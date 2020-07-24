Ayasofya bugün ibadete açılıyor... Hayırlı olsun.

Bu büyük olayı "Siyaset sofrasına" meze yapmamalıyız.

Ayasofya... Bir dünya mirası... Bütün inançların ortak malı.

Türkiye... Çok önemli bir karar aldı... Bunu orasından burasından çekiştirmeye, ucuz siyasetin malzemesi haline getirmeye gerek yok.

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Trabzon'daki Ayasofya

Hafta içinde Trabzon'daydık.

Akçaabat'a giderken... Kavşakta... "Ayasofya çıkışını" görünce... Akçaabat'a gitmekten vazgeçtik... Direksiyonu, Ayasofya'ya çevirdik.



Yüzyıllara meydan okuyan bir dünya mirası.

Bir mimari harikası... Sanat harikası.



Tıpkı... İstanbul'daki "Adaşı" gibi.

Bizim... Hepimizin... Bütün dünyanın... Bütün inançların.

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Hayırlı olsun

Vecdi Gönül... Saygın bir siyaset ve devlet adamı.

Dün sohbet ediyorduk... Ayasofya konusu açılınca... Vecdi Gönül dedi ki:

Latince bir söz var... Diplomaside çok kullanılır...

Rebusic Stantibus... Türkçesi... Şartlar değişince kurallar da değişir.

Mecelle'de de bu söz mevcut... Şartların değişmesi ile birlikte kuralların da değişeceği inkâr edilemez.

Bugünün şartları, Ayasofya konusunda böyle bir karar almayı gerektirdi... Türkiye bunu başardı... Çok şükür... Sevinmeliyiz.

Ayasofya... Yüzyıllar boyunca yüce yaratıcının adının anıldığı bir eser... Hayret ediyorum, bugün yine yüce yaradanın adının anılacak olması nasıl yadırganır?

Yüzlerce yıl orada Allah'ın adı anıldı... Sonra 86 yıl ara verildi... Demek ki o günün şartları onu gerektirdi... Bugün, 86 yıl öncesini ne diye tartışıyoruz?

2020... Şartlar değişti... Türkiye çok ama çok önemli bir karar verdi... Siyasi karar değil... Milletin gönül kararı... Hayırlı olsun.

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Kamuoyu

Trabzon... Ayasofya... Çevremiz kalabalık... Sohbet ediyoruz.

Konu... "Bugün... Büyük gün... Ayasofya ibadete açılıyor."

- Ey Trabzonlular?.. Ne diyorsunuz?

Birinci Trabzonlu... Esnaf:

-Ne yani?.. Ayasofya'yı ibadete açmak için Vatikan'ın, İsrail'in, Amerika'nın iznini mi isteyecektik?

İkinci Trabzonlu... Emekli:

- Karar Türkiye'nin kararı... Bu kararı alırken, NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne mi soracağız?

Üçüncü Trabzonlu... Öğrenci:

- İşte tam bağımsız, güçlü ve kararlı Türkiye... Gurur duyuyorum.

Dördüncü Trabzonlu... Din adamı:

- Allah bugünü gösterdi ya... Ölsem de gam yemem.

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Kime ne?

Trabzon... Ayasofya... Marketçi dedi ki:

Trabzon'da Ayasofya Mahallesi de var, Ayasofya Kafe de... Her milletten, her dinden insan gelir... Kime ne?

Ayasofya... İşte orada... Mevlana'nın dediği gibi... Gel, gel, ne olursan ol yine gel.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına siyaset bulaştırılmasın.

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Geriye sayım

Trabzon'daki Ayasofya "Restorasyonda... Kapalı."

Girdik... Gezdik... Hummalı bir çalışma var.



Kapıdaki güvenlikçi "İstanbul'dan sonra sıra bizde" dedi:

- Tadilat bitmek üzere... 28 Temmuz'da ibadete açılacak.

Trabzonlu... Ayasofya Camii'nde namaz kılmak için gün sayıyor.

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"Karşıyım karşı"

Trabzon... Dernekpazarı... Parma Yaylası... Sadık Albayrak ile konuşuyorduk... Söz Ayasofya'dan açıldı.

Sadık Bey "Eğer İstanbul'da olsaydım" dedi:

- Cuma namazını Ayasofya'da kılardım... Ayasofya ibadete açılıyor... Gurur duyuyorum.

Sonra... Sözü Trabzon'daki Ayasofya'ya getirdi:

Ben İmam Hatip'te öğrenci iken Ayasofya camiydi...

Bahçesinde top oynardık... İçinde namaz kılardık.

Ayasofya 1964'te müze oldu... O dönemin kararı böyleydi.

52 yıl sonra Ayasofya, eskisi gibi, yine cami olarak ibadete açıldı... Trabzonlu memnun... Allah razı olsun.

Fakat... Ne kadar ilginçtir... Ne kadar acıdır ki... Trabzon'da, bazı sivil toplum kuruluşları mahkemeye gittiler... Dava açtılar... Ayasofya cami olmasın diye.

Mahkeme onları dinledi... Sonra da Ayasofya'nın cami olması yönünde karar verdi... Herkes memnun.

Diyeceğimiz o ki... Dünden bugüne değişen bir şey yok.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı olan bir kesim... "Dün" vardı, "Bugün" yine var.

Eh... Ne yapacaksınız?... Normal... Onlar da gıdalarını "Karşıyım karşı, her şeye karşı" söyleminden alıyorlar.

Köprüye karşı... Baraja karşı... Ayasofya'ya karşı... Yüksek Hızlı Tren'e karşı... Otoyola karşı....