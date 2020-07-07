AKSARAY

Korona... Anadolu... Yol... Trafik... Dinlenme tesisleri...

Akaryakıt istasyonları... Maske... Mesafe... Siyaset... Seçim... Ekonomi... Kamuoyu... Düştük yollara.

Yol arkadaşımız Hüseyin Yayman.

Yollarda kamyon çok...

Ekonomide "Canlanış" işareti.

TIR... Hayli fazla... "İhracatın" göstergesi.

Özel araç... Eh işte.

Yol üzeri satıcıları... Kavun... Ceviz... Kabak çekirdeği... Küçük esnaf... "Hayli dertli."

Mola verenler... Akaryakıt alanlar... "Maske... Yarı yarıya."

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Tuz Gölü

Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra, ikinci büyük gölü.

Dünyadaki en tuzlu göllerden.

Ülkemizin tuz ihtiyacının yüzde 40'ı, bu gölden karşılanıyor.

Yaz... Su çekilmiş... Tuz Gölü'nün üzeri bembeyaz.

Tuzların üzeri... İnsan kaynıyor.

Kadın erkek... Yaşlı genç.

Ayaklar çıplak.

Sabah serinliğinde tuz üzerinde yürüyüş... "Özgürlük" demek.

"Sağlık" demek.

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Sağlık ocağı gibi

Çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürümek...

Yürüyenlerin söylediğine göre... "Her derde deva."

Göl kıyısında "Tesis" var.

Tuz Gölü ile ilgili "Ürünler" satılıyor.

"Tuz Gölü sağlık ürünleri... Kozmetik... Tuz gölü kremi."

Migren tuzu... "Baş ağrısına doğal çözüm."

Tuz Gölü leke kremi... "Doğum, güneş, sivilce lekelerinin ilacı."

Tuz Gölü masaj kremi... "Varise son."

Yürüyen yürüyene.

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Maskeli köpek Malaklı

Aksaray Malaklısı... Cesur bir ırk.

Dünyanın "En iri köpek cinsinden." Apartmanda falan beslenmez... "100-150" kilo.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde... Aksaray Malaklısı'ndan "Anadolu aslanı" diye söz ediliyor.

"Koruma" köpeği.

"Ona güven, gerisini merak etme sen." Şehirde... Koca bir heykeli bile var.

Heykeldeki Aksaray Malaklısı "Maskeli."aC

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Ağaçlı

Ankara'dan 225 kilometre uzaktayız... Aksaray'dayız.

İlk durak... Ankara-Kapadokya- Adana yolunun "Kesiştiği" nokta:

Yılların "Ağaçlı" dinlenme tesisleri.

Girişte... Ateş ölçülüyor.

Hüseyin Yayman... 36.4... Gayet iyi.

Sonra... Kolonya.

Tesiste eski canlılık yok.

Otobüs... Tek tük.

Özel araç... Şöyle böyle.

"Maske, mesafe, hijyen" tam puan.

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Maske... "Sorun yok"

Celil Acar... Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı.

Celil "Maskeli." "Şehirde maske sorunu yok" diyor:

- Belediye maske atölyesi kurdu... Bir milyona yakın maske dağıtıldı.

Çarşı pazar... Cadde... Aksaraylı, maske konusunda "Hayli duyarlı."

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Yeni normal "Düğünü"

Düğünler başlamış... Ancak, eski düğünlere benzemiyor.

Düğüne gelen davetlinin ateşi ölçülüyor.

Maske, mesafe, hijyen... Özen gösteriliyor.

Oyun havası... Halay... Göbek atma... Yasak.

Düğün kısa sürüyor... 1-1.5 saat.

Gel... Gelin ile damadı tebrik et... Takı takacaksan tak... Sonra evli evine, köylü köyüne.

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"Uzaylı mısın?"

Esnafa... Yoldan gelip geçene... "Siyaseti, erken seçimi, yeni partileri" soracak olursanız...

Millet size "Uzaydan gelmişsiniz gibi" bakar.

Milletin derdi;

"Ekonomi... Korona... Ortalığın normalleşmesi."

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Yola devam

Yolumuz uzun... Elveda Aksaray.

Yarın... Merhaba Niğde.

Nasıl olsa... "Yollar yürümekle aşınmaz." Biz de... Yürümeye devam edeceğiz.