaktan kavruluyor... Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu dedi ki:

-Hani sıcak gelince korona gidecekti?

Sıcak bastırınca korona gitmemiş ama... Adanalı'nın bir kısmı gitmiş... "Yaylalara."

Akçatekir-Bürücek Yaylası'na... Armutoğlu Yaylası'na... Belemedik Yaylası'na... Asar Yaylası'na.

Adana... Hamam gibi... Ter içindeyiz... Bir "Hamam kesesi" eksik.

Süleyman Elban... Adana'nın "Yeni" valisi... Ağrı'dan geldi.

Hüseyin Yayman ve Ersin Ramoğlu ile birlikte... "Adana'ya hoş geldiniz" ziyareti.

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Sağlık altyapısı... "Mükemmel"

İlk konu korona... Vali Bey dedi ki:

Sıkıntı yok... Otellerin çoğu açık... Lokantalar açık... Düğünler başladı.

Sağlık altyapısı iyi... 9 milyon nüfusa hitap edecek sağlık altyapısı mevcut... Komşu illeri de kucaklayacak durumdayız.

Maske, mesafe, temizlik... Olmazsa olmaz... Buna çok özen gösteriyoruz.

***



Adanalı... "Kafasına göre"

Vali Süleyman Elban "Maske" konusunda çok duyarlı... Ya Adanalı?

5 Ocak Gazetesi'nin kurucusu, yöneticisi Savaş Çokduygulu dedi ki:

-Abi orasını fazla kurcalama... Adanalı kafasına göre takılmayı sever.

Ersin Ramoğlu "Doğru" diyerek söze girdi... Ve bize birkaç fotoğraf verdi:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maskeli... Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar maskeli... "Özel maske... Adana Demirspor amblemli."

Sokaktan maske manzaraları... Maske var "Bilekte." Maske var "Çenede."

Maskeli "Baba, kız" el ele yürüyüşte... Üç kız arkadaş sokakta, "Maske hak getire."

***



Üzüldük

Seyhan Nehri... Adana'nın içinden akıyor... Pis... Yosun bağlamış.

Olmuyor... Koskoca Adana'ya yakışmıyor.

Bu çirkinliği biz görüyoruz da... Adanalı görmüyor mu?

Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Zeydan Karalar dostum... Aman bir çare.

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Süper Lig aşkı

Siyaset yok... Siyasi afiş yok... Seçimi, siyaseti, yeni partileri konuşan yok... "Particilik" tatilde.

Konuşulan konu... Varsa yoksa... "Adana Demirspor."

Kavşaklarda, binalarda "Afişler" asılı:

"O kupa Adana'ya gelecek." Kupa... "Adana Demirspor'u Süper Lig'e yükseltecek kupa."

Süper Lig aşkı Adanalı'yı "Birleştirmiş... Kenetlemiş."

***



"Adana suşi"

Yemek zamanı... Tartışma çıktı.

Ersin Ramoğlu "Adana kebap yiyeceğiz... Lokantada yer ayırttım" dedi.

Savaş Çokduygulu itiraz etti:

-Olmaaaz... Misafirlerimize suşi yedireceğiz... Lokantada masa hazırlattım.

Hüseyin Yayman ile birbirimize bakıştık.

Yayman turizmci... Bakan Yardımcılığı yaptı... Sordu:

-Acılı Adana kebap dururken, Adana'da suşi yenir mi?

Savaş'ın yanıtı:

-Sayın vekilim... Bal gibi yenir... Beğeneceksiniz.

"Onur Kebap'a" gittik... Şevket Usta'ya.

Masamıza... "Adana kebap suşi" geldi... Hiç duymuş muydunuz?

Yurdum insanı... Yaratıcı... Diyeti bozduk "Kebap suşi" yedik... Çok güzel.

***



"Adanalıyık"

Sıcak... Dayanılacak gibi değil... "Artık gitme vakti" dedik.

Adanalı'nın biri "Daha bu ne ki" diye tepki gösterdi:

-Adanalıyık... Allah'ın adamıyık... Bici yerik, şalgam içerik... İcabında güneşe bile ateş ederik.

Gerçekten... Birkaç yıl önce... İki kafadar "Bu sıcak artık yeter" diye güneşe silah sıkmışlardı.

Seyhan Belediyesi... Halka... "Güneşe ateş etmeyin" çağrısı yapmıştı.