Unutmadık... Unutmayacağız... Unutturmayacağız.

Hain darbe girişimi... Daha dün gibi.

Ve... Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük halk hareketi... Darbe girişimine karşı halkımızın şanlı direnişi.

Bugün... 15 Temmuz... Sesimizi yükselteceğiz:

"Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi."

***

Unutmadık

Ankara-Sincan'daki "Darbe davalarını" sürekli izledik... Yazdık.

Bizden fazla izleyen bir başka "Yazar" da olmadı.

Duruşmalara "Yabancı medya" ilgisizdi.

"Yabancı diplomatlar" da öyle.

Türkiye'ye müfettiş (!) yollamaya meraklı uluslararası örgütler... "Sıfır ilgi." "Bütün bunları" da unutmadık.

Eğer... Darbe başarılı olsaydı... Kim bilir... Ne kadar sevineceklerdi.

***



Sincan yalancıları

Rütbesi Tuğgeneral... Görev yeri İstanbul.

Darbe gecesi Ankara'daydı.

Darbecilerin ana karargâhında... Akıncı Üssü'nde.

Sabaha karşı yakalandı.

Tutuklandı.

Sincan'da... Mahkeme Başkanı sordu:

-O gece Akıncı Üssü'nde ne işiniz vardı?.. Neden gittiniz?

-Akıncı Üssü'nü hiç görmemiştim...

Merakımdan gittim.

Sincan yalancıları... Bir değil, on değil... Yüzlerce.

Yalan söylerken yüzleri hiç kızarmadı.

Unutmayacağız.

***



Kâğıttan kaplanlar

Darbeci Tuğamiral...

Kaçtı... Sakal bıraktı...

Tanınmamak için peruk taktı.

Ama... Yakalandı.

Darbeci Albay... Antalya'ya kaçtı.

Arkadaşının evinde saklandı.

Sonra... Elbise dolabında yakalandı.

Darbeci... Kaçtı... MarmarisÇetibeli Mahallesi'nde, köylü kadının elbisesini çaldı.

Yakalandığında... Üzerinde kadın elbisesi vardı.

Alçaklar... Korkaklar... Soytarılar...

Millet bu hainleri unutmadı.

***



Dilsiz darbeci

Darbe gecesi... Ankara-Gölbaşı'nda "Özel Harekât Merkezi" bombalandı.

42 yiğit şehit oldu.

Sincan... Mahkeme... Darbeci F-16 pilotu savunma yaptı:

-Ben o gece Gölbaşı bölgesine hiç gitmedim.

Mahkeme Başkanı "Elindeki belgeleri" gösterdi:

-İşte bant kayıtları... O gece Gölbaşı üzerinde uçmuşsun... Buna ne diyorsun?

Sanık darbeci "Dilini yuttu." Hâkim yine sordu.

Yanıt... Yine sessizlik.

Dili tutulan darbeci pilotu... Unutmadık.

***



Yalancılar örgütü

Sincan... Genelkurmay Çatı Davası...

Generaller... Albaylar.

İnkâr, inkâr, inkâr.

"Yapmadım... Görmedim... Bilmiyorum... Duymadım... Masumum... Haberim yok... Hatırlamıyorum."

Mahkeme Başkanı "Yalancılara karşı" sesini yükseltti:

-NATO değil... O değil, bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?

Yalancılar topluluğunu ve hâkimin o çıkışını hiç unutmadık.

***



Sersem darbeci

Sincan'daydık... Mahkemede.

Darbe duruşmasını izliyorduk... 11 Temmuz 2017'de... "20. Ağır Ceza'da." Dava...

Darbe gecesi Ankara-Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşananlar.

Sanık... Darbeci bir yüzbaşı.

Poliste... Savcılıkta... "Her şeyi itiraf etmiş."

"Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar" misali... 20. Ağır Ceza'da... "İnkâra" başladı:

-Eski ifademi kabul etmiyorum... Poliste meyveli içecek verdiler... İçinde galiba uyuşturucu vardı... Sersemledim... Ne ifade verdiğimi hatırlamıyorum.

Dinleyenlerden bir şehit yakını "Sersem" diye bağırdı.

Bir 15 Temmuz gazisi... "Yalancı... Hain... Darbeci" diye.

Sersem darbeciyi de "Unutmadık."

***



"Aptala yatmak"

Bursa... FETÖ davası... 2 Haziran 2017.

"İhraç edilen öğretmen" savunma yaptı:

-Örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışına hiç gitmedim.

Hâkim sordu:

-Uganda'da ne işin vardı?

-Safari amacıyla gitmiştim... 4 yıl önce.

-Vietnam'a da gitmişsin... Neden?

-2 yıl önceydi... Flash bellek almaya gitmiştim.

Hani... Bir söz var... "Aptala yatmak" diye... Aptal rolü oynamak.

Aptallar... Millet yaptığınız ihaneti unutmadı.

***



Bir hilal uğruna...

Meclis'e... Genelkurmay'a...

Özel Harekât'a... Halkın üzerine bomba yağdıranları... Unutmadık.

Jetlere kafa tutan, tanklara kafa atan... Bir hilal uğruna batan güneşleri... Unutmadık.

Kahraman... Şehit Ömer Halisdemir'i... Diğer şehitlerimizi... Gazilerimizi... Unutmadık.

Unutmayacağız.

Unutturmayacağız.

Ve bugün... Milletçe... Bir kez daha haykıracağız:

Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi.