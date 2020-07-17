Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017... Mahkeme Başkanı "Darbe sanığına" sordu:

-Darbe akşamı ABD, Belçika ve İngiltere büyükelçilikleri ile telefon görüşmeleri yapmışsın?.. Neden?.. Ve neler konuştun?

Sanık... Genelkurmay Başkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü... Kurmay Albay:

-Hayır, aramadım.

-Ama görüşme kayıtları var.

-Başkaları yapmış olabilir.

Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin değil... 27 Mayıs 1960 darbesinin de, 12 Mart 1971 muhtırasının da, 12 Eylül 1980 darbesinin de "Arka planında" yabancılar var.

İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin.

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İngiliz raporu

İngiliz Büyükelçisi James Bowker'ın raporu:

"Fatin Rüştü Zorlu'nun görevden alınıp, yerine Amerika ile anlaşabilecek birinin getirilmesi......"

Kaynak:

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika... Çetin Yetkin... Ümit Yayıncılık... 1995.

Fatin Rüştü Zorlu 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idam edildi.

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Yorumsuz

Başbakan Adnan Menderes, Ağustos 1960'ta Sovyetler Birliği'ne gidecekti.

Darbe (27 Mayıs 1960) oldu.

Gidemedi.

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Hepsi gerçek

Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksey Kosıgin, Türkiye'ye geldi... 20-27 Aralık 1966.

Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği'ne gitti... 19-29 Eylül 1967.

"Sovyetler" ile bazı protokoller imzalandı.

"Aliağa Rafinerisi...

İskenderun Demir Çelik...

Arpaçay Barajı... Seydişehir Alüminyum" gibi.

Bu tesisler yapıldı.

Ve... Hoş geldin muhtıra... 12 Mart 1971... "Demirel gitti."

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Anılar

İhsan Sabri Çağlayangil... Eski Dışişleri Bakanı... Eski Senato Başkanı.

12 Eylül 1980 darbesi olduğunda Cumhurbaşkanı Vekili idi.

Darbeden sonra sürgüne gönderildi... Zincirbozan'a.

Çağlayangil... "Anılarında" der ki:

Amerika şuna aldırmaz: Bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz.

Amerika, o memleketin kendisine ne ölçüde tâbi olduğuna, kendi politikasına ne dereceye kadar satelit (uydu) haline gelebileceğine bakar.

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Uzun sözün kısası

Başbakan Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan... Rusya ile, Putin ile "Yakınlaştı."

Dik durdu... Batı'ya kafa tuttu.

Davos'ta "One minute" diye bağırdı.

"IMF defterini" kapattı.

"Dünya 5'ten büyüktür" dedi.

Ve... "Uzun adam" öldürülmek istendi... 15 Temmuz darbe girişimi.

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FETÖ günlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'e konuştu:

-ABD'den beklentimiz Gülen'i iade etmesidir.

Washington Post:

"Gülen'in iadesi için Türkiye, ABD'ye 85 koli belge gönderdi." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

-Bir devlet sana en güçlü delilleri veriyor ve sen hala adamı tutuklamıyorsun.

Binali Yıldırım... Başbakan iken dedi ki:

-ABD'nin bu kişiyi neden Türkiye'ye teslim etmediğini anlayamıyoruz.

Mehmet Ali Şahin... TBMM eski başkanı... "Kitabın ortasından" konuştu:

-ABD, Fetullah Gülen'i iade ederse, öteceğinden korkuyor.

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Soru

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 1991'de kitap yazdı... 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'e "Sorular sorduğu" bir kitap.

Sorulardan biri:

-İhtilal hazırlık grubunu niçin ABD seyahatinden önce değil de, ABD'de, Pentagon'da size verilen bilgilerden sonra, yurda dönüşü takiben kurdunuz?

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2 Amerikalı

Ankara... Sincan... Akıncı Üssü Davası'nda Mahkeme Başkanı sordu:

-14 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde biri siyahi kadın, diğeri beyaz erkek, 2 Amerikalı'nın ne işleri vardı?

Sanığın biri... "Bilmiyorum" dedi.

Diğer sanık... O da bilmiyordu.

Öteki sanık... Bilmiyor.

Sanıklar... Topu birbirlerine attılar... Hiçbiri, hiçbir şey bilmiyorlardı.

Bilinen ise... Darbe gecesi "2 Amerikalı'nın" darbenin merkez karargâhı olan Akıncı Üssü'nde, darbecilerle birlikte olduğuydu.

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İşte Batı

Almanya... Bavyera Eyaleti... Donauwörth kenti.

Kentte bir "Sığınmacı yurdu" vardı.

Yurdun adı:

Ankerzentrum.

Bu yurtta... PKK'lılar ile FETÖ kaçakları kalıyorlardı. Bir gün... 5 numaralı binada kalan PKK'lılar ile 10 ve 11 numaralı binalarda kalan FETÖ'cüler kavga ettiler.

Daha sonra... 31 Aralık 2019'da... Bu yurt kapatıldı.

FETÖ'cüler... Şimdi Almanya'nın her yerindeler.

Korunuyorlar, kollanıyorlar.

Amerika'sı da, Almanya'sı da, NATO'su da aynı... Al birinden vur ötekine.