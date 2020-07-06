

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok "Korona vakası" olan 5 ili (İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa) sayınca... Doktor Ramazan Aydın ile birlikte "Ankara turuna" çıktık.

Maske takan var, takmayan var.

Maskeyi "Çenesine takan" çok.

Koronayı umursamayanlar... Bunlar "Çok bilmişler" lobisi... "Korona üst akıl işi... Proje...

Yabancı güçlerin oyunu" diyenler.

Hükümeti destekleyenler... "Önlemlerin gevşetilmesi iyi oldu... Piyasa biraz canlandı."

Hükümeti eleştirenler... "Madem korona tehlikesi sürüyor, öyleyse oteller, lokantalar neden açıldı?"

Koronanın "Büyütülecek bir tehdit olmadığını" düşünenler... "Günde 20 kişi ölmüş de ne olmuş?... Trafikte ölen daha fazla."

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Kolonya... Ve makarna

Markete girdik... Herkes maskeli... Sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Raflar kolonya dolu... Kolonya alan ise... Pek yok... Neden?

Marketçi dedi ki:

Salgının başlangıcında millet kolonyaya hücum etti.

Herkes alabilsin diye, kimseye iki şişeden fazla satmadık.

Şimdi talep yok... Zira... Çok kişinin evinde bir yıl yetecek kolonya var.

Bir müşteri söze karıştı:

- Sadece kolonya mı?.. Milletin evinde bir yıl yetecek makarna da mevcut.



Sağlık şakaya gelmez

Cemil Çiçek'i aradık... Hafta başında Ege'ye gitti... Altınoluk'ta.

"Rapor" verdik:

- Ramazan Hoca ile teftişteyiz...

Maske mesafe, kurallara uyma konusunda... Gençler biraz duyarsız.

Cemil Bey "Burada da öyle" dedi:

Bu işin... Süreceği anlaşılıyor.

Hepimizin yapması gereken şey, kurallara uymak.

Maske takmamak, kuralları umursamamak marifet değil... Sağlık bu... Şakaya gelmez.

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Gösterişi sevenler için

Keçiören'de bir kadın...

"Çifte maskeli." Birincisi...

Bildiğimiz maske... Ağız ve burun kapalı.

İkincisi... Maskenin üzerine takılmış... "Yüz koruyucu şeffaf siperlik."

- Hocam... Gerekli mi?

- Eğer yoldan gelip geçenin dikkatini çekmek istiyorsan tak... Sakıncası yok.

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Al sana akıl

Çarşıda Ramazan Hoca'ya "Akıl soran" çok... Özellikle de kadınlar:

- Hocam korkuyoruz?.. Ne yapmamızı önerirsiniz?

- Sağlık Bakanı'nı dinleyin... TV'de dizi izlemeye 10 dakika ara verin... Sağlık Bakanı'nın söylediklerine kulak verin.

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Minibüs

Devlet ne yapsın?.. Her minibüsün içine bir polis oturtacak değil ya.

Minibüs var... Herkes maskeli... Mesafeli... Yolcu sayısı az.

Minibüs var... Ramazan Hoca "Bak bak" diye işaret ediyor:

- Koltuklar tamamen dolu... Ayakta bile yolculuk eden var.

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Sen misin uyaran?

Yaşlıca bir kadın... Torunu yaşındaki genci uyarıyor:

- Maskeni düzgün takmamışsın... Bu yaptığın doğru bir şey değil.

Uyarılan genç, kadına ters ters bakıyor.

"Sen kendi işine bak" diyor.

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İlginç bir gözlem

Ramazan Hoca, yoldan geçen araçları gösteriyor:

- Aracı kullanana dikkat edin... Eğer emniyet kemerini takmışsa, mutlaka maske de takmıştır... Trafik kurallarına uyan, korona ile ilgili kurallara da uyuyor.

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"Saygısızlar"

Maske sorunu yok... Belediye maske dağıtıyor... Polis dağıtıyor... "Maske bulamıyorum" diyene inanmayın.

Fakat... Maskeyi, eldiveni "Çöpe atma zahmetine katlanamayan" çok.

Sağımız solumuz, önümüz arkamız... Maske, eldiven dolu.

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Korona kabadayıları

Araştırılması gereken bir konu... Maske takmamayı, kurallara uymamayı "İtibar... Güç... Statü" göstergesi sanan bir kesim mi var?

Hani... "Bana kimse karışamaz" olayı.

Ya da... "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Acı... Ama gerçek... Hayli "Korona kabadayısı" var.

Yoksa... "Korona şımarıkları" mı demeliyiz?

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Zabıta(!)

S uriyeli bir kadın... Sığınmacı...

Maskeli... Kaldırımda dileniyor.

Bizi... Önümüzdeki fotoğraf çeken arkadaşımızı görünce... Ürküyor, korkuyor... Koşarak uzaklaşıyor.

Doktor Ramazan Aydın arkasından bağırıyor:

- Kaçma... Biz zabıta değiliz... Sana para vereceğiz.

Kadın... Sanırsınız ki 100 metre koşucusu... Çoktan uzaklaşmış bile.

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Anket

Mesela diyoruz... Bir anket yapılsa... Ve "Yeni normal nedir" diye sorulsa...

Galiba... "Yeni normal demek, herkesin kafasına göre hareket etmesi demek" yanıtı veren çok olacak.