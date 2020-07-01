Kahvaltı masası zengin... Otlu peynir, örme peynir, cacık, murtağa, tereyağı, bal, sucuklu kavurmalı yumurta, kaymak, kavut, zeytin... Kırk çeşit. Van'a gelip de Van kahvaltısı etmemek, Paris'e gidip de Eyfel'i görmemek gibi bir şey.

Kahvaltıcı... 100'ün üzerinde.

Eskiden... Kahvaltıcıda yer bulunmazdı.

Korona... Yeni normal... Doluluk yüzde 20'lerde.

***



"Bak hele bak..."

Yılların kahvaltıcısı:

"Bak Hele Bak Yusuf Konak."

Lokantada bir köşe yapmış:

"Efsane Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu Köşesi."

Buyurun... Yusuf Konak'ı birlikte dinleyelim:

76 gün kapalı kaldık... Ama yıkılmadık, ayaktayız.

Çalışacağız... Devir armut piş ağzıma düş devri değil.

Azimli, paylaşımcı, sabırlı olup, milletçe bu dönemi aşacağız.

Valimiz Mehmet Emin Bilmez bizim babamız... Herkese yardımcı oluyor.

Rifat Hisarcıklıoğlu... İkinci babamız... Elimizden tutuyor.

Siyaset... Seçim... Kimse bunları konuşmuyor... Vatandaşın derdi bu günleri en az hasarla atlatmak, karnını doyurmak.

***



Fenerbahçe

Gezilip görülecek yer çok.

Akdamar adası... Gevaş Selçuklu Mezarlığı... Hoşap Kalesi.

Ama...

Korona... Yerli, yabancı turist gelmeyince...

Çarşı, pazar "Zorda." Nereye baksanız "İndirim" yazıyor.

"Kiralık araç... Fenerbahçe taraftarlarına yüzde 35 indirim."

***



Korona edebiyatı

Vansesi Gazetesi ile Van Yazarlar ve Şairler Derneği "İşbirliği" yapmışlar.

Gazetede... Yeni bir köşe:

"Mavi şehrin kalemleri."

Şiirler... Korona üzerine.

Zeynep Sümer'in şiirinden bir dörtlük:

Neleri aşmadı bu aziz millet,

Geldi de gitmedi uğursuz illet,

Herkesi uyarır sağ olsun devlet,

Mümkünse evden çıkmayın derim.

***



Güzellik ekonomisi

Güzellik turizmi... Saç ektirme... Burun operasyonu... "Önemli gelir kaynağı."

Güzellik salonu çok.

Ama... Korona... İran sınırı kapalı.

İranlı gelmeyince "Güzellik ekonomisi" tatilde.

***



Van Gölü sabunu

Dedesi sabuncu... Babası sabuncu... Murat Said Yaşar... "Aile, 110 yıldır sabunculuk yapıyor."

Tarçınlı... Isırgan otlu... Lavantalı... Eşek sütlü...

Ardıçlı... Keçi sütlü... Çörek otlu... Defneli... Güllü... Kükürtlü... Kömürlü... Portakallı.

Almanya'ya, Kuzey Irak'a, İran'a sabun satılıyor.

Murat Said Yaşar'ın son üretimi:

"Van Gölü suyundan sabun... Katkı maddesi ardıç ağacının reçinesi."

Sabuncu Murat... Dedi ki:

-Van Gölü'nün suyu sodalı ve tuzlu... Bu suyla yaptığımız sabun sivilceye, sedef hastalığına, yaralara iyi geliyor... Yüzdeki kırışıkları gideriyor.

***



İş bilenin

Vali Mehmet Emin Bilmez... Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici... Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli... Organize olmuşlar.

Üniversitede, Kız Meslek Lisesi'nde, Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 2 Nisan Polis Evi'nde... Maske üretiliyor.

Polis... Sokakta maske dağıtıyor.

Hani... Ne derler?.. "İş bilenin kılıç kuşananın."

***



Peynirci

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nın "Haline" bak, "Korona hasarını" anla.

Çarşı... Eskiden kalabalıktı.

Şimdi... Tenha.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'ya "Otlu peynir, bal, tereyağı" gönderiliyor... Ama... "Eskisi kadar değil."

Belediye... 3 ay kira almamış... Keşke 3 ay daha almasa.

"Siyaset" diyecek olduk.

Peynirci sözümüzü kesti:

-Particiliğin zamanı değil... Fanatik HDP'li bile siyaset konuşmuyor... Şimdi konu ekonomi.