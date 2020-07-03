Mustafa Şentop... Meclis Başkanı...

Maskeli.

Meclis personeli maskeli.

Meclis'te görev yapan polisler maskeli.

Girerken... Polis ateşimizi ölçmek istedi.

Hemen cebimden ateş ölçeri çıkardım:

- Ben sizin ateşinizi ölçeyim.

Herkes gülmeye başladı.

***



Özgür Özel

Manisa Milletvekili... CHP Grup Başkanvekili... Maskeli.

CHP adına Meclis kürsüsüne en çok çıkan isim.

Kürsüde...

Maske ile konuşmak...

Zor mu? Özgür Özel "Zor... Hem de çok zor" diye söze başladı:

Bir an geliyor, bayılacak gibi oluyorsunuz.

Sonunda şu formülü bulduk... Kürsüde konuşurken maske takmıyoruz.

Kürsü ile en öndeki milletvekilinin arasındaki mesafe 9 metre.

Kürsüden inince... Yine maskeyi takıyoruz.

Bu arada... Her konuşmacıdan sonra kürsü dezenfekte ediliyor.

***



Naci Bostancı

Ankara Milletvekili... AK Parti Meclis Grup Başkanvekili.

Çayını içip, ateşini ölçecektik... Sohbet edecektik.

"Evinde" dediler.

Makam şoförünün korona testi "Pozitif" çıkmış.

Sonra... Bostancı'nın bürosundaki bir personel daha... "Pozitif."

Bostancı'nın testi "Negatif" ama... 14 gün "Karantina" şart.

O da evden çıkmıyor... "Kimseyle teması yok."

Aradık... Moral verdik:

- Sen ki... 12 Eylül 1980 darbesinden sonra... Mamak'ta... Darbe mahkemesinde eğilip bükülmedin... İşkencelere göğüs gerdin... Yıkılmadın hayatta kaldın... Kovid-19'a mı teslim olacaksın?

Başladı gülmeye... Morali yerinde.

***



Köksal Toptan

Eski Meclis Başkanı... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi... Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı.

Sık sık Meclis'e de uğruyor.

Maskeli... Ama maskesi değişik...

Zonguldak'tan.

Köksal Toptan bir yıl önce Zonguldak'ta bir fabrikanın temelini atmıştı.

Fabrika... Maske fabrikasıydı.

Toptan... Genç girişimciye sormuştu...

Maskeden para kazanabilecek misin?

Allah büyüktür Sayın Başkanım... Çalışana yardım eder.

Fabrika şimdi tam gaz... Maske üretiyor.

Köksal Toptan'ın maskesi... İşte o fabrikada üretilen maske.

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Süreyya Sadi Bilgiç

Meclis Başkanvekili... Isparta Milletvekili... Maskeli.

Ateşini ölçtük... 36.4... Sağlığı iyi.

Odasında Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz vardı... Onların da ateşlerine baktık... Normal.

Bu sırada... Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis'in "Sağlık personelini" çağırdı:

- Yavuz Bey bizleri kontrol ediyor... Siz de Yavuz Bey'i kontrol edin... Ateş... Korona... Test.

Hemen parmağımızdan kan alındı... Antikor testi.

***



Hüseyin Yayman

Hatay Milletvekili... Maskeli... Ateşini ölçtük...

36.4.

"Fazla dolaşmamasını" söyledik... Her hafta seçim bölgesinde... Hatay'da... Reyhanlı'da... Kırıkhan'da.

"Siz kendinize bakın" dedi:

- Bir gün Diyarbakır'dasınız, bir gün Van'da, bir gün Isparta'da.

Eh... O da haklı.

Hüseyin Yayman öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız:

Vatandaş maskeden daralmış... Bir an önce ortamın normalleşmesini bekliyor.

Vatandaş oy verdiği siyasetçiyi de özlemiş... Yanında görünce memnun oluyor.

Korona... Dostluğun, arkadaşlığın, aynı sofrada buluşmanın önemini ortaya çıkardı... İnsanlar, sevdiklerinin kıymetini daha iyi anladılar.

Vedalaşırken... Hüseyin Yayman "Bir önerim var" dedi:

- Birlikte Hatay'a gidelim mi?

- Bu mevsimde mi?.. Hatay'da hava sıcaklığı 38 derece.

- Geze geze gideriz... Aksaray... Niğde... Adana... Hatay... Sıcağa alışkınsınız.

Kısmet... Neden olmasın?