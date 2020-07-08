NİĞDE

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" şiirinde sözünü ettiği "Hanlar, kervansaraylar" bu coğrafyada.

Şairin "Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya... Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya" mısralarından sonra;

"Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu" dediği şehir...

İşte bu tarih ve kültür hazinesi olan şehir... Niğde.

Kadere bak...

Faruk Nafiz Çamlıbel... 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra... Yassıada'da 15 ay yatacak... Ve bu defa "Zindan Duvarları" şiirini yazacaktır.

Niğde'de... Milletvekili Hüseyin Yayman, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile "Hanları, kervansarayları... Akmedrese'yi... Niğde Kalesi'ni" gezerken... Dudaklarımızdan mısralar döküldü...

Han Duvarları... Zindan Duvarları.

***



Orda bir köy var uzakta

Eski bir Rum köyü... "Tene." Yeşillikler içinde... Kilisesi ayakta.

Kurtuluş Savaşı... Lozan... "Mübadele." Türkiye'deki Rumlar "Yunanistan'a gönderilmişler."

Yunanistan'ın Grenebe kazasının, Krifçe köyündeki Türkler de "Niğde'deki bu Rum köyüne" yerleştirilmişler.

Şimdi... Köyün adı "Yeşilburç." Muhacir köyü.

240 hane... 440 nüfus... Yaz nüfusu "Binin üzerinde."

Muhtar Cihan Tuna... Köylüler... Bizi ağırladılar... Kiraz... Kayısı.

Biz "Müze gibi bir köy" diye konuşunca... Vali Yılmaz Şimşek "Zaten öyle" dedi... Ve... "Kilisenin müze olacağını" söyledi.

Köy... Yeşil bir vadiye bakıyor... Bu bölge "Turizme kazandırılıyor... Seyir terası... Gezi yolları."

Yeşilburç... Doğasıyla insanıyla o kadar güzel ki.

***



Otoyol

Tarihi "İpek Yolu" Niğde'den geçiyor... "Antik Kral Yolu" da.

Ve şimdi... Koronaya rağmen... "Ankara- Niğde Otoyolu" inşaatı, hız kesmeden devam ediyor.

29 Ekim'e açılacak.

Ankara- Niğde arası "Bir saat" kısalacak.

Gözün aydın Niğde.

***



Tarım... Önemi anlaşıldı

Patates denilince Niğde... Üretimde "Türkiye birincisi."

Beyaz lahana... Çavdar... Amasya elması... "Niğde'nin önemli gelir kaynağı."

Ulukışla... Bolkar Dağları'nın etekleri... "Darboğaz kirazı." Kilosu 15 Dolar'dan Çin'e ihraç ediliyor... Evet "15 Dolar."

İtalyanlar... Niğde'de elma ve nektarin yetiştiriyorlar... Toplam "4 bin dönüm" arazide.

Korona... Tarımın önemi anlaşıldı... Adana'dan gelip "Niğde'de arazi kiralayanlar" var... "Hazine arazisi."

"Tukaş"... Bor'da yatırım yapıyor... "500 işçi çalışacak."

"Yayla Bakliyat" geliyor... "500 işçi."

Köylü... Çiftçi... Üretici... Yeni normalde "Milletin efendisi."

***



Saat Kulesi

Tarihten bir köşe... Zamana meydan okuyan bir kale... Böyle bir "Hazinenin" eteğinde Sanayi Çarşısı olur mu?

Vali Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uyum içinde çalışıyorlar... Kentin görünümünü değiştirmek için proje üretiyorlar... Uyguluyorlar.

Kaleyi gezdik... Abdülhamit'in tahta çıkışı vesilesiyle yapılan... Ve hala dimdik duran... Saat Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdik.

***



Millet bahçesi

Gerekliydi... Niğde için bir ihtiyaçtı... Yapılıyor.

160 bin metrekare... İçinde açıkhava tiyatrosu da olacak, bisiklet yolları da.

Niğde değişiyor... Güzelleşiyor... Hoşumuza gitti.

***



Gerçek gündem

Gelelim mini anketimize... Seçim... Siyaset... Parti... Kurultay... Halk ne diyor?

Bir şey demiyor?

Niğdeli'nin gündeminde "Ekonomi" var... "Patatesin, elmanın para etmesi" var... "Tarıma dayalı ekonomideki yükseliş" var... "İstihdam" var... "Otoyol heyecanı" var.

Ama... "Seçim... Siyaset... O onu dedi, bu bunu söyledi" yok.

***



Haziran... "Sıfır vaka"

Başlangıçta... Niğde, Hakkâri ve Tunceli... Korona vakasının "En az olduğu kentlerdi."

Şimdi... Vali Yılmaz Şimşek'in söylemiyle:

-Çok şükür... Yine iyi... Niğdeli kurallara uyma konusunda dikkatli.

"Haziran" ayında... Sıfır vaka.