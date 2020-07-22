TRABZON



Şaşkınlık... Sessizlik... Tepki...

Gözyaşı... Soru... Öfke...

Kırgınlık... Suratlar asık.

Duygular karmakarışık.

Şehir... Üzerinden pazar akşamının şokunu atamıyor... "Konyaspor 4-Trabzonspor 3."

İki gündür herkes "Şampiyonluk, nasıl oldu da elimizden kaçtı" diye soruyor.

Şehir... Aklına kim gelirse onu suçluyor... Futbolcuları, hakemleri, teknik direktörü, Futbol Federasyonu'nu, kulüp yönetimini.

Yerel medya...

"Bu ayıp size yeter" diye manşet atıyor.

Trabzon'u hiç böyle görmemiştik.

***



Eyüp Ergan

Ticaret Borsası Başkanı... "Fındık" diye söze başlıyor:

-Başkan Erdoğan kendisine yakışanı yapar... Mutlaka Karadenizli'nin yüzünü güldürecek bir fiyat açıklar.

Sonra... Sözü siyasete getiriyor:

-Milletin erken seçim diye bir derdi de yok, beklentisi de... Kimse seçimi konuşmuyor... Milletin derdi ekonomi.

Ardından... Dayanamıyor... Trabzonspor konusuna giriyor:

-Bir şey döndü ama ne döndü, kimsenin aklı ermiyor... Şampiyonluk, avucumuzun içinden kaydı gitti... Ciğerimiz yanıyor.

***



Fındık Ocağı

Onlar 4 kız kardeş...

Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra... "Girişimciler." Seyyare Sungur "TOBB... Trabzon... Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı."

"Köye, toprağa dönüş var" diyor:

-Büyük şehirler gerilimli... Toprakta ise hayat var.

4 kız kardeş "Fındık işi" yapıyorlar.

Fındık Ocağı da onların... Kafe... Pastane... Fındıklı çikolata... Kahvaltıyı orada yaptık.

Seyyare Sungur "Kadın girişimci, erkekten daha cesaretli" diye konuşuyor.

"Türkiye'nin... Trabzon'un geleceği parlak" diye ekliyor.

Sonra... Hüzünleniyor:

-Trabzonspor... Şampiyon olmalıydı... Çok üzgünüz.

***



Gazipaşa Caddesi

Trabzon'un nabzının attığı yerlerden... Kalabalık.

Maske, mesafe...

Eh idare eder... Kurallara uyan da var, uymayan da...

Kadınlar "Daha duyarlı."

Caddede... Gündem "Trabzonspor."

Genç bir kadın... "İsyanlardayız" diyor:

-Kulübe, başkana, hocaya, federasyona, Başakşehir'i şampiyon yapanlara isyanlardayız.

***



Park

Şehrin göbeğinde... 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı.

Akşam serinliği...

Park kalabalık.

Parkta sohbet...

Konu Trabzonspor... Her kafadan bir ses çıkıyor:

Berat Albayrak... Süleyman Soylu... Ellerinden geleni yaptılar... Sahaya çıkıp futbol oynayacak değillerdi ya?

15 puanımızı hakemler yedi.

Bir takım 3-1 galip iken, nasıl olur da 4-3 yenilir?.. Birileri bunun cevabını vermeli.

Trabzon'a karşı bir lobi var... Kesinlikle... Gün gibi aşikâr.

***



Uzun Sokak

Şehrin en canlı yerlerinden... Günün her saatinde kalabalık.

Bir işyeri... Vitrinde koca bir Trabzonspor bayrağı.

"Selam" diyoruz... İşyeri sahibini dinliyoruz:

-Şampiyonluğa garanti diye bakıyorduk... Bu işin arkasında mutlaka bir iş var... Bir şeyler dönüyor... Ama nedir, çözemiyoruz.

İlginç... Aynı sözleri birkaç saat önce Borsa Başkanı Eyüp Ergan'dan da dinlemiştik... Kelimesi kelimesine.

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Kunduracılar Caddesi

Caddenin adına bakmayın... Kunduracı dışında ne ararsanız var... Trabzon'un en hareketli yerlerinden.

Esnaf... Kimi küskün, kimi kızgın.

Milletin ağzını bıçak açmıyor.

Nedeni... "Trabzonspor... Kaybedilen şampiyonluk."

Biri... "Bu işin arkasında siyaset var" diyor.

Diğeri:

-Tayyip Bey bize 4 bakanlık verdi... Daha ne yapsın?.. Trabzonspor'a kumpas kuruldu... Takımın da nutku tutuldu... Bunları yapanlar utansın.

***



Bayrak ekonomisi

Trabzon'da... Belki 40 kişiden aynı sözleri işittik:

-Bayraklar elimizde kaldı.

Millet... Üçer, beşer bayrak almış... Trabzonspor bayrağı.

"Şampiyonluk kutlaması" için.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık "Ben de aldım" dedi:

-Hem de 30 tane bayrak aldım... Eşe dosta dağıtacaktım.

Şampiyonluk... Kuş olup uçunca... Kaçırılınca...

Suratlar asık... Hani ne derler?.. "Mahkeme duvarı."

Bayraklar... Elde kaldı.

Yarın...

Trabzon notlarına devam.

